Cumberbatch jako zoufalý muž, který truchlí. Do kin jde emotivní drama Křídla smutku

Po tragické ztrátě manželky a matky se otec (Benedict Cumberbatch) se dvěma syny snaží znovu najít pevnou půdu pod nohama. Tíživý zármutek dostává podobu obrovské vrány, která se usídlí v jejich domově i myslích. Působivě stylizovaný thriller o smutku, rodinném poutu a naději, která i přes svou křehkost přetrvává, vstoupí do českých kin 29. ledna 2026.
Režisér Dylan Southern přistoupil k adaptaci novely Maxe Portera s hluboce osobní motivací. Jeho vlastní zkušenosti se ztrátou blízkých v dospívání mu poskytly zdroj k vytvoření citlivé optiky, skrze kterou uchopil Porterův text jako katalyzátor emocí, pro něž často chybí slova. Southern se vědomě vyhýbá lineárnímu vyprávění či známým „fázím smutku“. Výsledkem je příběh, kde se bolest mění v úlevu.
Látka je zpracována s důrazem na poezii každodennosti, vnitřní svět postav a zvláštní napětí mezi realitou a fantazií. V hlavní roli otce podává skvělý herecký výkon Benedict Cumberbatch. Vizuálně výrazný film balancuje na hranici surreálního rodinného dramatu a psychologického portrétu.
Téma truchlení je zde uchopeno se smyslem pro absurditu i ticho, které může následovat po ztrátě. Britský snímek Křídla smutku nabízí lidský, vrstevnatý příběh o tom, jak v bolesti hledáme nové významy. Připomíná, že i v temnotě může existovat naděje.
Z luxusního paláce do vězení. Madura vozili New Yorkem v obrněné dodávce
Z luxusního paláce v Caracasu do detenčního zařízení v newyorském Brooklynu za necelý den. Převoz venezuelského autoritáře Nicoláse Madura zabral americkým elitním jednotkám asi půl dne. Po přistání v New Yorku pak Madura čekala „projížďka“ po ulicích Manhattanu v obrněné dodávce do detenčního centra v Brooklynu.
Školení o kyberšikaně a další. Soud rozdal tresty za tvrzení, že Macronová byla mužem
Soud v Paříži dnes potrestal povinným školením o kybernetické šikaně a podmínečnými tresty všech deset lidí, kteří se zodpovídali z šíření spekulací, že první dáma Francie Brigitte Macronová se nenarodila jako žena. Informovala o tom agentura AP s tím, že nejvyšší podmíněný trest vězení činí osm měsíců. Prokuratura žádala až roční podmínky.
Problémy Elona Muska nekončí. Tesla přišla o pozici jedničky mezi elektromobily
Americkému výrobci elektromobilů Tesla vloni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Teslu tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
Snaha digitalizovat výdej pasů a víz v Česku výrazně kulhá, varuje NKÚ
Konzulární služby, jejichž součástí jsou žádosti o víza a cestovní doklady, se dlouhodobě nedaří převést do fungující digitální podoby. Systémy ministerstev vnitra a zahraničních věcí jsou nedostatečně propojené, což vyžaduje ruční přepisování dat i využívání kurýrů.