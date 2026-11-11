Dávné křivdy i ženy s magickou mocí. Vzniká seriál podle bestselleru Žítkovské bohyně

Česká televize a Negativ natáčejí šestidílnou dramatickou minisérii, která je adaptací oceňovaného románu Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně. V hlavní roli se představí Kristýna Ryška. Na televizních obrazovkách ČT1 ji diváci uvidí na podzim roku 2028.
V centru dění chystaného seriálu stojí téma tajemství i rodinného prokletí, a především ženy zvané „bohyně“. Ty žily na pomezí skutečnosti a legend v oblasti jihovýchodní Moravy, znaly léčivou moc bylin a podle lidových tradic dokázaly pomáhat nemocným, věštit budoucnost i ovlivňovat lidské osudy. Jejich výjimečné postavení vzbuzovalo nejen respekt a obdiv, ale také strach, podezření a nenávist. Své mimořádné schopnosti si předávaly z generace na generaci, ale musely také čelit předsudkům, pronásledování i tlakům společenských a politických režimů.
Režie se ujal Damián Vondrášek, scénář napsaly Hana Neničková a Sára Zeithammerová. V hlavní roli Dory Idesové uvidíme Kristýnu Ryšku, v dalších rolích pak Denisu Barešovou, Lucii Žáčkovou, Adriana Jastrabana nebo Vladimíra Javorského.
Významnou roli v seriálu hraje i samotná krajina – především Bílé Karpaty a Moravské Kopanice, jejichž historie a tradice jsou s příběhem neoddělitelně spjaty. Natáčí se na mnoha místech České republiky, na Slovensku a také v rumunském Banátu ve dvou časových blocích – první do prosince 2026, druhý v průběhu jara 2027. Štáb zamíří také na Žítkovou, kde se příběhy skutečných bohyň po staletí odehrávaly.
Příběh nás zavádí do devadesátých let minulého století. Dora Idesová, univerzitní etnoložka, která se od svých rodinných kořenů dávno odstřihla, se vrací na rodnou Žítkovou. Postupně odkrývá tajemství své rodiny i dávné události, o nichž se v uzavřené komunitě po desetiletí mlčelo. Racionálně uvažující vědkyně se ocitá ve světě, v němž se hranice mezi skutečností, pověrami a nevysvětlitelnými jevy začíná rozostřovat. A zatímco se snaží pochopit minulost, musí čelit i otázce, do jaké míry dávná rodinná kletba určuje její osud.
„Po úspěšné adaptaci románu Vyhnání Gerty Schnirch jde již o druhé dílo Kateřiny Tučkové, které převádíme na televizní obrazovku. Její romány přinášejí silné ženské příběhy zasazené do historických souvislostí, a právě to nás na nich mimořádně přitahuje. Žítkovské bohyně jsou navíc příběhem, v němž se prolíná několik časových rovin, skutečné historické události i svět lidových tradic. Věříme, že se nám podaří zachovat sílu a jedinečnou atmosféru knižní předlohy,“ uvádí za producenty společnosti Negativ Kateřina Černá.
„Vytváříme věrohodný obraz dávno zapomenutého světa. Drsná krajina Bílých Karpat, všudypřítomná víra v Boha mísící se s lidovou magií, a hlavně dědičná linie silných žen, které místní chovají v úctě jako nositelky moudrosti a poznání. Tento prastarý svět se v našem příběhu střetává s atraktivním prostředím divokých devadesátých let, a právě v nárazu těchto dvou světů vidím silný potenciál, který divákům přinese nadčasovou výpověď i o dnešní uspěchané době,“ říká režisér Damián Vondrášek, který na sebe upozornil úspěšným seriálem České televize Pět let o sexuálním násilí.
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