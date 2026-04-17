Přeskočit na obsah
Benative
17. 4. Rudolf
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Charlie z Růže pro Algernon i Jíra z pohádky. Herec Jan Potměšil se nevzdával

Jan Potměšil v pořadu Show Jana Krause
Ve filmu Víta Olmera Bony a klid (1987) hrál Jan Potměšil hlavní roli automechanika Martina Holce, který si začne vydělávat jako vekslák.
S Michaelou Kuklovou jako ševcovský tovaryš Jíra v pohádce Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987).
Tomáš Holý, Martin Růžek, Jan Potměšil
Jan Potměšil, Zora Vesecká a Kamil Roedl ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň! (1979).
Zobrazit
14 fotografií
Jan Potměšil se narodil 31. března 1966 v Praze. Ve filmu zaujal především jako Martin ve snímku Bony a klid, na divadle zejména jako Richard III. ve stejnojmenné inscenaci spolku Kašpar. |
Foto: Prima FTV
Petra Smítalová
Ve věku šedesáti let ve čtvrtek 16. dubna po delší nemoci zemřel filmový a divadelní herec Jan Potměšil. Přestože byl po těžké autonehodě od svých 23 let upoután na invalidní vozík, herectví se nikdy nevzdal.

Reklama

Jeho tvář se před filmovou kamerou poprvé výrazněji objevila už v roce 1976, kdy si jako desetiletý zahrál v psychologickém snímku Jakub. Ale předtím se už v osmi letech ukázal v jedné epizodě seriálu Bakaláři po boku Vladimíra Menšíka. Koncem 70. let si pak zahrál v dobrodružném Tajemství Ocelového města nebo v rodinném snímku „Neohlížej se, jde za námi kůň!“. Herectví nechtěl opustit, a tak se rozhodl pro studium DAMU.

V jedenadvaceti letech se dostal do povědomí veřejnosti díky hlavní roli v dnes již kultovním snímku Víta Olmera a Radka Johna Bony a klid, kde si zahrál naivního mladíka Martina, který naletí skupině veksláků, aby se následně stal jedním z nich. V tomtéž roce 1987 se objevil také v pohádce Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce a létajícím ševci či ve filmu Karla Smyczka „Proč?“.

Nečekaný zlom v životě Jana Potměšila však přišel v prosinci 1989, kdy se vracel do Prahy z revolučních demonstrací v Ostravě a při těžké autonehodě utrpěl vážná zranění, jejichž následkem byl doživotně upoután na invalidní vozík. Přesto se po dlouhém léčení během 90. let k herecké profesi vrátil.

Související

Objevoval se zejména na divadelních prknech. Jako kmenový člen spolku Kašpar hrál v Divadle v Celetné. Za ztvárnění titulní role v Shakespearově hře Richard III. získal cenu Alfréda Radoka a oceňován byl i za své výkony v inscenacích Růže pro Algernon nebo Hamlet. Příležitostně se vracel i na filmové plátno (např. ve snímku Bolero či v komedii Marka Najbrta Prezident Blaník).

Reklama
Reklama

V 90. letech a po přelomu milénia hrál také v seriálech, jako např. Detektiv Martin Tomsa, Pojišťovna štěstí, Eden nebo Život a doba soudce A. K. V srpnu 2004 se Potměšil oženil s novinářkou a PR manažerkou Radkou, za svobodna Prchalovou. Společně vychovávali syny Šimona a Jana. Za svou občanskou statečnost získal Cenu nadace Pangea (2000) a Cenu Václava Bendy (2024).

Prohlédnout 14 fotografií
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto.
Češi v Brazílii drženi dva měsíce za pašování kaktusů, je s nimi vedeno soudní řízení

V Brazílii jsou dva měsíce zadrženi čtyři Češi v souvislosti s pašováním chráněných rostlin, konkrétně kaktusů. Je s nimi vedeno soudní řízení, sdělil v pátek mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů ve svém vyjádření sděluje nad jejich obviněním znepokojení. Podle odborníků nejde o pašeráctví, ale o dopad nefunkční mezinárodní legislativy.

Reklama
Ilustrační foto
Dotace na fotovoltaiku končí? Realita je pro peněženky příznivější, než se zdá

Ještě donedávna byla domácí fotovoltaika vnímána hlavně skrze státní dotace. Program Nová zelená úsporám byl pro mnohé hlavním impulsem k nákupu. S aktuálními změnami v dotačních programech se ale začíná mluvit o tom, zda éra domácích solárů nekončí. Pravda je přitom opačná – fotovoltaika dospěla a dává smysl i bez příspěvku od státu.

Reklama
Reklama
Reklama