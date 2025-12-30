Přeskočit na obsah
Benative
30. 12.
Film

Deset nejlepších filmů roku 2025: Jedna bitva za druhou i Sny o vlacích

Martin Šrajer

Rok 2025 se blíží do finále, a tak není na škodu připomenout si filmy, které by neměly být zapomenuty. Vybrali jsme pro vás desítku těch nejzajímavějších a hodných pozornosti nejen v tomto roce. Ať už díky scénáři, režii, hudbě, hereckým výkonům, tématu či celkově stylové podívané. Jakmile budete mít možnost, doporučujeme ke zhlédnutí.

Dům plný dynamitu

Rebecca Fergusonová v thrilleru Dům plný dynamitu.
Rebecca Fergusonová v thrilleru Dům plný dynamitu.Foto: Netflix

Dům plný dynamitu začíná jako simulace jaderného útoku na USA. Observační kamera nervózně švenkuje a zoomuje, stejně jako postavy nenachází pevný bod. Skoro žádná hudba, žádný patos, jen čistý procedurální thriller valící na nás fakta skoro v reálném čase. Vyprávění je rozdělené do tří bloků, z nichž každý ukazuje, jak na blížící se raketu reaguje jiná sada postav s rozhodovacími pravomocemi. S každou další úrovní se ukazuje, že reálný svět nemá své superhrdiny a že všichni jsou stejně bezradní a bez odpovědí. To samé platí pro celý film. Nastoluje řadu zásadních otázek, ale záměrně nepřináší katarzi, nechává nás, abychom se sami vypořádali s vědomím, v jak labilním geopolitickém systému žijeme.

