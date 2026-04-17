Charlie z Růže pro Algernon i Jíra z pohádky. Herec Jan Potměšil se nevzdával

Ve věku šedesáti let ve čtvrtek 16. dubna po delší nemoci zemřel filmový a divadelní herec Jan Potměšil. Přestože byl po těžké autonehodě od svých 23 let upoután na invalidní vozík, herectví se nikdy nevzdal.
Jeho tvář se před filmovou kamerou poprvé výrazněji objevila už v roce 1976, kdy si jako desetiletý zahrál v psychologickém snímku Jakub. Ale předtím se už v osmi letech ukázal v jedné epizodě seriálu Bakaláři po boku Vladimíra Menšíka. Koncem 70. let si pak zahrál v dobrodružném Tajemství Ocelového města nebo v rodinném snímku „Neohlížej se, jde za námi kůň!“. Herectví nechtěl opustit, a tak se rozhodl pro studium DAMU.
V jedenadvaceti letech se dostal do povědomí veřejnosti díky hlavní roli v dnes již kultovním snímku Víta Olmera a Radka Johna Bony a klid, kde si zahrál naivního mladíka Martina, který naletí skupině veksláků, aby se následně stal jedním z nich. V tomtéž roce 1987 se objevil také v pohádce Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce a létajícím ševci či ve filmu Karla Smyczka „Proč?“.
Nečekaný zlom v životě Jana Potměšila však přišel v prosinci 1989, kdy se vracel do Prahy z revolučních demonstrací v Ostravě a při těžké autonehodě utrpěl vážná zranění, jejichž následkem byl doživotně upoután na invalidní vozík. Přesto se po dlouhém léčení během 90. let k herecké profesi vrátil.
Objevoval se zejména na divadelních prknech. Jako kmenový člen spolku Kašpar hrál v Divadle v Celetné. Za ztvárnění titulní role v Shakespearově hře Richard III. získal cenu Alfréda Radoka a oceňován byl i za své výkony v inscenacích Růže pro Algernon nebo Hamlet. Příležitostně se vracel i na filmové plátno (např. ve snímku Bolero či v komedii Marka Najbrta Prezident Blaník).
V 90. letech a po přelomu milénia hrál také v seriálech, jako např. Detektiv Martin Tomsa, Pojišťovna štěstí, Eden nebo Život a doba soudce A. K. V srpnu 2004 se Potměšil oženil s novinářkou a PR manažerkou Radkou, za svobodna Prchalovou. Společně vychovávali syny Šimona a Jana. Za svou občanskou statečnost získal Cenu nadace Pangea (2000) a Cenu Václava Bendy (2024).
Tvrdá premiéra ženy na bundesligové lavičce. Fanoušci ji posílají ke sporáku
Historicky první žena na lavičce bundesligového týmu čelila hned po svém jmenování ostrým útokům fanoušků. Union Berlín se jí veřejně zastal a situaci odsoudil.
Češi v Brazílii drženi dva měsíce za pašování kaktusů, je s nimi vedeno soudní řízení
V Brazílii jsou dva měsíce zadrženi čtyři Češi v souvislosti s pašováním chráněných rostlin, konkrétně kaktusů. Je s nimi vedeno soudní řízení, sdělil v pátek mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů ve svém vyjádření sděluje nad jejich obviněním znepokojení. Podle odborníků nejde o pašeráctví, ale o dopad nefunkční mezinárodní legislativy.
Záhadný pád potenciálního krále tenisu. Děsivé, vlastní táta ho „zabíjí“, tvrdí insider
Stefanos Tsitsipas měl být jedním z hráčů, kteří převezmou vládu nad světovým tenisem. Obrovská očekávání ale nenaplnil, naopak zabředá do stále vážnější krize. Když už to vypadá, že hůř být ani nemůže, klesne ambiciózní Řek ještě níž. Jak je to možné? Mnozí experti Tsitsipasův hrozivý pád spojují s osobou jeho otce Apostolose.
Dotace na fotovoltaiku končí? Realita je pro peněženky příznivější, než se zdá
Ještě donedávna byla domácí fotovoltaika vnímána hlavně skrze státní dotace. Program Nová zelená úsporám byl pro mnohé hlavním impulsem k nákupu. S aktuálními změnami v dotačních programech se ale začíná mluvit o tom, zda éra domácích solárů nekončí. Pravda je přitom opačná – fotovoltaika dospěla a dává smysl i bez příspěvku od státu.