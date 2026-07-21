Chodit, zmoknout, uschnout. Upovídaná Mistryně by fungovala i jako audiokniha

Představte si film, kde se jen mluví. Nepřetržitě. Všude. A naprosto o všem – Bohem počínaje, toaletním papírem konče. Má smysl jít do kina na něco, co by s trochou nadsázky fungovalo i jako audiokniha? Mistryně, český hit letošního karlovarského festivalu s Jiřím Havelkou a Marií Švestkovou v hlavních rolích, je upovídaná až hrůza. Filmový formát ale nakonec obhájit dokáže.
Režisér Bohdan Karásek má za sebou zatím jen dva středometrážní a jeden celovečerní film, už teď ale platí za experta přes takzvaný mumblecore – žánr, jenž vše podřizuje přirozeně znějícím dialogům a obloukem se vyhýbá dramatickým zvratům.
V Karáskově úspěšném celovečerním debutu Karel, já a ty (Cena Innogy pro objev roku 2019) se tak svými nevzrušivými životy propábila skupinka tápajících třicátníků. A ani v Mistryni se zdánlivě nic zásadního neuděje – jen postavám je o pár let víc a od vztahových škatulat se tematicky posouváme vstříc blížící se krizi středního věku.
Křivdy, lásky, Bůh i zahrádka
Lékařku Moniku (Marie Švestková) poznáváme v momentě, kdy má na dosah prakticky vše, co si vysnila: dopisuje dizertační práci na téma, jímž doslova žije, a za čtyři měsíce má porodit dítě, o které se roky marně snažila. Manžel ji miluje, od okolí slyší, že „jen kvete“, jenže ona to uvnitř cítí překvapivě jinak. Když jí osud zavane do cesty bývalého partnera a životní lásku Petra (Jiří Havelka), všechny ty hluboko uložené pochyby a nejistoty musí najednou ven – stačí, aby se s Petrem prošli, promokli a uschli.
Zatímco se stávajícím partnerem Lukášem vidíme Moniku prohodit sotva pár vět, a to ještě převážně praktického charakteru, s Petrem dokáže rozmlouvat v podstatě nonstop. Občas si sednou, občas zastaví, ale většinou kráčejí a nepřetržitý proud slov jako by ten jejich permanentní pohyb kopíroval. Při bloumání Libercem proberou první poslední: Křivdy, strachy, partnery minulé i současné, stárnutí, Boha, roboty, zahradničení, neúplné rodiny, ba i ty zmiňované toaletní papíry, jež prý nepochopitelně rolujeme každý jiným směrem.
Úvodem filmu prostupuje Moničin vnitřní monolog, ten se však záhy stane zcela nepotřebným: Do Moničina podvědomí totiž mnohem účinněji, a přitom zcela nenásilně, pronikneme právě přes pronášené vzpomínky, úvahy a postřehy. Některé utkví, některé působí spíš jako výplň, ale není to tak i se životem?
Řekni přirozeně „pocit jistoty“
Dokud jde o dialog, kde jeden inspiruje druhého, má Karáskův film rytmus i spád a divák ani nevnímá, že by se čas vlekl. Jakmile se však do hloubání pustí sama Monika, přirozenost vystřídá křeč, nespornému talentu Marie Švestkové navzdory. Budiž jí omluvou, že fráze typu „každý potřebujeme pocit jistoty“ by nenuceně nepodala snad ani Meryl Streepová.
Naštěstí je tu Jiří Havelka, herec odkojený improvizací, jemuž není zatěžko přispěchat s nějakou tou zlidšťující poznámkou vždy, když začíná jít do tuhého. A na co Havelkovo kouzlo nestačí, tam nastoupí zcizující hříčky režiséra – krátké komentující prostřihy, někdy zbytečně banální, ale jindy vítaně ironizující.
Jak přibývá úvah a rozhovory těžknou, film začne přešlapovat na místě. Tehdy se však znovu změní kulisy a to, co před pár hodinami Monika prožívala téměř osudově, jako by se rozplynulo spolu s ranní mlhou. Z původně intenzivního prožitku se stala vsuvka, věta vložená do uvozovek. Vzpomínka.
Linklater pro mileniály
Mistryně tak sice ztratí počáteční dynamiku, ale dokáže si udržet náladu, již Karásek systematicky buduje. Fanoušci Linklaterovy devadesátkové trilogie (Před úsvitem, Před soumrakem, Před půlnocí) tenhle hořkosladký pocit z prchavosti okamžiku důvěrně znají a dokážou jej ocenit, byť Karásek ho ve své mileniálské verzi přece jen dost naředil.
V zahraničí se mimochodem Mistryně překládá jako Everything As It Should Be (Všechno je, jak má být). Je to paradoxně mnohem přiléhavější název než poněkud zavádějící titul Mistryně. Stejnou větu pronese Monika v závěru a nám dojde, že přesně tuhle emoci si chceme ponechat a hýčkat.
Film
Mistryně
Režie: Bohdan Karásek
Artcam Films, premiéra v kinech 23. července 2026
Na Plutu se něco děje. Vědci objevili obří sesuvy ledu, které by pohřbily celé město
Pluto je známé jako zmrzlý a dávno mrtvý svět. Nová studie ale naznačuje pravý opak. Vědci na snímcích ze sondy New Horizons poprvé objevili obří sesuvy ledu, které se po stěnách kráterů valily i desítky kilometrů. Ten největší zabírá plochu zhruba 130 kilometrů čtverečních – dost na to, aby zasypal celé město velikosti Plzně.
Opravdu drahý pozdrav z Vídně. Pokuty z radarů v Rakousku skokově narostou
Pod záminkou zlepšení bezpečnosti na silnicích dojde u našich jižních sousedů od příštího roku k citelnému zvýšení pokut prakticky za všechny přestupky. Zatímco se tamní vláda ohání sjednocením sazeb pro všechny spolkové země, rakouský autoklub ÖAMTC v tom vidí hlavně snahu zalátat děravý rozpočet. Nejvíc totiž stoupnou pokuty ze stacionárních radarů, které automaticky ukazují na majitele auta.
Hořký konec české ostudy v Japonsku. Opuštěný pavilon z Expa čeká demolice
Český pavilon, který se po skončení světové výstavy Expo 2025 stal symbolem problémů české účasti, čeká definitivní konec. Stavba, která jako poslední ze všech zahraničních pavilonů stále stojí v areálu bývalého Expa v japonské Ósace, půjde k zemi. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka. Českou kauzu přitom dál podrobně sledují i japonská média.
„Poté viděla jen bezvládné tělo hluboko pod útesy.“ Jedno z nejkrásnějších míst Irska skrývá temnou tvář
Na Moherské útesy míří davy lidí z celého světa. Láká je sem pohled na nekonečný Atlantik i možnost navštívit slavnou filmovou lokaci. Jenže první věc, které si všímáme, není epický výhled, ale cedule s nápisem: „Pokud je toho na vás moc, promluvte si s námi,“ doplněná telefonním číslem krizové pomoci. Je to nenápadná připomínka, že jedno z nejkrásnějších míst Irska má i mnohem temnější tvář.
Ukrajinský důstojník: Ti, kdo utekli před válkou do Evropy, by se už neměli vracet
Ukrajinský důstojník Oleksandr Puchalsky z praporu bezpilotních prostředků „Ragbisté“ tvrdí, že lidé, kteří před válkou odešli z Ukrajiny, ztratili právo označovat se za Ukrajince. Ve Spotlightu Aktuálně.cz mluví také o proměně války, nedostatku dobrovolníků nebo o tom, proč podle něj bývalí vězni patří k nejmotivovanějším vojákům.