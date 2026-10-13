Das Filmfest nabídne snímky z německy mluvících zemí oceněné na Berlinale i v Cannes

Letošní 20. ročník festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest přinese tři desítky hraných, dokumentárních i animovaných snímků z Německa, Rakouska a ze Švýcarska. Program propojí filmovou historii s otázkami, jak si uhájit vlastní budoucnost, neztratit své blízké a najít sílu ve chvílích, kdy se svět kolem nás začne hroutit.
Festival zahájí 15. října v pražském kině Lucerna emocionálně vypjaté drama Marie Kreutzerové Něžné monstrum s Léou Seydouxovou v hlavní roli. Snímek osobně uvede střihačka Ulrike Koflerová. Několik snímků bude také uvedeno v české distribuční premiéře nebo předpremiéře.
Das Filmfest se uskuteční od 15. do 20. října v Praze v kinech Lucerna, Edison Filmhub a Světozor a v evangelickém kostele U Salvátora, od 26. do 30. října v brněnském kině Art, od 3. do 5. listopadu v olomouckém Konviktu a od 7. do 12. listopadu v ústeckém kině Hraničář. Řadu projekcí osobně uvedou jejich tvůrkyně a tvůrci. Snímky festival nabídne v sekcích DFF retro, Das Filmest spezial, Být viděna a Bio junior.
Festival uvedením oscarového filmu Životy těch druhých připomene 20 let své existence. Drama od režiséra Floriana Henckela von Donnersmarcka, které festival před 20 lety promítal jako svůj vůbec první snímek, Das Filmfest nabídne 18. října v pražském kině Světozor. Projekci expresionistického filmu Jak Golem na svět přišel od režisérů Paula Wegenera a Carla Boeseho o den později v kostele U Salvátora živě doprovodí třicetičlenný hamburský pěvecký sbor sv. Mikuláše.
Mezi filmovými cenami ověnčené snímky letošního festivalu patří například drama Hrdinka od režisérky Petry Volpeové přibližující každodenní hrdinství personálu v přetíženém zdravotnictví. Tři ocenění si z letošního festivalu Berlinale odnesl politicky mrazivý thriller Spravedlnost od režiséra Faraze Shariata, v němž státní zástupkyně, která byla obětí rasistického útoku, odkrývá pravicově extremistickou síť prorůstající do státních institucí.
Celovečerní debut Jonase Ulricha Vlci, nevšední love story z blackmetalové scény, získal na festivalu Max Ophüls Preis cenu filmové kritiky za nejlepší hraný film a cenu studentské poroty. Festivalovou událostí bude návrat příběhu čtyř mladých sprejerů Wholetrain režiséra Floriana Gaaga. Dvacet let po premiéře na Berlinale, odkud si odnesl zvláštní uznání, jej Das Filmfest uvede v digitálně restaurované podobě.
Mezi další výrazné filmy letošního programu patří vítězný snímek sekce Un Certain Regard v Cannes Napořád od Sandry Wollnerové, který sleduje trojici pozůstalých, jak se během cesty na Tenerife vyrovnávají se smrtí mladé dívky. Festival promítne také komorní drama Karla od režisérky Christiny Tournatzésové vycházející ze skutečného případu. Zachycuje odvážné rozhodnutí dvanáctileté dívky podat v 60. letech trestní oznámení na vlastního otce kvůli sexuálnímu zneužívání.
I v letošním roce nabízí festival sérii projekcí pro základní a střední školy. U příležitosti festivalu se bude v Rakouském kulturním fóru od 6. října do 29. ledna příštího roku konat výstava mapující etapy života hollywoodské hvězdy Hedy Lamarrové. Více informací k programu je na webu festivalu.
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