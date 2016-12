Clooney plánuje natočit film o syrských záchranářích, kteří pomáhají lidem ve válečné zóně

včera

Herec, režisér a producent George Clooney chce natočit celovečerní film o tzv. bílých přilbách, což jsou dobrovolníci, kteří v Sýrii vyprošťují lidi z trosek a poskytují jim první pomoc. Clooney bude vycházet z krátkometrážního dokumentu White Helmets, který natočil Orlando von Einsiedel (Oscar za dokument Virunga). Čtyřicetiminutový snímek je v užším výběru na oscarové nominace a od září je k zhlédnutí na Netflixu, píše web deníku The Guardian. V současnosti hledá Clooney a jeho produkční partner Grant Heslov (Argo) pro snímek scenáristu. Loni herec BBC řekl, že chce Syřanům pomoci, aniž by však oficiálně vstoupil do politiky, připomíná The Guardian.

autor: mad