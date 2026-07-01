Češi ještě mají šanci získat pár Oscarů, říká producent Bouček. Vary ho letos ocení

Do Producentské síně slávy na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech vstoupí Jaroslav Bouček, který je podepsaný pod díly jako Je třeba zabít Sekala, Amerika nebo Odcházení. Po Jiřím Ježkovi, Jaromíru Kallistovi, Jarmile Polákové a Janu Bílkovi jde o pátého zástupce producentské filmové profese, jenž převezme toto ocenění udělované každoročně Asociací producentů v audiovizi (APA).
Do síně slávy bude Bouček uveden 5. července na předávání v Grandhotelu Ambassador Národní dům. Slavnostní večer APA bude moderovat herečka Elizaveta Maximová.
O den později se bude moct na festivalu s oceněným producentem setkat veřejnost. Vystoupí zde v moderovaném rozhovoru v KVIFF.TV Parku vedle hotelu Thermal. Tomu bude předcházet projekce medailonu o Boučkovi natočeného v produkci APA.
"Mladým bych vzkázal - točte filmy, když máte geniální scénář, z blbého scénáře dobrý film nebo seriál nenatočíte. Samozřejmě i dobrý scénář se dá zkazit a bez peněz to také nejde. Myslím však, že všechno u filmu začíná a končí u scénáře. Češi mají šanci, aby těch pár Oscarů ještě dostali, přeji jim, aby toho dosáhli," uvedl Bouček.
Absolvent FAMU profesně začínal již během studií v barrandovských ateliérech. Spolu s Janem Šusterem byli klíčovými osobnostmi Filmového studia Barrandov. Společně stáli za divácky úspěšnými a technicky náročnými seriály, k nimž patří například Pan Tau, Návštěvníci, Chobotnice z II. patra nebo Lucie, postrach ulice.
Bouček spolupracoval také s režisérem Jiřím Menzelem na filmech Báječní muži s klikou, Postřižiny a Slavnosti sněženek, je podepsaný pod komedií režiséra Milana Šteindlera Vrať se do hrobu, kultovním snímkem Tomáše Vorla Kouř nebo filmem Pějme píseň dohola Ondřeje Trojana. V 90. letech stál u zrodu seriálu Život na zámku. Po roce 2000 jako producent působil například u filmů Václav, Vrásky z lásky nebo Zlatý podraz. Jeho filmy v čele s produkční společností BUC-FILM posbíraly více než dvacet Českých lvů.
Bouček působil po boku Jiřího Bartošky od samého počátku jeho činnosti v čele karlovarského filmového festivalu. Dohlížel na ekonomickou stabilitu festivalu, osobně se podílel na strategických jednáních a byl i v kontaktu se světovými filmovými celebritami. Jako místopředseda dozorčí rady na festivalu působil donedávna.
Letošní 60. ročník festivalu zařadil do programu v sekci Zvláštní uvedení - Classics projekce dvou filmů, pod nimiž je Bouček producentsky podepsán. Jedná se o film Kopytem sem, kopytem tam režisérky Věry Chytilové, který bude uveden 5. července ve Velkém sále a 11. července v Císařských lázních, a Babí léto režiséra Vladimíra Michálka. Ten mohou zájemci zhlédnout 9. července v Císařských lázních. Součástí projekcí budou delegace tvůrců a herců.
V roce 1998 získal film producenta Boučka a režiséra Michálka Je třeba zabít Sekala na festivalu v Karlových Varech Zvláštní cenu poroty a Cenu za mužský herecký výkon.
Efektivní Britové: Střelou za tři stovky umí zničit nepřátelské drony
Sestřelit nepřátelský dron za cenu jednoho oběda? Sci-fi realita se stává skutečností. Britské válečné lodě jako první v NATO dostanou do výzbroje revoluční laser zvaný DragonFire. Války na Ukrajině i v Rudém moři totiž ukázaly, že pálit po levných dronech raketami za miliony je finanční sebevražda. Nový britský „Dračí oheň“ to zvládne za pár stovek a munice mu nedojde, dokud lodi běží motory.
Hrála se Streepovou, zápasila s drogami, fotila pro Playboy. Lohanová slaví 40 let
Filmová a televizní herečka Lindsay Lohanová, která se narodila 2. července 1986, na sebe poprvé výrazněji upozornila rolemi ve snímcích Mezi námi děvčaty (2003) a Protivný sprostý holky z roku 2004. Pokouší se také zpívat a uplatnila se i ve světě modelingu. Nejvíc na sebe ale upozorňovala opakovanými opletačkami s justicí kvůli alkoholu, drogám nebo nebezpečnému řízení automobilů.
ŽIVĚ Írán se nesetká s vyslanci USA v Dauhá, Katar bude pokračovat v roli prostředníka
Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránské ministerstvo zahraničí. Podle Reuters současná situace nesvědčí o dobrých vyhlídkách na dosažení trvalého míru mezi oběma znepřátelenými stranami.
Bouřky způsobily výpadky elektřiny hlavně ve východních a středních Čechách
Bouřky v Česku ve dvou vlnách způsobily výpadky elektřiny. V noci na středu bylo na východě Čech bez proudu až 10 500 domácností, ve středu ráno hlavně ve středních Čechách nemělo dodávky téměř 10 tisíc odběrných míst. Poruchy na východě Čech už byly ráno téměř odstraněné. Řekla to mluvčí energetické společnosti ČEZ Soňa Holingerová.
Kvíz pro Husákovy děti: Vzpomínáte na tábory? Na čtvrté otázce pohoří i zkušení táborníci
Myslíte si, že si z táborů za socialismu pamatujete úplně všechno? Pak si zkuste náš retro kvíz. Čekají vás názvy her, povely, písničky, jídelna, bodování oddílů i předměty, bez kterých se žádný pionýrský ani turistický tábor neobešel. Některé otázky zvládne každý, jiné potrápí i bývalé vedoucí. Kolik bodů získáte vy?