Co mají společného basketbal a sex. Seriál o týmu Lakers nabízí vzrušující odpovědi

Postarší muž se rozkošnicky povaluje v posteli po boku polonahé krásky. "Jestli existují dvě věci, které mě nutí věřit v Boha, je to sex a basketbal," říká úvodem seriálu Lakers: Vzestup dynastie chlapík, který se místo dalších investic do nemovitostí rozhodl koupit basketbalový tým. A věnovat se jeho vzestupu s podobnou vášní jako doutníkům nebo hrátkám v posteli.

Hned od prvních vteřin osmidílné hrané série, jejíž první epizodu lze vidět na českém HBO Max, divák pozná nezaměnitelný rukopis Adama McKaye. Ten jej produkoval a režíroval první díl.

Autor výtečné komedie o příčinách ekonomické krize Sázka na nejistotu a už o poznání méně zdařilé satiry K zemi hleď! opět nechává promlouvat postavy přímo na kameru, k divákům. Dovoluje jim vystupovat ze světa seriálu a komentovat, co se děje na obrazovce.

Nejlépe mu to funguje, když vypráví skutečné příběhy, tak jako v Sázce na nejistotu nebo právě v aktuálním seriálu, jenž vznikl podle knižního bestselleru novináře Jeffa Pearlmana nazvaného Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. Líčí počátek slavné éry basketbalového klubu Lakers. S jasným cílem ukázat, že košíková může být podobně vzrušující jako sex. Byť v prvních epizodách se míč prakticky neobjeví, zato odhalených ňader je tu spousta.

Tvůrce a scenárista Max Borenstein zprvu především líčí přelom 70. a 80. let minulého století, kdy doznívala disco horečka a muži pod rozhalenými košilemi dávali najevo svou zarostlou hruď. Jedním z nich je Jerry Buss, nový majitel klubu Lakers. Magnáta, jehož novou vášní se stal basketbal, hraje John C. Reilly jako archetyp tehdejší dekády. Na hlavě komplikovaně načesaná a nagelovaná patka maskující šířící se pleš, v ruce doutník, na krku zlato a pod ním jen holá kůže čouhající z košil, jejichž výstřih sahá až do oblasti pupku.

Navzdory vizáži a chování hédonistického "selfmademana" naslouchajícího jen řeči peněz však doktor Buss, jak si nechává říkat, myslí snahu udělat Lakers nejlepším klubem nejvyšší basketbalové ligy NBA vážně. Samozřejmě i s cílem zlepšit tím své finanční portfolio.

Na rozdíl od nedávné dokumentární série o největším hráči všech dob Michaelu Jordanovi z produkce Netflixu není hraná novinka od HBO určena jen sportovním fanouškům. Jde o univerzální příběh muže s bláznivou vizí, z níž se stala realita. Živelně se noří do časů, kdy se lámaly nejen dekády, ale také móda, společenské naladění. A mimo jiné přístup k basketbalu.

Seriál ho líčí jako sexy sport právě proto, že na rozdíl od "těžkooděnců" nejpopulárnějších zámořských sportů, tedy amerického fotbalu a hokeje, basketbalisté hrají bez helem a chráničů. Ladně, kontaktně, tělo na tělo, ale bez tvrdosti obou konkurenčních odvětví, kde protivníci často létají vzduchem.

A excentrický boháč s podivnou fixací na matku a nepříliš dobře uspořádanými rodinnými vztahy Buss do sportu nepřináší jen větší porci show v podobě disko tanečnic či vstupenek pro VIP hosty. Nachází také trenéra, který chce změnit uvažování o stylu hry. A místo taktické zónové obrany, jíž přirovnává ke klasické hudbě, chce po hráčích spíše jazz. Tedy rychlost, improvizaci.

Našel si na to mužstvo, ve kterém je spousta napětí. Kapitán a největší hvězda Kareem Abdul-Jabbar v podání Solomona Hughese se pohybuje se stoickým klidem, novinářům odpovídá na dotaz lakonickým "Allahu akbar" a kromě basketbalu má jako mnoho Afroameričanů té doby v hlavě též politiku.

Jeho pravým protipólem je nováček a nastupující hvězda Magic Johnson hraný Quincym Isaiahem, muž se širokým úsměvem, na který se vedle popularity brzy nalepí i sponzoři z řad předních značek obuvi, předhánějící se s atraktivnějšími nabídkami.

Tvůrci vyprávějí o proměnách společnosti i basketbalu návykovým způsobem. Je to svět, kde na sebe narážejí obří ega, ale kde se své místo snaží najít také tichošlápci a podivíni. Třeba bývalý hráč v podání Adriena Brodyho, kterému se stýská a rád by se zapojil třeba jako komentátor. Svým hippie vzezřením a očima, jež umí jen tak mimoděk vykouzlit výraz posmutnělé laně, však do chlapáckého světa širokých úsměvů a chlupatých hrudí příliš nezapadá.

Těžko se prosazuje také kuňkající asistent trenéra v podání Jasona Segela, jemuž nikdo nepodá ruku a nikdo si nepamatuje jeho jméno.

Tak jako sport, v němž padá hodně košů a neustále se něco děje, i seriál uhání kupředu, nikdy nenudí, umí být napínavý v rekonstrukcích utkání. Ale také se občas až příliš opájí režijními triky a pomrkáváním na diváka.

I kdyby však splnil jen jeden z cílů - tedy ukázat basketbal jako přitažlivou a sexy hru -, nebyl by to malý triumf. A to se daří. Palubovka se tu stává tanečním parketem i místem, kde se rodí sny.