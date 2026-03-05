DiCaprio natáčí se Scorsesem film na zámku Ratboř u Kolína. Štáb zabral místní hřiště

Americký herec Leonardo DiCaprio je už několik dní v České republice. Na zámku Ratboř u Kolína natáčí celovečerní film What Happens at Night (Co se děje v noci) režiséra Martina Scorseseho. Informoval o tom ve čtvrtek server Blesk.cz. O natáčení v Česku se vědělo, přesná lokace ale dosud známá nebyla. Filmaři se chystají i na jiná místa.
Ve snímku se objeví také herecké hvězdy Jennifer Lawrenceová, Mads Mikkelsen či Patricia Clarksonová.
Podle serveru štáb zabral celé fotbalové hřiště naproti zámku. Příjezdová cesta je uměle zasněžená. Natáčení doprovázejí přísná bezpečnostní opatření. Zámek je ohraničený plotem, herci mají početnou ochranku a mezi zázemím a scénou se přesouvají auty.
Předlohou filmu pro platformu Apple je stejnojmenný román Petera Camerona, který vypráví příběh amerického manželského páru v jedné nejmenované zasněžené evropské metropoli. Manželé chtějí v Evropě adoptovat dítě, jejich plán však záhy bere za své.
V hotelu, kde se ubytují, se pohybují podivné, až archetypální postavy přestárlé zpěvačky, zhýralého obchodníka či záhadného léčitele. Setkání s nimi způsobí, že manželé začnou pochybovat o sobě, o svém vztahu i o svém cíli.
Informace o tom, jaké filmové pobídky zahraniční snímky natáčené v tuzemsku v Česku získaly, může Státní fond kinematografie (SFA) podle své mluvčí Pavlíny Vítkové zodpovědět až zpětně. „Některé věci spadají pod obchodní tajemství,“ řekla ČTK minulý týden Vítková.
DiCaprio už několikrát roli ve filmu hollywoodské legendy Martina Scorseseho dostal. Poprvé to bylo ve snímku Gangy New Yorku (2002). Většího uznání se mu ale dostalo až za výkony v životopisném Letci (2004), v němž ztvárnil slavného aviatika, režiséra a dobrodruha Howarda Hughese, a Vlkovi z Wall Street (2013), kterým Scorsese nahlédl do světa velkých peněz. Oba filmy vynesly DiCapriovi nominaci na hereckého Oscara, Vlk z Wall Street i na toho producentského.
