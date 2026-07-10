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Film

Česko má šanci získat studentského Oscara. Snímek Volklore je mezi sedmi finalisty

ČTK

Experimentální videoesej Volklore režisérky Viktorie Štěpánové, absolventky pražské FAMU, byla vybrána mezi sedm finalistů 53. ročníku studentských Oscarů (Student Academy Awards). Film, který uspěl v kategorii alternativních a experimentálních snímků, měl tento týden premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Film Volklore režisérky Viktorie Štěpánové sleduje fiktivní influencerku Vivi, která během roku provází diváky sezonními lidovými zvyky.
Film Volklore režisérky Viktorie Štěpánové sleduje fiktivní influencerku Vivi, která během roku provází diváky sezonními lidovými zvyky. Foto: KVIFF.com
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Student Academy Awards patří mezi nejprestižnější studentské filmové soutěže na světě a jsou odrazovým můstkem mnoha budoucích držitelů Oscarů. "Z letošních přihlášek postoupilo do finále 28 filmů, sedm v každé kategorii. Vítězové budou oznámeni v srpnu, ceremoniál se uskuteční 14. září v Torontu," sdělila za tvůrce Alexandra Hroncová.

Film sleduje fiktivní influencerku Vivi, která během roku provází diváky sezonními lidovými zvyky – ve světě, kde jsou rituály přetvářeny v módní trendy, reklamní kampaně a virální obsah. Film je natočený v moravském nářečí prokládaném anglicismy, s anglickými titulky, a formálně kombinuje několik žánrů.

"Folklor v něm (ve filmu) chápu jako živou formu kulturního vyjádření, formovanou společenskými hodnotami a trhem," uvedla Štěpánová. Jejím cílem nebylo téma romantizovat, ale ukázat online realitu, která je čím dál běžnější.

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Štěpánová je multidisciplinární designérka pohybující se mezi módou, videem, grafickým designem a ilustrací. Zajímá ji spotřební kultura jako prostor, kde se ze spotřeby stává forma produkce. Její předchozí animovaný dokument Vevnitř z roku 2020 byl nominován na studentskou cenu BAFTA a promítal se na řadě mezinárodních festivalů. V její filmografii je také autorský snímek EO DE ME a hudební videoklipy, mimo jiné pro zpěváka Michala Hrůzu.

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Ocenění Student Academy Awards od roku 1972 uděluje americká Akademie filmového umění a věd za absolventské filmařské počiny. Z českých filmařů jej získal Jan Svěrák v roce 1989 za snímek Ropáci, Marie Dvořáková za film Kdo je kdo v mykologii (2017), česko-ruská filmařka Darja Kaščejevová (Daria Kashcheeva) za animovaný film Dcera (2019) a dvojice Pavel Sýkora a Viktor Horák za snímek Krajan (2024).

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