Když dezinfekce zabíjí. Vítěz Jednoho světa o krizi ve zdravotnictví předčí thrillery

Nejdrtivější thriller v poslední době píše realita. A optika dnešních opatření kvůli koronaviru zesiluje i působení rumunského dokumentu Colectiv, který tento týden vyhrál festival Jeden svět. Ne že by to potřeboval.

Zneklidňující snímek o krizi v rumunském zdravotnictví ohromil publikum už vloni na podzim, kdy měl premiéru na festivalech v Benátkách a Torontu. Když jej nedávno uvedla HBO, stal se v regionu nejsledovanějším pořadem této stanice.

Režisér Alexander Nanau dokazuje, že rumunský dokument dovede totéž, co tamní celosvětově úspěšné hrané snímky. Tedy mísit kritický, realistický pohled na současnost i minulost země s napětím a absurdním humorem.

Colectiv dostal jméno podle hudebního klubu v Bukurešti, kde při koncertu v červnu roku 2015 uhořelo 27 mladých lidí. Mimo jiné proto, že podnik neměl únikové východy. Ta zpráva vyhnala Rumuny do ulic, následně odstoupila sociálnědemokratická vláda a byla jmenována vláda odborníků. Na rok, do příštích voleb. Samotná tragédie uvnitř klubu se ale ukázala být jen příslovečnou špičkou ledovce jménem korupce. Dalších 37 lidí umřelo v nemocnicích vinou nedostatečné péče.

"Mého syna zabila chyba v komunikaci," říká v těsné blízkosti kamery zlomený muž v bílé košili, který v úvodu snímku popisuje, jak jedna nemocnice nebyla schopná včas převést jeho dítě do lépe vybavené nemocnice ve Vídni. Když se tak stalo, jeho tělo už bylo plné infekce, se kterou nešlo bojovat. A vedení nemocnice situaci popsalo právě pojmem "chyba v komunikaci".

Jenže to nebyla žádná chyba, ale obří korupce v celém rumunském zdravotnictví, ve kterém například běžně doktoři pracovali s až desetkrát zředěnou dezinfekcí, aniž by to kolikrát tušili. A lidé tak byli i u těch nejběžnějších zákroků vystaveni smrtelnému riziku.

Režisér Nanau z až intimní blízkosti sleduje přeživší této tragédie, příbuzné těch, co neměli takové štěstí, ale také novináře a nového ministra zdravotnictví, který si štáb pouští k tělu i při nejdůležitějších jednáních.

Natáčelo se 14 měsíců, ještě déle se materiál stříhal a výsledek drásá nervy víc než většina hraných thrillerů. Divákovi se chce zoufalstvím mlátit hlavou do zdi, neboť ví, že sleduje skutečnost. A k tomu i ve svém okolí čte zprávy o podezřelých machinacích s dezinfekcemi, rouškami a jinými zdravotními pomůckami, které jsou dnes potřebné zdaleka nejen na operačních sálech a jednotkách intenzivní péče.

Trpělivé pozorovatelské dokumentární drama režisér Nanau chytře komponuje tak, že pozvolna odhaluje větší a větší obrázek toho, kam korupce sahá. Očima investigativního novináře, který se kauze dlouhodobě věnoval, i pohledem nového ministra zdravotnictví odhodlaného prosadit nutné reformy, ale narážejícího na stále absurdnější mantinely.

Když napětí kulminuje, ocitáme se uprostřed koncertní vřavy, kde z pódia za zvuků tvrdých kytar zpěvák naštvaně posílá do háje a mnohem horších míst zkorumpovanou vládu. Po chvíli poznamenává, že ty ohňové efekty nejsou součástí vystoupení a divák si z hrůzou uvědomí, že sleduje záznam neštěstí z klubu Colectiv. Těžko hledat absurdnější shodu náhod než to, že tragédie vypukla právě po songu kritizujícím korupci.

V jiné chvíli vidíme, kterak - navzdory popáleninám - krásná dívka nechává fotit své tělo: jako memento a symbol toho, co rumunský stát dopustil. Je to přeživší tragédie Tedy Ursuleanu a jednu z jejích fotek si do kanceláře pověsí i nový ministr zdravotnictví, který svou práci bere vážně, jen těžko ale může nalézt konec, za který rozmotat prohnilý gordický uzel.

V investigativní síti novinářů se mezitím hromadí další důkazy. Třeba nahrávka zachycující, jak muž s vizáží veksláka vulgárně křičí na své zaměstnance, ať okamžitě vystaví smlouvy a vyplatí faktury. Je to ředitel jedné z bukurešťských nemocnic a ty ženy častované výrazy pro pohlavní orgány jsou účetní, které se s praktikami v nemocnici svěří médiím. Údajně odsud zmizely desítky milionů eur, za které si místní primátor postavil soukromou kliniku ve Švýcarsku.

Závěr zachycuje, jak sociálnědemokratičtí politici sbírají dech před blížícími se volbami. Dosluhující ministr odbornické vlády se při některých z těch projevů běžících v televizi nezmůže na víc než na smích. Věci už jsou tak za čarou, že se je ani nevyplatí komentovat na kameru.

Následně sociální demokraté s přehledem vítězí, jak se divák dozví mezi řádky jednoho soukromého hovoru. Kdyby se daly shrnout veškeré významy slova marnost, k nalezení budou právě v tomto rumunském dokumentu, který patří k nejsilnějšímu, co lze dnes vidět na kterékoli z internetových platforem. Bez ohledu na žánr.