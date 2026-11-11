Danny Boyle natočil příběh o mediální revoluci. Provokativní film Bulvár míří do kin

Oscarový režisér Danny Boyle přichází s dramatem, který diváky zavede do zákulisí britského tisku na konci 60. let. Snímek inspirovaný skutečnými událostmi sleduje začátky mediálního magnáta Ruperta Murdocha a proměnu deníku The Sun v bulvární a zpravodajský fenomén.
V hlavních rolích se představí Jack O’Connell, Guy Pearce a Claire Foyová. Film, který zahájil letošní filmový festival v Benátkách, vstoupí do českých kin 10. prosince.
V Londýně roku 1969 britskému tisku vládnou zavedená pravidla a novinářské elity. Ambiciózní outsider Larry Lamb se však rozhodne všechno změnit. Když spojí síly s mladým Rupertem Murdochem, dostane příležitost proměnit ztrátový deník The Sun v noviny, které bude číst každý. Jejich recept je jednoduchý: provokativní titulky, sex, celebrity, zločin a sport. Nic není tabu a honba za čtenáři se brzy mění v nelítostný boj o moc a vliv. Z upadajících novin se stává mediální fenomén, zatímco hranice mezi novinářskou odvahou a bezohledností se začíná nebezpečně stírat.
Režie se ujal Danny Boyle, tvůrce kultovního Trainspottingu, oscarového Milionáře z chatrče nebo filmů 127 hodin a Steve Jobs. Také tentokrát se vrací ke skutečným událostem a výrazným osobnostem, které měnily svět kolem sebe.
Film Bulvár ale podle tvůrců není klasickým historickým dramatem. Boyle do vyprávění vnáší svůj charakteristický režijní rukopis, výraznou vizuální stylizaci a energii, díky nimž minulost působí překvapivě současně. „Mým cílem bylo, aby film působil co nejmoderněji. Aby divák měl pocit, že sleduje něco, co se odehrává přímo před ním, a ne že se dalekohledem dívá na něco, co se dělo kdysi dávno,“ vysvětluje režisér.
Hlavní hereckou hvězdou je Jack O’Connell, který na sebe nedávno upozornil ve filmech Hříšníci a Boyleově hororu 28 let poté. V roli charismatického šéfredaktora Larryho Lamba se stává motorem celého příběhu. Jeho ambiciózního partnera Ruperta Murdocha ztvárnil Guy Pearce, nominovaný na Oscara za film Brutalista. Výraznou ženskou postavu novinářky Jules Daviesové hraje Claire Foyová, známá především ze seriálu Koruna.
Film vznikl podle stejnojmenné úspěšné divadelní hry Jamese Grahama, který je také autorem filmového scénáře. Jeho hra slavila úspěch v londýnském West Endu i na Broadwayi a získala mimo jiné dvě prestižní ceny Tony. Boyle se navíc rozhodl část filmu natáčet přímo na legendární londýnské Fleet Street, někdejším centru britského novinářského světa, kde se skutečný příběh odehrával.
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