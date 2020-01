Nejvíc nominací na Českého lva mají filmy Vlastníci a Nabarvené ptáče

Prezident Vladimir Putin navrhl přijmout změny v ruské ústavě tak, aby měla v Rusku vždy přednost před mezinárodním právem a aby zakazovala lidem v klíčových funkcích, včetně hlavy státu, cizí občanství. Rusko by nadále mělo zůstat silnou prezidentskou republikou, ale posílit by ústavní změny měly roli ruských poslanců při vytváření vlády.

"Hlavní jsou zájmy Ruska," zdůraznil Putin. "Rusko, to jsme my," dodal s tím, že nemá na mysli jen přítomné v sále, ale všechny občany země. Případné ústavní změny by proto podle něj mělo potvrdit referendum.