Česko má Oscara: Zazářil film o Putinovi, Babišova poradkyně si na snímek stěžovala

Česko-dánská koprodukce slaví. Cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší celovečerní dokument získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi. Ten sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině. Dokument byl přes víkend i předmětem bouřlivé diskuse, které se zúčastnila poradkyně premiéra Andreje Babiše (ANO), která rozporovala poselství snímku.
„Jménem naší budoucností, jménem našich dětí, zastavte všechny války,“ vyzval v ruštině režisér a jedna z postav dokumentu Pavel Talankin na pódiu sálu Dolby Theatre v Los Angeles. Jeho předřečníci uvedli, že dokumentární filmy často poukazují na útlak ve společnosti, kde političtí vůdci potírají svobodu projevu, a na společenské problémy.
„Pan Nikdo proti Putinovi je o tom, jak ztratit vaši zemi,“ uvedl podle agentury AP další režisér snímku David Borenstein. Podle něj se to může stát, když lidé nic nenamítají v situaci, kdy vláda zabíjí lidi v ulicích, nebo když se oligarchové snaží dostat pod svou kontrolu média. „Všichni čelíme morálním volbám, ale naštěstí i Nikdo je silnější, než si myslíte,“ dodal.
Snímek sleduje tvrdý dopad ruské propagandy na společnost. Záběry pořídil sám Talankin, který žil svůj celý život v desetitisícovém ruském městě Karabaš. Pracoval jako učitel na místní základní škole a se začátkem války na Ukrajině se náplň jeho práce proměnila, když byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu obsahujícího speciální lekce a organizování propagandistických akcí.
Vše zároveň musel dokumentovat na kameru a materiál odesílat ministerstvu školství. Frustrovaný učitel se rozhodl kameru nevypínat a dokumentovat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni. Ve stejnou dobu se také seznámil s režisérem Davidem Borensteinem a společně našli způsob, jak natočený materiál dostat ze země.
Snímek vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK. Český koproducent se na filmu podílel na zvukové a obrazové postprodukci snímku a stal se klíčovým partnerem pro zajištění bezpečnosti protagonisty filmu.
Babišova poradkyně: Protiputinovský film, ne protiruský
Kolem dokumentu se o víkendu rozhořela bouřlivá diskuse, do níž se zapojila Natálie Vachatová, nová poradkyně premiéra Andreje Babiše (ANO). Na sociální síti X rozporovala, že by byl snímek vyloženě protiruský, což některé uživatele pobouřilo. České ministerstvo zahraničí i další země přitom označily předloňské volby jako nedemokratické.
„V Rusku ale většina lidí Putina volí, bez ohledu na to, zda je to propaganda, nebo ne, bez ohledu na to, jak to může kdo vnímat problematicky, to je prostě čistě konstatování reality. Tudíž je v tomto smyslu protiruský. Ale mně je ten film skutečně úplně ukradený,“ vzkázala Vachatová.
Dříve Babišova poradkyně tlačila téma vystoupení Česka z EU, dnes premiérovi radí s problematikou svobody projevu. V roli analytičky v neziskové organizaci Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) nešetřila média ani boj s dezinformacemi.
Seznam Zprávy minulý týden informovaly, že se Vachatová také podílí na přípravě Ruskem inspirovaného zákona namířeného proti neziskovým organizacím. Její bratr podle webu Novinky.cz podniká v Rusku, sama v minulosti hájila Ruskou federaci na sociálních sítích.
Které další filmy zazářily v Los Angeles?
Cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší film dostal snímek Jedna bitva za druhou. Celkem obdržel šest sošek včetně cen za režii a scénář pro Paula Thomase Andersona.
Za vedlejší roli surového a prospěchářského důstojníka Stevena Lockjawa dostal svého třetího Oscara americký herec Sean Penn, který se však předávání cen v Los Angeles nezúčastnil. „Napsal jsem tento film, abych se omluvil svým dětem za nepořádek, který jim necháváme na tomto světě,“ uvedl režisér Anderson.
Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Hříšníci, ve kterém ztvárnil postavy dvou černošských podnikavých bratrů v době rasové segregace ve Spojených státech, dostal Michael Jordan. Snímek dostal celkem čtyři ceny.
Upíří horor dostal Oscary mimo jiné také za hudbu, která je velmi důležitým prvkem ve filmu, původní scénář či kameru. V této kategorii uspěla jako první žena Autumn Duraldová Arkapawová. Jordan při přebírání ceny připomněl šest černošských herců, kteří dostali Oscara za nejlepší mužský herecký výkon před ním. Jordan dodal, že ocenění ho řadí „mezi velikány, mezi předky, mezi jeho lid“.
Jessie Buckleyová, jež si zahrála hlavní postavu ve filmu Hamnet, který se odehrává v době shakespearovské Anglie, patřila mezi favoritky. Je první Irkou, která dostala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon.
Jsem poslední lidský moderátor, vtipkoval O'Brien
Oscara za nejlepší zahraniční film letos dostalo drama Citová hodnota norského režiséra Joachima Triera o rodinné krizi mezi stárnoucím režisérem a jeho dcerami. „Ne válce, ať je Palestina svobodná,“ uvedl při předávání sošky španělský herec Javier Bardem v jednom z několika mála projevů, které v Los Angeles zazněly k současnému světovému dění.
Ceremoniál začal v Los Angeles znělkou a pozdravem moderátora Conana O’Briena, který vedl ceremoniál druhý rok po sobě. „Mám tu čest být posledním lidským moderátorem udělování cen akademie,“ zavtipkoval O’Brien s tím, že ho příští rok nahradí robot.
V obvyklé části večera, kdy se vzpomíná na filmové tvůrce, kteří zemřeli od předchozího oscarového večera, organizátoři vzpomněli například herečku Claudii Cardinalovou, herce Roberta Duvalla, českého scénografa Theodora Pištěka a herce Roberta Redforda. Samotné předávání cen trvalo zhruba čtyři hodiny.
Cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší film dostal snímek Jedna bitva za druhou, který patřil spolu s Hříšníky k favoritům letošního 98. ročníku. Film dostal celkem šest Oscarů včetně cen za režii a scénář pro Paula Thomase Andersona.