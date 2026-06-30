Dalajlama neobvykle zblízka. Nový dokument ho zachycuje při meditaci i v posilovně

Celovečerní dokumentární film Dalajlama - Oceán moudrosti režiséra Viliama Poltikoviče přináší archivní záběry natočené v letech 1991 až 2022. Snímek, který vznikl u příležitosti 90. narozenin 14. dalajlamy, výraznou duchovní osobnost a držitele Nobelovy ceny míru zobrazuje prostřednictvím méně známých momentů - od veřejných vystoupení přes meditace až po neformální setkání.
Zároveň přibližuje tibetskou krajinu, kláštery, rituály, každodenní život Tibeťanů i témata jako soucítění, vnitřní mír, práci s emocemi, vzdělávání, nenásilí a dialog, která dalajlama dlouhodobě otevírá. Dokument, který vstoupí do českých kin 9. července, v úterý filmaři představili novinářům.
Poltikovič je režisérem, scenáristou, producentem i kameramanem. Dlouhodobě se věnuje dokumentům s duchovní, filozofickou a lidskou tematikou. "Přestože je dalajlama významnou světovou osobností, je podmanivý svojí hravou bezprostředností, neformálností a smyslem pro humor. I když Tibet čelil mnoha těžkostem a stále je v nelehké situaci, dalajlama jde důsledně cestou nenásilí a je tak novodobým Mahátmou Gándhím. Dalajlama si neprosazuje svoje, jen nabízí inspiraci, která je nutná pro pozitivní transformaci západních hodnot," uvedl režisér.
Film sleduje dalajlamův životní příběh od dětství přes nucený exil až po jeho současnou roli osobnosti, jejíž témata přesahují hranice náboženství i Tibetu. Vedle veřejných vystoupení a přednášek snímek ukazuje scény z exilového sídla dalajlámy v indické Dharamsále. Unikátní jsou záběry při posilování, práci s nářadím v kutilském koutku nebo při neformálních setkáních s lidmi. Výraznou součástí dokumentu jsou záběry každodenního života Tibeťanů.
Dalajlama, občanským jménem Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, se narodil 6. července 1935 v Tagccheru v Tibetu v rodině rolníka. Ve dvou letech byl označen za reinkarnaci 13. dalajlamy. Mezinárodně zpopularizoval buddhismus a v roce 1989 získal Nobelovu cenu za mír.
Tibet obsadila v říjnu 1950 čínská armáda a po potlačení protičínského povstání v březnu 1959 byla zrušena jeho autonomie a vláda. Tentýž měsíc uprchl dalajlama do indické Dharamsály v podhůří Himálaje, kde s tibetskou exilovou vládou sídlí dodnes. Peking jej má za separatistu, exilovou vládu neuznává a Tibet považuje za součást čínského území. "Jak všichni vědí, 14. dalajlama není jen náboženskou osobností, ale politickým exulantem, který pod rouškou náboženství provádí separatistické aktivity namířené proti Číně," uvedl například mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien.
Dalajlama obvinění ze separatismu odmítá a zdůrazňuje, že pro Tibet prosazuje větší autonomii a ochranu tibetské buddhistické kultury.
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