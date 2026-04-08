Chystá se film o české kosmetičce, která dobyla svět. Scenáristou je Epstein

Tvůrci zahájili přípravy snímku s názvem Lady Dermacol. Vypráví příběh Olgy Knoblochové, která se zapsala do československé kosmetické historie. Ve snímku režiséra Vojtěcha Moravce se v hlavních rolích objeví Marika Šoposká a Martin Hofmann. Scénář napsal Marek Epstein, který stojí za úspěšnými filmy jako Václav, Ve stínu, Anděl Páně 2, Šarlatán nebo Franz.
První klapka snímku inspirovaného skutečným příběhem padne v létě. Premiéra je plánována na 15. července příštího roku. Za distribuční společnost Falcon o tom informovala Gabriela Vágner.
Tvůrci ve filmu zavedou diváky do 60. let minulého století. Nechají je nahlédnout do barrandovského ateliéru, kde na natáčení muzikálu Dáma na kolejích kosmetička Olga dohlíží na proměnu Jiřiny Bohdalové z řidičky tramvaje v dámu. A dovedou je i mezi tehdejší společenskou smetánku do pražského kabaretu Alfa.
V redakci časopisu Vlasta zažijí aktéři filmu módní přehlídku pro francouzskou modelingovou agenturu Belle Époque. Vstoupí také na večírek Karlovarského filmového festivalu, kde se v luxusním hotelu Moskva (dnešní Grandhotel Pupp) baví českoslovenští filmaři společně se slavnou hollywoodskou superstar. A v neposlední řadě představí Ústav lékařské kosmetiky.
Scénář příběhu staví na dramatickém oblouku od prvních nejistých kroků Knoblochové do světa kosmetiky, přes její profesní i osobní konflikty až po zásadní průlom v podobě kosmetického objevu, který překročil hranice tehdejšího Československa.
"Vojta Moravec se nechce spoléhat jenom na dobovou nostalgii, nechce vytvořit film historický ve smyslu suchého retra. Chce, aby to byl snímek dramatický, vizuálně svěží a současný i ve svém poselství – že i v nepříznivých podmínkách se dá vytvořit něco smysluplného," uvedl producent Miloš Remeň ze společnosti Beltfilm.
Diváci se kromě ústřední dvojice mohou těšit také na Alenu Mihulovou, Michala Dlouhého, Lenku Vlasákovou, Natálii Halouzkovou, Dianu Mórovou, Zuzanu Norisovou nebo Michala Isteníka. Na vzniku filmu se dále podílejí kameraman Jan Drnek, kostýmní výtvarnice Michaela Horáčková Hořejší, scénograf Jan Vlček nebo hudební skladatel Ondřej Gregor Brzobohatý.
Kosmetička Knoblochová přišla s myšlenkou unikátního krycího make-upu s padesátiprocentním podílem pigmentů, který sama v 60. letech 20. století pomáhala uvádět na trh. Produkt vyvíjela a vyráběla až do 90. let barrandovská filmová studia. Licenci na její make-up používaný v lékařské kosmetice a filmovém průmyslu v roce 1968 zakoupil americký Hollywood. Olga Knoblochová zemřela v prosinci 2023, bylo jí 90 let.
