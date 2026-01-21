Co skrývá milionářova závěť? Začalo natáčení nové české komedie Něco jako rodina

Tereza Ramba, Jakub Prachař, Petr Štěpánek, Elizaveta Maximová, Petr Lněnička, Zuzana Mauréry, Stanislav Majer, Tomáš Maštalír a další. Taková je herecká sestava nové komedie Něco jako rodina režisérky a scenáristky Zuzany Mariankové. První klapka padla začátkem tohoto roku a natáčení bude probíhat do konce ledna. Premiéra je předběžně plánovaná na letošní listopad.
O co ve filmu jde? Skupina dávných známých přijíždí na pozvání excentrického milionáře Viktora Hoffmana do jeho vily na malém městě. Místo vřelého setkání je však čeká napjaté vyčkávání – Viktor se skrývá ve svém pokoji, jeho zdravotní stav je nejistý a atmosféra houstne. Staré křivdy, žárlivost i skryté vztahy postupně vyplouvají na povrch, zvlášť když vyjde najevo, že veškerý majetek má zdědit Viktorův tajemný asistent Bok. Hosté pojmou podezření, že se závětí není něco v pořádku, a rozhodnou se za každou cenu odhalit pravdu. Odvážný plán se ovšem poněkud zvrtne…
Komedie Něco jako rodina má být „černohumorným“ příběhem o rodině, kterou nikdo nečekal, o vině, odpuštění a o tom, že někdy musíme všechno ztratit, abychom konečně zjistili, kam patříme.
„Natáčíme poctivou komedii, u které si lidi v kině odpočinou a budou se prostě smát. Divák může čekat bláznivý, místy trochu černý humor, plný nečekaných vztahových twistů. Myslím, že si každý fanoušek české komedie film zamiluje,“ říká producent filmu Jiří Tuček.
Jako hlavní dějiště filmu si tvůrci vybrali veřejnosti běžně nepřístupný barokní zámek Luka nad Jihlavou s nádherným zámeckým parkem v anglickém stylu. Pár scén vzniká také v Rokycanech a v Berouně. Pro režisérku a scenáristku Zuzanu Mariankovou jde o třetí celovečerní film (natočila už snímky Známí neznámí a Jedeme na teambuilding).
ŽIVĚCla na EU Trump neuvalí. S šéfem NATO domluvil dohodu o Grónsku, jež "potrvá věčně"
Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání v Davosu oznámil na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím.
Europarlament poslal kontroverzní pakt s Latinoameričany k ledu. Prošetří ho soud
Evropský parlament schválil ve středu návrh, aby obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k úmluvě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.
ŽIVĚTrump oznámil, že se ve čtvrtek setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu oznámil, že by se ve čtvrtek ve švýcarském městě měl setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Předtím v projevu na WEF tvrdil, že schůzku plánuje na dnešek, Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta.
Černobyl v ohrožení. Rusko elektrárnu odstřihlo, chystá se ještě horší věc
Rozsáhlé ruské útoky na ukrajinskou energetiku zasáhly i infrastrukturu klíčovou pro jadernou bezpečnost. Černobylská elektrárna přišla o veškeré externí napájení, výpadky se dotkly také přenosových vedení k dalším jaderným zdrojům. Situaci zhoršují silné mrazy a hrozba dalších úderů, Ukrajina žádá naléhavou pomoc v energetice i protivzdušné obraně.
ŽIVĚČást poslanců chce omezit ústavní pravomoc prezidenta při jmenování ministrů
Někteří vládní poslanci chtějí diskutovat o omezení pravomocí prezidenta při jmenování ministrů úpravou ústavy. Uvedla to ve středu večer televize Nova, podle které o tom poslanci mluvili na jednání ústavně-právního výboru Sněmovny. Důvodem je nynější situace, kdy prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.