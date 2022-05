Co s člověkem udělá elitářská škola. V Cannes měl premiéru hvězdně obsazený film

V 80. letech minulého století, kdy k moci nastupoval americký prezident Ronald Reagan, se odehrává nový film Armageddon Time. Hvězdně obsazený snímek s herci Anne Hathawayovou, Anthonym Hopkinsem, Jeremym Strongem a Jessicou Chastainovou měl premiéru na festivalu ve francouzském Cannes.

Zabývá se rasismem nebo privilegii, která rozhodují o tom, jakou budou mít děti budoucnost. A coby hrané postavy v něm vystupují i příbuzní pozdějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Scénář autobiografického dramatu o dospívání napsal i natočil James Gray, autor Ztraceného města Z nebo sci-fi Ad Astra. Tentokrát vypráví o židovském chlapci Paulovi a jeho kamarádovi Johnnym, jejichž ambice brzdí stereotypy a hierarchie tehdejší americké společnosti.

"Pro mě je to hodně emocionální, protože v zásadě vyprávím svůj příběh," řekl viditelně dojatý Gray, když ho publikum v Cannes po projekci odměnilo šestiminutovým potleskem ve stoje. Sál s kapacitou 2000 lidí byl vyprodaný.

Třiapadesátiletý režisér už se prestižní přehlídky zúčastnil čtyřikrát. Teď ale poprvé dostal příležitost promluvit po premiéře. "Film jsme dokončili teprve v sobotu v naprostém chaosu a hned jsme s ním přiletěli sem. Jste první na světě, kdo ho vidí," dodal Gray, čímž si vysloužil další aplaus.

Snímek, jejž produkovala společnost Universal Pictures vlastněná nadnárodní korporací Comcast, je jedním z 21 titulů usilujících o hlavní cenu festivalu, Zlatou palmu. Název Armageddon Time odkazuje jednak k výrokům prezidenta Ronalda Reagana z 80. let, kdy stále teoreticky hrozil jaderný konflikt mezi Sovětským svazem a USA, jednak k písni natočené nejprve reggae hudebníkem Williem Williamsem a později anglickými rockery The Clash.

Reagan byl prezidentem USA v letech 1981 až 1989. Film se odehrává krátce před jeho nástupem do úřadu a je kritický vůči tehdejším konzervativcům. "Nelze říct, že Reaganova éra může za to, co mě děsí dnes, ale rozhodně pro to vytvořila úrodnou půdu," tvrdí režisér.

Upozorňuje, že Reagan v rámci prezidentské kampaně navštívil i město ve státě Mississippi, kde Kukluxklan o 16 let dříve zavraždil tři významné lidskoprávní aktivisty. "Reagan věděl, jaký signál tím vysílá zejména bílým jižanům. Já jsem na to nezapomněl. Utkvělo mi to v hlavě a k tomu jsem se chtěl vyjádřit," dodává Gray.

Podle časopisu Hollywood Reporter film líčí hluboce osobní a intimní rodinný příběh z newyorské čtvrti Queens, kde v 80. letech vyrůstal i režisér Gray. Hrdina Paul, jedenáctiletý syn židovských uprchlíků z východní Evropy, se v šesté třídě spřátelí s ustrkovaným Johnnym, jediným černochem mezi jinak bílými dětmi.

Jeden se chce stát kosmonautem, druhý umělcem. Když je učitel načapá, jak na záchodech kouří marihuanu, jejich cesty se rozdělí. Paula nechává jeho anglický dědeček hraný Anthonym Hopkinsem přeložit na soukromou školu. Tam jej ale kamarád černé pleti Johnny, který žije sám s nemocnou babičkou a jeden ročník už ve škole musel opakovat, nemůže následovat.

V elitářském prostředí se Paul setkává s otevřenou diskriminací slabších nebo utiskováním menšin. Posměchu se mu dostane mimo jiné od jednoho z mecenášů vzdělávací instituce Freda Trumpa, tedy otce pozdějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ztvárnil jej John Diehl. Jindy se žáky snaží namotivovat prezidentova sestra Maryanne Trumpová, kterou hraje držitelka Oscara Jessica Chastainová. Paula zpodobil Banks Repeta, Johnnyho pak Jaylin Webb.

Hrdinovo dospívání formuje několik tvrdých lekcí a jeho osobnost zase poznání, že svět opravdu není fér, píše Hollywood Reporter. Podle něj film nic nepřikrášluje, přesto působí vřele. Protagonista má blíž k dědečkovi hranému Hopkinsem než svému otci, tvrdému chlapáckému instalatérovi v podání Jeremyho Stronga. Matku hraje Anne Hathawayová.

"Rodinné scény jsou krásné, chaotické, živelné a významné tím, jak zachycují okamžiky, v nichž se zdánlivě neděje nic zásadního pro další vývoj příběhu, přesto jejich prostřednictvím režisér jemně modeluje komplexní rodinnou dynamiku," hodnotí Hollywood Reporter.

Podobnou pochvalu filmu složil časopis Deadline.com, podle nějž jsou mnohé scény dojemné. Dle recenzenta by si Armageddon Time zasloužil vyhrát canneskou soutěž.

"Armageddon Time je překotný, osobitý, humorný, a na rozdíl od mnoha předešlých snímků režiséra Graye vtipný. Celkový tón občas připomene vzpomínkové filmy Barryho Levinsona jako Bistro, Konkurenti nebo Avalon. Gray se ale snaží své dospívání odvyprávět co nejuvěřitelněji, jako by vytrhával stránky z diáře," popsal další časopis Variety.

Ten dále vyzdvihuje, jak věrohodně snímek vykresluje 80. léta v New Yorku, od výstavy děl malíře Vasilije Kandinského v Guggenheimově muzeu přes metro posprejované graffiti až po návštěvy chlapců v herně s automaty nebo obchody s hudbou. Štáb natáčel mimo jiné v parku Flushing Meadows, jenž se nachází v newyorském Queensu a vznikl u příležitosti konání Světové výstavy.