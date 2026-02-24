DiCaprio dorazí koncem tohoto týdne do Prahy. Bude tu točit nový film Scorseseho

Koncem tohoto týdne do Prahy zřejmě dorazí americký herec Leonardo DiCaprio. Doplní další herecké hvězdy Jennifer Lawrenceovou, Madse Mikkelsena a Patricii Clarksonovou, které obsadil do hlavních rolí svého celovečerního filmu What Happens at Night (Co se děje v noci) americký režisér Martin Scorsese. Snímek se natáčí v Praze. Vyplývá to z informací několika serverů.
Třiaosmdesátiletý režisér Scorsese do Prahy podle serveru Praguereporter.com dorazil už v první polovině února. Podle serveru Blesk.cz je v české metropoli už také dánský herec Mikkleson, kterého diváci mohli v českých kinech v poslední době vidět ve filmu Poslední Viking.
Příjezd DiCapria se očekává koncem týdne. Už v tuto chvíli je v Evropě, v neděli nechyběl na ceremonii cen Britské filmové akademie BAFTA v Londýně, kde se ucházel o cenu za herecký výkon ve vítězném filmu Jedna bitva za druhou. Své angažmá v Praze DiCaprio podle serveru Forbes.cz potvrdil v první polovině února na filmovém festivalu v kalifornské Santa Barbaře.
Předlohou snímku pro platformu Apple je stejnojmenný román Petera Camerona, který vypráví příběh amerického manželského páru v nejmenované, zasněžené evropské metropoli. Manželé chtějí v Evropě adoptovat dítě, jejich plán však záhy bere za své.
V hotelu, kde se ubytují, se pohybují podivné, až archetypální postavy přestárlé zpěvačky, zhýralého obchodníka či záhadného léčitele. Setkání s nimi způsobí, že manželé začnou pochybovat o sobě, svém vztahu i o svém cíli.
Informace o tom, jaké filmové pobídky snímek What Happens at Night v Česku získal, může Státní fond kinematografie (SFA) podle mluvčí Pavlíny Vítkové zodpovědět až zpětně. "Některé věci spadají pod obchodní tajemství," řekla ČTK Vítková.
Filmaři v roce 2025 požádali o pobídky za 9,5 miliardy korun, což proti roku 2024 představovalo nárůst téměř o 140 procent. V roce 2024 šlo asi o čtyři miliardy korun. V přehledu žádostí, které fond zveřejnil, nefiguruje žádný film s názvem What Happens at Night nebo Co se děje v noci. Podle Vítkové tomu tak může být proto, že filmové produkce záměrně uvádějí jiné názvy, zřejmě kvůli utajování projektu.
SFA předběžně loni přiznal největší pobídku asi 360 milionů korun americkému seriálu Věk nevinnosti. Jeho natáčení, které lidé mohli pozorovat v Praze nebo v Liberci, stále probíhá. V úterý 24. února se například točí scéna s parní lokomotivou na nádraží Praha - Dejvice.
