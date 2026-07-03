Děkuji, že se mnou sdílíte starost o film, řekl oceněný Dustin Hoffman

Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu za velkých ovací zaplněného Velkého sálu hotelu Thermal předali výkonný ředitel Kryštof Mucha a umělecký ředitel Karel Och.
„Moc děkuji za cenu. Ale ještě více děkuji všem, že se mnou sdílíte starost u tento druh umění,“ ukončil Hoffman svou připravenou děkovnou řeč a byl evidentně dojatý.
Osmaosmdesátiletý držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man uvede 4. července ve Velkém sále Thermalu film Absolvent z roku 1967.
Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními Absolvent vynesl Hoffmanovi nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku. Přitom tuto hlavní roli paradoxně získal po neúspěšném pokusu v konkurzu na úlohu v broadwayském muzikálu The Apple Tree.
Umělec, známý z filmových hitů Malý velký muž nebo Motýlek, prvního Oscara získal za hlavní roli v dramatu Kramerová versus Kramer. Reklamní výtvarník Ted Kramer, kterého opustí manželka, patří do kategorie obyčejných "chlápků ze sousedství".
V osmdesátých letech se Hoffman objevil ve dvou titulních úlohách označovaných za jeho komerčně nejúspěšnější a kritiky nejvíce oceňované role. Dvojrole Michaela Dorseyho/Dorothy Michaelsové v komedii Tootsie o herci, který kvůli konfliktní povaze nemůže sehnat práci, a tak se převlékne za ženu, znamenala pátou nominaci na Oscara i Zlatý glóbus pro nejlepšího herce v komedii a muzikálu. Za ikonický výkon v úloze autistického Raymonda z filmu Rain Man pak získal druhého Oscara a další ze Zlatých globů.
Další nominace na Oscara pro pracovitého herce přišly za filmy Půlnoční kovboj, Lenny a Vrtěti psem. Také se s velkým ohlasem vracel na jeviště. Kromě Smrti obchodního cestujícího z poloviny 80. let 20. století zazářil o pár let později i v Kupci benátském. V roce 2012 si vyzkoušel i roli filmového režiséra komedie Kvartet.
Za celoživotní přínos světové kinematografii byl Hoffman při udělování Zlatých Globů oceněn Cenou Cecila B. DeMilla v roce 1997. V roce 2012 obdržel prestižní Cenu Kennedyho centra (Kennedy Center Honors) za celoživotní přínos americké kultuře prostřednictvím múzických umění.
V současné době Hoffman hraje po boku Lea Woodalla v kritiky ceněném celovečerním filmu Tuner, který režíroval držitel Oscara Daniel Roher. V brzké době Hoffman vydá své paměti s názvem Look at Me, které vyjdou 10. listopadu.
Karlovarský festival potrvá do 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabídne 37 filmů, z toho 15 debutů. Program je na stránkách festivalu.
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