Česko v druhém kole vybírá kandidáta na Oscara. Šanci má Chica Checa i Neporazitelní

Do druhého kola hlasování o výběru kandidáta do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film vybrali členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) pět snímků: Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. Snímky z deseti filmů přihlášených producenty vybrala sedmičlenná předvýběrová komise v čele s předsedkyní Klárou Tasovskou.
"Ve druhém kole, které začalo 27. července, hlasují všichni členové ČFTA, kteří splňují podmínky pro hlasování a nemají střet zájmů. Kandidát na Oscara za Českou republiku by měl být oznámen 19. srpna," řekl ČTK prezident ČFTA Ivo Mathé.
Loni členové ČFTA vybrali do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Snímek sledující život fotografky Libuše Jarcovjákové se nedostal do užšího výběru.
Film Chica Checa režiséra Šimona Holého, který byl představen v hlavní soutěži letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, se zaměřuje na vztah matky a syna. Ve snímku Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérka Pepa Lubojacki dokumentuje svůj vztah s bratrem, který se potýká se závislostí na alkoholu.
Děj sportovního snímku Neporazitelní režiséra Dana Pánka se odehrává na pozadí skutečných událostí při mistrovství světa v para hokeji v Ostravě roce 2019.
Nový film režiséra a scenáristy Jana Svěráka Pět švestek vypráví o pětici seniorů, kteří si chtějí užít možná poslední společnou dovolenou na moři na palubě lodi. Snímek Poberta, který se odehrává v době pandemie v žánru lupičské komedie, je celovečerním hraným debutem režiséra Ondřeje Hudečka.
Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film - v roce 1966 Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka.
Šestice dalších filmů se probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří, má panenko Miloše Formana (1969), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a Želary Ondřeje Trojana (2003).
Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Hollandové Šarlatán. ČFTA byla založena v roce 1995. Uděluje také filmovou cenu Českého lva.
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