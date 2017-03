Kráska a zvíře budí kontroverzi. V Rusku se na ni může až od 16 let, V Malajsii cenzurují gay scénu

před 7 minutami

Premiéra filmu Kráska a zvíře s Emmou Watsonovou, předělávky pohádkové klasiky studia Disney, byla v Malajsii odložena po cenzorním zásahu na neurčito, píše server deníku The Guardian.

Snímek, který je hranou verzí animovaného filmu z roku 1991, měl vstoupit do malajsijských kin tento čtvrtek.

Studio Disney se rozhodlo zrušit uvedení filmu Kráska a zvíře v malajsijských kinech poté, co tamní cenzoři oznámili, že film schválí jen v případě, že bude sestříhána scéna naznačující homosexuální orientaci jedné z postav.

Předseda Sboru filmových cenzorů Abdul Halim Abdul Hamid řekl, že neví, proč studio uvedení odložilo, když film kromě jedné scény bez problémů prošel. Distributor filmu podle deníku The Star podrobí snímek "internímu zhodnocení".

Kráska a zvíře obdržela rating P13, který zakazuje dětem mladším než třináct let vstup do kin bez doprovodu starší osoby.

"Schválili jsme to jen s malým střihem, který se týká gay momentu. Je to jen jedna krátká scéna, ale je nevhodná pro malé děti, které se budou na film dívat", vyjádřil se Abdul Halim.

Zmíněná scéna se týká postavy LeFoua hraného Joshem Gadem, přisluhovače ústřední záporné postavy Gastona, který je slovy režiséra filmu Billa Condona "zmatený ohledně své sexuality".

Malajsijské úřady nejsou ohledně Krásky a zvířete osamocené ve svých pochybách o vhodnosti filmu pro dětské publikum. Rusko minulý týden film k uvedení v kinech schválilo, avšak zakázalo vstup mladistvým do 16 let.

Krásce a zvířeti se předpovídá obrovský zájem publika. Podle předpovědí se s velkou pravděpodobností stane prozatím nejvýdělečnějším snímkem roku s tržbami za premiérový víkend v USA přes 120 milionů dolarů.

