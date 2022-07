Co omezovalo anglické ženy v 19. století. Film s Johnsonovou promarnil příležitost

V romantickém dramatu Pýcha a přemlouvání americká herečka Dakota Johnsonová vyměnila rajcovní spodní prádlo z Padesáti odstínů šedi za staroanglický korzet. Na to, aby věrohodně ztvárnila atypickou hrdinku z románu Jane Austenové, však jen změna garderoby nestačí.

I když to tak podle zavádějícího názvu nemusí vypadat, Pýcha a přemlouvání není variací nejznámější knihy Jane Austenové nazvané Pýcha a předsudek, nýbrž adaptací autorčina posledního dokončeného románu Persuasion. Vyšel zkraje roku 1818, šest měsíců po spisovatelčině smrti.

Česky byl opakovaně vydáván pod ustáleným názvem Anna Elliotová. Videotéka Netflix, v jejíž nabídce se nová adaptace objevila, ale zvolila titul Pýcha a přemlouvání, pod kterým - nejspíš z marketingových důvodů - prózu dvakrát publikovalo nakladatelství Leda.

Protagonistkou je sedmadvacetiletá kultivovaná dívka Anna Elliotová, prostřední ze tří dcer ovdovělého, samolibého a marnotratného baroneta. Před osmi lety se málem provdala za námořníka Fredericka Wentwortha, ale jelikož to byl muž bez hodnosti i jmění, nechala se přemluvit okolím a vzdala se jej. Dodnes toho lituje.

Poté, co Annin otec upadne do dluhů a je nucen pronajmout rodinné sídlo, se bývalí snoubenci po letech shodou okolností znovu setkávají. Zatímco staropanenská Anna nepřestala Wentwortha milovat, její zavržený a zhrzený nápadník se mezitím stal kapitánem, získal slávu i bohatství a hledá vhodnou partii. Ačkoli je Anna nezadaná, musí útrpně přihlížet, kterak o jeho přízeň lačně usiluje jiná žena.

Americká novinka na Netflixu je prvním filmovým zpracováním románu, který se v minulosti dočkal několika jevištních i televizních přepisů. Jako celovečerní debut ho teď natočila dvaačtyřicetiletá britská divadelní režisérka Carrie Cracknellová, která často zdůrazňuje, že právě tuto prózu "naprosto zbožňuje". Film však vzbuzuje otázku, zda knihu, považovanou některými literárními kritiky dokonce za nejvyzrálejší dílo Jane Austenové, četla dost pozorně.

Scenáristický veterán Ron Bass, podepsaný mimo jiné pod dramatem Rain Man, a jeho kolegyně Alice Victoria Winslowová ponechali základní dějovou linii víceméně beze změn, výrazně - a místy nepatřičně - však zaktualizovali dialogy. To by ještě tolik nevadilo, kdyby se souběžně s tím z filmu nevytratil duch předlohy.

2:34 Film Pýcha a přemlouvání je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

Ve snaze oslovit, respektive se podbízet mladému publiku, které knihy Jane Austenové nezná, autoři na předlohu aplikují některé moderní postupy, jaké využívá především divácký megahit Bridgertonovi. Tendence napodobit opulentní, barvami hýřící, ale v mnohém diskutabilní romantický seriál, zasazený do prostředí londýnské smetánky z počátku 19. století, svědčí o malých ambicích tvůrců i nedostatku vlastní představivosti.

Zároveň to občas vede ke kolizím se zdrojovým materiálem, jak dokládá mimo jiné multietnické herecké obsazení. Hyperkorektní představa, že v georgiánském období by do smíšeného manželství vstoupilo tak povýšené a sebestředné stvoření jako Annina mladší sestra Mary, která "trpí alergií na domy s méně než pěti služebníky", působí s ohledem na její charakter absurdně.

Že lze natočit adaptaci staromódního románu moderně, avšak s respektem k předloze, přitom před třemi lety dokázala režisérka Greta Gerwigová v přepisu jiné klasiky ženské literatury 19. století. Ve filmu Malé ženy dokázala citlivě proměnit archaickou látku ve svěží nadčasový příběh, vnímavě reflektující postavení žen ve společnosti.

Nic takového se bohužel tvůrcům Pýchy a přemlouvání nepodařilo. Zápletka se vyvíjí předvídatelně, snaha o humorné zlehčování vyznívá většinou křečovitě. Navíc podkopává ústřední motiv příběhu, jímž je ono titulní "přemlouvání" či "přesvědčování".

Za ním se skrývá společenský tlak, tehdy vyvíjený na mladé ženy v souvislosti s výhodnými sňatky, a akcelerující konflikt "rozumu a citu". Závažnost tématu ovšem oslabuje skutečnost, že nátlak ve filmu vyvíjejí převážně postavy, které jsou vymodelované - tak jako Annin marnivý otec nebo obě její příšerné sestry - spíše coby křiklavé karikatury než plnokrevné lidské bytosti.

Sporné je také obsazení. Dakota Johnsonová nepůsobí tak legračně jako v SM trilogii Padesát odstínů šedi. Její austenovská protagonistka má v tomto pojetí blíže k Elizabeth Bennetové z Pýchy a předsudku nebo k titulní postavě románu Emma než ke "knižní" Anně Elliotové. Ta je ve srovnání s dvacetiletými živelnými literárními hrdinkami z příběhů téže autorky starší, rozvážnější, zdrženlivější a introspektivnější ženou, jejíž život se nevyvíjí dle očekávání.

Herečka je navíc typově nevhodně vybraná. Jane Austenová o své protagonistce píše, že "před několika léty byla Anna Elliotová velmi hezká dívka, její krása však brzy uvadla". Její dvaatřicetiletá představitelka je naopak v plném rozkvětu.

V její pohledné, téměř neustále usměvavé tváři jen těžko hledat záchvěvy melancholie, která je pro literární Annu příznačná. Herečka ji nahrazuje pouze občasnou sebelítostí, prokládanou popíjením červeného vína rovnou z láhve, vzlykáním ve vaně a usedavým pláčem do polštáře.

Nepatřičně vyznívají i její uštěpačné komentáře, jimiž opakovaně oslovuje publikum přímo do kamery. Toto takzvané probourávání čtvrté stěny funguje například ve znamenitém britském komediálním seriálu Potvora ze současného Londýna. V kostýmním světě Jane Austenové však hereččiny ironické pohledy, nebo dokonce spiklenecké pomrkávání na diváky působí rušivě, po čtvrthodině už vyloženě otravně.

Naprostým omylem je pak obsazení dvaatřicetiletého Cosma Jarvise, který ztvárňuje Anninu odříkanou lásku, kapitána Wentwortha. Muže, jenž má být žádoucí pro každou ženu a pro kterého se ústřední aktérka osm let trápí, americko-britský herec obdařil pouze mátožně utrápeným výrazem a prkennou netečností. Jelikož postrádá jakékoli charisma, nevzniká mezi jeho postavou a Annou sebemenší náznak jiskření nebo romantické chemie.

Jedna z vedlejších postav se hrdince svěřuje, že "nerada vidí promarněný talent". Je paradoxní, že tato slova zaznívají právě v adaptaci, jejíž tvůrci potenciál předlohy zcela promarnili.