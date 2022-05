Co si říkaly oděské vězeňkyně. Ve filmu hrají skutečné dozorkyně i matky

Vláda by mohla v souvislosti s milostí prezidenta Miloše Zemana udělenou šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi navrhnout snížení rozpočtu Hradu, konkrétně lánské lesní správě. V nedělních Otázkách Václava Moravce České televize to uvedl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pozastavil se nad tím, že Balák zůstává ve funkci.

"My na to chceme reagovat tím, že pokud to bude možné, tak výrazným způsobem omezit rozpočet, aby ten člověk, který tam je, aby prakticky nemohl disponovat s žádnými většími veřejnými financemi," řekl Jurečka bez bližších podrobností. Snížení rozpočtu prezidentovy kanceláře by podle něho mohlo nastat při chystané změně státního rozpočtu cestou vládního návrhu rozpočtovému výboru, který má takzvané chráněné rozpočtové kapitoly v pravomoci. Kapitola kanceláře prezidenta k nim patří.