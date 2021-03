Co kluci mají dělat a co ne. Film o propuštěném vězni drží nad vodou Timberlake

Jako čerstvě propuštěný vězeň se v dramatu Palmer, které nabízí videotéka Apple TV+, představuje čtyřicetiletý americký zpěvák a herec Justin Timberlake.

Eddie Palmer byl mladý frajer. Vysoký pohledný zadák, klíčový hráč místního týmu amerického fotbalu, dostal stipendium na Lousianskou státní univerzitu, kde měl našlápnuto stát se celonárodní sportovní hvězdou. Pak se ale jeho život zvrtnul. A teď se Eddie vrací z vězení, kde strávil 12 let za pokus o vraždu. Propuštěný je předčasně, s podmínkou na krku.

Co přesně se stalo, je jen vedlejší otázkou snímku Palmer, který natočil sedmapadesátiletý americký herec a režisér Fisher Stevens. Mnohem víc jde o to, jak se Eddie postaví k novým výzvám a jakou roli v tom sehraje břemeno minulosti.

Dva outsideři

Tou největší výzvou pro Eddieho není hledání práce, ani život u babičky Vivian, která ho vychovala a po vnukovi chce, aby chodil do kostela. Je to nečekané setkání s malým Samem, synem sousedky Shelly v podání Juno Templeové. Ta je závislá na tvrdých drogách a o syna se nezvládá starat. Ze svého přívěsu mizí na celé týdny, živí se patrně prostitucí, zatímco Sama hlídá stařenka Vivian.

Mírně obtloustlý a brýlatý Sam, kterého hraje pozoruhodný osmiletý Ryder Allen, je pro Palmera nevítaným společníkem - i proto, že se obouvá zásadně do kozaček a fialových triček, sleduje seriály o princeznách a hraje si s panenkami.

Malý "teplouš" je trnem v oku spolužákům i konzervativním louisianským dospělým. Co kluci mají dělat a co dělat nemají, protože to dělají jen holčičky, je pro ně pevně daná hranice. Eddie a Sam na sebe nakonec zbydou.

Fisher Stevens, divákům známý jako herec z filmu Číslo 5 žije nebo z některých vedlejších rolí, začal režírovat zkraje tisíciletí. Natočil romantickou komedii Polibkem to začíná a gangsterskou komedii Jako za starejch časů, což je vzhledem k obsazení hvězd jako Al Pacino, Christopher Walken či Alan Arkin až pozoruhodně slabá podívaná o starých zločincích.

2:42 Film Palmer je na Apple TV+ s českými titulky. | Video: Apple TV+

Palmer představuje Stevensův zdaleka nejserióznější filmařský pokus o charakterní studii a realistické dojímavé drama. Vypráví o lidech na společenském okraji, ochraně slabších a také má genderové téma.

Timberlake uklízečem

Zarostlého a potetovaného Eddieho ztvárnil popový zpěvák Justin Timberlake, který se filmu věnuje čím dál víc. Nepřehrává a v prostředí obyčejného louisianského maloměsta, kde dostane práci uklízeče a školního správce, vypadá poměrně věrohodně. K jeho postavě se film po většinu času upíná.

Ruční kamera markýruje realismus americké nezávislé kinematografie. Fisher Stevens ale není režisér s uměleckými ambicemi a Palmer nakonec vyznívá jako neoriginální, dojímavý a předvídatelný film, který si na mnoha místech usnadňuje práci a hledá zkratky, jak v divákovi probudit emoce.

Co se ostatně může stát, když se setkají dva "vyděděnci", musíme se ptát od samotného začátku. A co se asi přihodí, když odstrkovaného chlapce vyučuje mladá, krásná, notabene rozvedená učitelka, která z městečka nepochází a není zatížená zdejšími stereotypy?

Stevens se nezříká scenáristických klišé. Je otázkou, jestli například postavu nezodpovědné matky bez rodičovských kompetencí a její citový obrat promyslel hlouběji. Patrně ne. Ani paralely mezi mužem, který se ocitl na okraji kvůli zločinu, a chlapce, jenž hledá svou genderovou identitu, nevykazují pevnější kořeny.

Justin Timberlake i Ryder Allen však leccos zachraňují autentickým projevem, takže film neklesá až na dno. O Palmerovi lze pořád mluvit jako o slušném pokusu nebo průměru.

Videotéka Apple TV+ uplatňuje selektivní dramaturgický přístup ve stylu "kvalita převažuje nad kvantitou". Na rozdíl například od Netflixu, nabízejícího bezbřehé množství titulů, disponuje omezeným okruhem původní produkce. Zatím předplatitelům nabídla třeba animované Vlkochodce, drama o lovu nacistických ponorek Greyhound s Tomem Hanksem nebo V úskalí, film Sofie Coppolové s Billem Murraym v hlavní roli.

Pokud ovšem videotéka doufá v širší uznání a nominace na některé z důležitých cen, s Palmerem to patrně nevyjde.