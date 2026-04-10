„Děsí mě, co jsou lidé o politice schopni prohlásit,“ říká maďarský autor dokumentu

Festival Jeden svět v České soutěži představil snímek 80 rozlícených novinářů. Do distribuce jej paralelně uvedla společnost Atlas Cinema. Film impulzivně natočil András Földes, jenž coby redaktor nejvýznamnějšího maďarského nezávislého webu Index zaznamenal jeho pád rukou orbánovského režimu. O natáčení i politické situaci mluvil pro Aktuálně.cz.
Titul spontánně vzniklého dokumentu odkazuje k hollywoodské klasice 12 rozhněvaných mužů. Se strhující americkou konverzačkou maďarský snímek sdílí tísnivou atmosféru, uzavřenou místnost a oddanost hledání pravdy. Právě redakci nejvlivnějšího nezávislého serveru Index kolem roku 2020 začal orbánovský režim rozkládat. Vše lemovala nejistota, neprůhlednost a zapírání. Redaktor András Földes začal celý proces natáčet, aniž by tušil, že se z desítek hodin materiálu někdy zrodí dokument.
Režim jako všezasahující i nepřítomná síla
Jde o mrazivou sondu přímo do centra dění, kdy se redakce takřka jednohlasně zvedla a Index, který je dnes už čistě hlásnou troubou Orbánova režimu financovanou oligarchy, opustila. Postupně však sledujeme sílu těchto novinářů, kteří se navzdory okolnostem rozhodli založit nový zpravodajský web Telex, jemuž se díky nasazení i podpoře čtenářů daří.
Má první otázka tak směřovala k tomu, co Andráse u žurnalistiky, ostrakizované ze všech stran, stále drží, kde hledá potřebný motor. „Drží mě zvědavost. Zajímá mě vše okolo. Kolikrát začnu natáčet impulzivně, bez jasně vytyčeného cíle. Takhle začalo i natáčení filmu. Seděl jsem v redakci u svého stolu a v tom chaosu mě jako první napadlo vzít do ruky kameru,“ říká.
Početná demonstrace proti útokům na nezávislost Indexu byla jistým povzbuzením. Földes vše zaznamenával, zároveň byl však přímým poškozeným. Od situace neměl odstup a nadhled se v takové chvíli hledá jen těžko. „Pro mě je to přirozená věc, jsem reportér. Jezdím do terénu, často do oblastí zmítaných konflikty. Jsem zvyklý pracovat sám. Zapnu kameru, vysvětluji své emoce. Chtěl jsem mít dokumentaci, ale že by z toho mohl být celovečerní film mě napadlo až později. Sešlo se mi více než 140 hodin hrubého materiálu,“ vysvětluje.
Index popisuje jako unikátní proces, kdy s kolegy žil takřka 24 hodin denně více než 10 let. Všichni zůstali přáteli a bezpráví je ještě víc semklo. Film ukazuje zničení Indexu prakticky bezprostředně. Někdejší finanční ředitel se dostane do režimních spárů a je hlavním iniciátorem změn. Režim je zde vykreslen jako všezasahující a zároveň nepřítomná síla. Rozklad probíhá uhlazeně a zevnitř, nad vším se vznáší paranoia a tajemno. Mimo Budapešť už nezávislá média v Maďarsku prakticky nenajdeme, regionální vlastní provládní oligarchové.
Pokud film promítnete, podáme žalobu
Když bylo Andrásovi jasné, že ze záběrů poskládá celovečerní výpověď, přišel s tím za maďarskou filmovou produkcí. Ta jej podpořila a navrhla, aby k sobě do střižny přizval ještě někoho, kdo bude mít od situací potřebný odstup. Film s ním tak stříhala režisérka Anna Kis, zkušená dokumentaristka s citem pro vyobrazení mezilidských vztahů. Právě ona do syrových záběrů vetkla pro diváky potřebné emoce, zatímco András zůstal u faktů. „Kolikrát mi Anna vyhodila i spoustu oblíbených záběrů, jako třeba takovou radostnou montáž ze zlatých časů Indexu. Řekla mi, že to je sice hezké pro mě a mé přátele, ale pro ně ten film neděláme,“ objasňuje.
Dvojice s filmem ve střižně strávila rok a půl, což byla pro Andráse zcela jiná zkušenost. „Jako reportér jsem v terénu týden a pak třeba týden stříhám. Naivně jsem si myslel, že s filmem to bude podobné. Prošli jsme řadou mezinárodních workshopů a fór. K těm jsem se původně moc neměl, nakonec ale tvaru bezesporu pomohly. Mimo jiné i český dok.incubator.“ András stříhal ve volném čase, často si musel brát dovolenou, pracoval po večerech, o víkendech a svátcích. Snímek je koprodukcí Maďarska, Německa, Česka, Dánska a Norska, což je u titulů obdobného typu obvyklé.
Postprodukce se totiž neobešla bez komplikací. Zhruba po půl roce práce s maďarskou produkční společností začal tvůrcům již prorežimní Index právně hrozit. András podotýká, že v Maďarsku útoky nejsou razijního charakteru, nýbrž právního, kdy vás může v táhlých řízeních zničit finanční úřad. I kvůli tomu se maďarská produkční společnost ze strachu o svou existenci musela stáhnout. Rozpočet a zázemí tak tvůrci hledali v dalších zemích a nalezli je v Německu.
„Snímek byl vybrán na velký maďarský festival dokumentárního filmu. Hned v den oznámení přišla organizátorům výhružka, že pokud film promítnou, přijde na ně žaloba a bude to mít vážné následky. Na což jim pořadatelé odpověděli, že dosud měli naplánované dvě projekce, ale po této zprávě udělají rovnou čtyři. Všechny byly vyprodané,“ dodává András. Načež zmiňuje, že to je pro Budapešť, jež je pomyslným státem ve státě, typické. Vede jí totiž opoziční starosta, a tak se tu takové odvážné akce mohou pořádat. Další kraje a vesnice však spadají pod Fidesz, kde zkrátka není šance, ani prostřednictvím mimodistribučního pronájmu. Lidé se bojí.
Ostrakizace novinářů jako bolestivá skutečnost
András mimo jiné začínal jako kulturní reportér. Později sledoval migrační dění, to ještě před začátkem hlasitých antimigračních kampaní. Uprchlíci se stali jeho velkým tématem na takřka deset let. Díky své práci může hodně cestovat, tráví čas především s lidmi. Humanismus a sdílený základ jsou však něčím, co se z médií a digitálního prostoru vytrácí. Jako společnost jsme fragmentovaní, uvěznění v algoritmech. Tradiční média strádají a těžko vůbec predikovat, jak na tom budeme třeba jen za pár měsíců.
Ani András není ohledně budoucnosti médií optimistický. Za hlavní důvody jejich skomírání globálně považuje vrtkavé financování a vliv sociálních sítí, kdy naše pozornost pod každodenním útokem digitálních obrazů klesá. „Pociťuji to i sám na sobě. Před deseti lety jsem měl energii a koncentraci na to číst knížky jednoduše, dnes už to představuje určitou výzvu. Každopádně trochu naivně věřím, že lidé si znovu uvědomí, že potřebují vědět, co se ve světě děje. A média, jež nepodřizují svůj obsah laciným algoritmům, jsou zkrátka jedinou spolehlivou cestou,“ doplňuje.
„V Maďarsku jsou volby na spadnutí. Začal jsem tak natáčet sérii, kdy chodím po hospodách a povídám si s náhodnými lidmi o politice, jak volili či budou volit. Hlavní náplní tak jsou konverzace mimo bublinu. Protože noviny, pro které pracuji, sledují především erudovaní lidé a intelektuálové, kteří nemají ponětí, jak to na vesnicích vypadá. A častokrát mě děsí, co všechno jsou právě lidé z těchto oblastí schopní prohlásit, každopádně je důležité s nimi mluvit a hledat příčiny. Ale zda je to pro budoucnost médií nějaký funkční koncept, to opravdu nevím,“ uzavírá.
András, jenž dlouhodobě pokrývá válku na Ukrajině, jezdí i do Íránu nebo Afghánistánu. Baví se tam s obyčejnými lidmi a ukazuje jejich realitu, což se provládnímu narativu nehodí. Sám na sobě tak cítí velký politický tlak, stupňovaný provládními kanály, které jej pod vládou Fideszu označují za lháře či zahraničního agenta. Nezapomeňme, že v Maďarsku panuje přesvědčení, že Ukrajina je pro stát hrozbou. To je ve spojení s neustálými útoky na nezávislá média bolestivá skutečnost.
80 rozlícených novinářů rozhodně nepředstavuje vycizelovaný dokumentární snímek. Neotesanost, impulzivita a aktivistický tón mu ale skvěle padnou. Jde o potřebný a výsostně apelativní titul, výpověď o současných tendencích a křehkosti svobody slova, která se dá nezávislým médiím až příliš jednoduše vzít. Uvidíme, jaké (zda vůbec nějaké) změny přinesou očekávané parlamentní volby.
Čokoláda pod prezidentskou ochrankou. Firma brání sladký poklad před lupiči
Muži v oblecích s tmavými brýlemi a naleštěná černá SUV s malými vlaječkami. Ne, nejde o ochranku prezidenta, ale o zásilku čokoládových tyčinek. Firma Nestlé nasadila bezpečnostní doprovod, aby ochránila dodávky po masivní krádeži. Předcházela tomu scéna jako z akčního filmu: falešní policisté zastavili kamion a 12 tun limitované edice tyčinek KitKat, celkem 413 793 kusů, zmizelo beze stopy.
„Svobodné, nikoliv férové.“ Bývalý velvyslanec popsal, jak Orbán manipuluje s volbami
Maďarsko čekají o víkendu klíčové volby, které mohou po šestnácti letech ukončit vládu Viktora Orbána. Bývalý maďarský velvyslanec v Česku György Varga ve Spotlightu Terezy Engelové popisuje nejen předvolení náladu, ale i manipulační praktiky, které Viktor Orbán používá, aby volby zůstaly svobodné, ale nikoliv férové.
"Relaxační řada" v letadle. Americké aerolinky přicházejí s revoluční novinkou
United Airlines přicházejí s novinkou pro své pasažéry v ekonomické třídě. Od roku 2027 si cestovatelé budou moci místo obyčejného sedadla koupit celou řadu, která se jednoduše promění na pohovku. Inspirovali se leteckou společností na Novém Zélandě, napsal deník The Washington Post.
Co opravdu funguje na kocovinu? Těmto trikům se vyhněte a tyto naopak zkuste
Bolest hlavy, žízeň, nevolnost, únava. Tento klasický balíček po večírku zná skoro každý. Kocovina ale není jen trest za bujarou noc, je to komplexní reakce těla na alkohol. A i když univerzální lék neexistuje, vědci dnes docela dobře vědí, co vám může ulevit.