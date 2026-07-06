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Film

Čtvrtý den ve Varech: premiéra filmu ze světa MMA Bojovník i romantická tragikomedie

ČTK

Karlovarský festival v pondělí 6. července v soutěžní sekci Proxima uvede nový slovensko-český film Milovník, ne bojovník režisérky Martiny Buchelové. V nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení představí dva očekávané tuzemské projekty - debut Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky s názvem Bojovník a dokument o Báře Basikové. Projekce hlavní soutěže pokračují bulharským snímkem Bílé noci, černý prachy.

Milan Ondrík ve filmu Bojovník jako Pavel Hoffmeister alias Hoff, bývalý olympijský medailista v boxu. Po letech mimo sportovní svět se vrací do boje jako zápasník MMA, ale nejtěžší zápas nakonec nesvede v kleci, nýbrž sám se sebou.
Milan Ondrík ve filmu Bojovník jako Pavel Hoffmeister alias Hoff, bývalý olympijský medailista v boxu. Po letech mimo sportovní svět se vrací do boje jako zápasník MMA, ale nejtěžší zápas nakonec nesvede v kleci, nýbrž sám se sebou.Foto: Bontonfilm
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"Jedná se o psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává velmi poutavým způsobem kauzu, kdy manželský pár šedesátníků sedne na lep podvodníkům poté, co si sami vydělávají poměrně nekalými způsoby. Za filmem stojí tvůrci Kristina Grozevová a Petar Valchanov. Tato dvojice v roce 2019 ve Varech vyhrála s filmem Otec hlavní festivalovou cenu Křišťálový glóbus a patří ke generaci bulharských tvůrců, kteří portrétují realitu současného Bulharska, nešvary neustále probíhající transformace postkomunistické země a zmařených nadějí jedné generace," řekl umělecký ředitel festivalu Karel Och.

Romantická tragikomedie Milovník, ne bojovník je o mladých lidech hledajících lásku a své místo v chaotickém světě dospělých. Jde o celovečerní debut slovenské režisérky Buchelové. V hlavních rolích se objeví Adam Kubala a Michaela Kostková.

V hlavní roli snímku Bojovník se představí oceňovaný Milan Ondrík jako bývalý šampion Hoff, který se pokouší o comeback do světa bojových sportů, ve skutečnosti ale bojuje především o návrat ke své rodině a šanci napravit své chyby. Vedle předních českých a slovenských herců se ve filmu objeví i skutečné hvězdy MMA.

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Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července a potrvá do 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí 37 filmů, z toho 15 debutů. Program je na stránkách festivalu.

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