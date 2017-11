Česká radost pro všechny. Nejlepší dokumenty z jihlavského festivalu jdou do kin po celé republice

před 2 minutami

Reprezentativní výběr Česká radost v tuzemských kinech představí osm filmů ze soutěžních sekcí letošní Ji.hlavy. Diváci v kinech zhlédnou třeba film o Miloši Jakešovi Milda nebo brněnský snímek Robina Kvapila Všechno bude fajn. „České dokumentární filmy už dávno nevznikají jen pro televizní obrazovky. Jsou to díla, která si zaslouží velké plátno, dobrý zvuk a soustředěné diváky,“ říká ředitel jihlavského festivalu Marek Hovorka. „Chtěli jsme, aby byl výběr tematicky i formálně co nejrozmanitější. Aby oslovil co nejširší publikum,“ dodává vedoucí projektu Tereza Schwadoschová. Filmy z České radosti je zároveň možné vidět za nízký poplatek na webu Dafilms.cz.

Kam na filmy z České radosti Milda

Portrét bývalého komunistického pohlavára Miloše Jakeše od režiséra Pavla. Křemena.

14. 11. Olomouc (Metropol)

4. 12. Praha (Světozor)

13. 12. Liberec (Varšava)





Dvoudílný dokumentární esej o stáří, nezničitelné energii a hudbě.

6. 11. Praha (Světozor)





Film Robina Kvapila o mikrosvětě jménem Brno.

23. 11. Hořovice (klub Labe)

27. 11. Praha (Světozor)

14. 12. Liberec (Varšava)





Bo Hai, Malá, Poslední Šichta Tomáše Hisema, IIIIIIIIIII

4. 12. Paskov (jen Poslední šichta Tomáše Hisema)

11. 12. Praha (Světozor) Projekt Česká radost poběží až do jara, další projekce organizátoři domlouvají.

