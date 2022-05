Co Japonci udělali Korejcům. Seriál s motivem hazardní hry líčí osud více generací

Na motivy knižního bestselleru vznikl výpravný osmidílný seriál Pačinko, který lze vidět na Apple TV+. Vypráví o čtyřech generacích jedné rodiny a obecněji o korejsko-japonských vztazích v celém 20. století.

Pačinko je hazardní hra spojená s prostředím japonské mafie jakuza. A zároveň jeden ze způsobů, jak si korejští přistěhovalci snažili zlepšit životní podmínky v Japonsku.

Populární automatová hra připomíná tivoli, ve kterém hráči na plochu vystřelují kovové kuličky. To, kam zapadnou, rozhoduje o případně výhře. V roce 2017 podle pačinka nazvala v USA žijící spisovatelka Min Jin Lee svůj úspěšný román, o dva roky později přeložený do češtiny.

Teď podle rodinné ságy vytvořila televizní seriál scenáristka a producentka Soo Hughová. Pod jejím vedením osm epizod režírovali další Američané korejského původu, čtyřicetiletý Justin Chon a Kogonada, autor filmových videoesejů o kinematografii i lyrických snímků Columbus a After Yang.

Hlavní postavou příběhu je Sundža, která vyrostla jako dítě sociálně deprivovaných rodičů. Po smrti milujícího otce pomáhala vést matce ubytovnu, až ve 30. letech minulého století opustila Koreu. A těžce se protloukala v Japonsku.

Osudy nejen Korejců tehdy výrazně poznamenala nadřazenost, kterou k nim Japonci pociťovali. Stíny nespravedlivé minulosti a konkrétní důsledky japonské okupace Koreje, jež trvala od roku 1910 do konce druhé světové války, však v menší míře dopadají i na současnost.

Další část seriálu koncem 80. let sleduje Sundžina vnuka, byznysmena Solomona. Ten chce dosáhnout povýšení v americké firmě, a tak se pokusí dojednat důležitou bankovní zakázku v Japonsku. Překážkou se ukáže být zatvrzelá postarší žena korejského původu. Prodat pozemky a nemovitosti pro ni není otázkou peněz, ale cti.

2:33 Všech osm epizod Pačinka je na Apple TV+ s českými titulky. | Video: Apple TV+

Lineárně vyprávěný děj knihy líčí seriál napřeskáčku. Sundža tak do značné míry ztrácí pozici hlavní postavy. Rodinná story, která může připomenout Kořeny od Alexe Haleyeho o amerických černošských otrocích, se částečně proměňuje v mozaiku volněji spojených korejských příběhů.

Děj se odehrává od roku 1915 přes 20. léta, kdy v japonské Jokohamě došlo k ničivému zemětřesení, až po konec 80. let, kdy se Jižní Korea zbavila vojenské diktatury a začala stoupat do pozice současného lídra v technologiích i popkultuře.

Seriál nám tak dává nahlédnout do japonsko-korejských vztahů na široké ploše. Mnohé detaily budou pro české diváky neotřelé a nové. Důležitou roli v Pačinku hrají bydlení, náboženství či gastronomie.

Například chuť japonské a korejské rýže není identická. Korejští emigranti si té své cenili, připomínala jim domov. Zároveň je základní potravina zatížená symbolikou a kulturními významy. Po japonské anexi Koreje v roce 1910 se rýže vyvážela do té míry, že v zemi nastal hlad a sami pěstitelé neměli dost pro sebe. Ze základní suroviny se stal nedostupný luxus. Stejně jako domov. Japonci nadto opovrhovali korejským způsobem stolování. Sklánění se k misce označovali za psí způsob stravování.

Období japonské rozpínavosti nejen v Koreji připomene Pačinko často jen vnějšími náznaky - jako je smrt japonského císaře ve zprávách nebo řeči amerických obchodníků o tom, že země, která se jednou otevřela světu, už se znovu zavřít nemůže.

Hlavní témata Pačinka se proměňují spolu s perspektivou. Sundža v mladém věku, jak ji hraje charismatická Minha Kim, je silná žena ochotná postavit se za sebe navzdory znevýhodňujícím okolnostem i japonskému útlaku. Dovede leccos obětovat, i když to bolí. Poté co otěhotní, odmítne se nechat vydržovat mocným mužem, protože ten si ji nechce vzít. Místo toho se provdá za oddaného kazatele Josepha a odjede s ním do Jokohamy.

Sundžu ve stáří ztvárnila Jun Jo-džong, proslavená i mimo Koreu velmi dobrým civilním rodinným dramatem Minari o korejských přistěhovalcích v USA, za které získala Oscara. Její postavu v Pačinku provází stesk po navždy opuštěném domově, nelituje, ale nese tíhu minulých rozhodnutí.

Vnuk Solomon naopak pochází ze sféry globálního byznysu, kde zdánlivě nerozhoduje národnost. I on ale zjišťuje, že "krev není voda" a že minulost není uzavřená, dokud ovlivňuje přítomnost.

Na další postavy zbývají jen zkratkovité úlohy, například Sundžin syn má v seriálu minimální význam. Solomonova nevlastní sestra připomíná spíš přízrak, který "záhadně" zmizí a zase se objeví. Některé momenty zatěžuje patos.

V režii Justina Chona i Kogonady mnohé konkrétní momenty vyniknou. Jiné ale vyzní do ztracena v montáži postav, jež zůstává na půl cesty mezi mozaikou a rodinnou ságou. Dramatu chybí sjednocující figura nebo základní generační či konkurenční pnutí mezi těmi, kterým věnuje dost prostoru.

Středobodem není ani samotná hra pačinko. Ta má až takřka do konce podružnou roli. V herně se kromě stylové, roztančené znělky seriálu odehrává minimum scén. Hazardní fenomén zůstává v pozadí jako metafora pro životní loterii. V ní se mnozí účastní nerovnoměrné hry s osudem a díky svým rozhodnutím buď stoupají ve společnosti, nebo jdou naopak ke dnu.

Českému divákovi při sledování nepomůže nevalná kvalita videotéky Apple TV+. Občasné drobné, ale nepříjemné výpadky při streamování v prohlížeči doplňují problémy s českými titulky.

Pačinko pro přehlednost důsledně označuje jazyky, jimiž protagonisté mluví, třemi barvami. Což je dobře. Časování českých titulků má však daleko k dokonalosti. Některé jsou na obrazovce příliš krátce na to, aby šly vůbec zaznamenat, natož přečíst. Několikrát titulky uprostřed epizody zmizí. A zjevně nejde o individuální problém jednoho přehrávače nebo uživatele.