Benative
5. 1. Dalimil
Film

Cumberbatch jako zoufalý muž, který truchlí. Do kin jde emotivní drama Křídla smutku

Kultura

Po tragické ztrátě manželky a matky se otec (Benedict Cumberbatch) se dvěma syny snaží znovu najít pevnou půdu pod nohama. Tíživý zármutek dostává podobu obrovské vrány, která se usídlí v jejich domově i myslích. Působivě stylizovaný thriller o smutku, rodinném poutu a naději, která i přes svou křehkost přetrvává, vstoupí do českých kin 29. ledna 2026.

Benedict Cumberbatch jako muž a otec, kterému zemře jeho milovaná žena, v britském filmu Křídla smutku natočeném podle knižní předlohy Maxe Portera.
Benedict Cumberbatch jako muž a otec, kterému zemře jeho milovaná žena, v britském filmu Křídla smutku natočeném podle knižní předlohy Maxe Portera. Foto: mk2 Films
Režisér Dylan Southern přistoupil k adaptaci novely Maxe Portera s hluboce osobní motivací. Jeho vlastní zkušenosti se ztrátou blízkých v dospívání mu poskytly zdroj k vytvoření citlivé optiky, skrze kterou uchopil Porterův text jako katalyzátor emocí, pro něž často chybí slova. Southern se vědomě vyhýbá lineárnímu vyprávění či známým „fázím smutku“. Výsledkem je příběh, kde se bolest mění v úlevu.

Trailer k britskému filmu Křídla smutku. | Video: CinemArt

Látka je zpracována s důrazem na poezii každodennosti, vnitřní svět postav a zvláštní napětí mezi realitou a fantazií. V hlavní roli otce podává skvělý herecký výkon Benedict Cumberbatch. Vizuálně výrazný film balancuje na hranici surreálního rodinného dramatu a psychologického portrétu.

Téma truchlení je zde uchopeno se smyslem pro absurditu i ticho, které může následovat po ztrátě. Britský snímek Křídla smutku nabízí lidský, vrstevnatý příběh o tom, jak v bolesti hledáme nové významy. Připomíná, že i v temnotě může existovat naděje.

