Ze svatby gayů se stal sňatek muže a ženy. Čína asi digitálně upravila filmový horor

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Australský horor, v němž se objevuje scéna svatby osob stejného pohlaví, byl v Číně údajně digitálně upraven, aby se zdálo, že sňatek uzavírá heterosexuální pár. Tato změna vyvolala pobouřené reakce diváků, kteří ji zaznamenali, napsal zpravodajský server The Guardian.
Alison Brieová a Dave Franco v australském hororovém filmu Together.
Alison Brieová a Dave Franco v australském hororovém filmu Together. | Foto: WME

Kritiky oceňovaný horor Together s Davem Frankem a s Alison Brieovou v hlavních rolích, byl uveden ve vybraných čínských kinech od 12. září. Do širší distribuce měl jít o týden později, ale když se kvůli upravené verzi zvedla vlna kritiky, čínský distributor film bez vysvětlení stáhl.

Snímek vypráví příběh mladého páru, který se přestěhuje na venkov, kde začíná zažívat záhadné a groteskní proměny svých těl. V jedné scéně se odehrává svatba dvou mužů, ale v čínské verzi byla tvář jednoho z nich změněna, aby vypadal jako žena.

"Výměna tváří s pomocí umělé inteligence je nepřijatelná - zcela to mění původní tvůrčí vizi," napsal jeden z uživatelů sociálních sítí. Filmy, které jdou do čínské distribuce, musejí nejprve schválit čínské cenzurní úřady. U dovážených filmů to často znamená vystřižení scén zobrazujících témata, která vláda pokládá za citlivá, choulostivá nebo příliš sexy. Ovšem využití technologie ke změně těchto scén - místo jejich vystřižení - je relativně nové, píše The Guardian. A podle některých diváků bude ještě těžší všimnout si cenzury.

"To, co se děje mimo tento film, je ještě děsivější než to, co se děje v něm," napsal jeden z uživatelů na čínské sociální síti Weibo.

Homosexualita byla v Číně dekriminalizována v roce 1997, ale stále je široce stigmatizována, přestože se postoj veřejnosti vůči komunitě LGBT+ postupně mění. V průzkumu zveřejněném v loňském roce více než polovina dotázaných uvedla, že by čínská společnost měla přijímat osoby z komunity LGBT+.

Nejde o první případ změny západního filmu před promítáním v Číně. V roce 2018 se do čínských kin dostal životopisný snímek Bohemian Rhapsody - ovšem bez zmínek o homosexualitě Freddieho Mercuryho. A z amerického seriálu Přátelé cenzoři vystříhali všechny zmínky o lesbickém páru.

 
