Daří se filmům o minulosti. Nejvíc nominací na Českého lva mají Zátopek a Okupace

Nového generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky by měl ministr zemědělství jmenovat do konce února. V neděli 16. ledna uplynul termín pro podání přihlášek do výběrového řízení. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ředitele jmenuje na základě doporučení výběrové komise. V pondělí to sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Podrobnosti k počtu uchazečů Bílý zatím nesdělil. "Vzhledem k možnosti podání přihlášek prostřednictvím České pošty není v tuto chvíli možné říci, kolik přihlášek do tohoto výběrového řízení ministerstvo zemědělství obdrží," uvedl.

Resort výběrové řízení vyhlásil 30. prosince. Lesy ČR jsou bez generálního ředitele od 22. prosince. Tehdy Marian Jurečka (KDU-ČSL) pověřený vedením ministerstva zemědělství odvolal generálního ředitele Josefa Vojáčka a řízením podniku dočasně pověřil lesního správce Lesní správy Vítkov na Opavsku Jiřího Grodu. Jurečka Vojáčka odvolal kvůli údajným manažerským pochybením a neefektivní reorganizaci firmy. Vojáček si za rozhodnutím o restrukturalizaci stojí.

Měnit se bude i nejvyšší management Lesů ČR. Podnik na konci prosince vypsal výběrové řízení na čtyři odborné ředitele.