Černá kočka jako alter ego. Diváky provází novým filmem o Petru Sísovi

David Sís tuto neděli na karlovarském festivalu uvedl film Sny o toulavých kočkách. Jde o portrét režisérova bratra, světoznámého výtvarníka Petra Síse. Prostřednictvím rozhovorů, archivních záznamů i ukázek práce mapuje vnitřní svět známého českého emigranta a odhaluje emotivní zeď, která osudově rozdělila rodinu.

Pohled do hlediště. | Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary

Nedělní projekci ve Varech navštívili režisér David i protagonista Petr, stejně jako část štábu. Petr Sís na úvod řekl, že je sám zvědavý, jaký film bude a jestli se mu v něm mladší bratr nebude mstít za věci, které on prováděl jemu v jejich dětství.

Petr Sís je mezinárodně uznávaný umělec a autor 30 knih, přičemž dalších 60 ilustroval. Jeho film Hlavy získal v roce 1980 hlavní cenu na festivalu v Berlíně. V polovině 80. let autor odletěl do Los Angeles na pozvání olympijského výboru, protože měl vytvořit jednu ze sportovních znělek. Potom dostal další zakázku, kvůli které nedodržel termín návratu, a pak už se vrátit nemohl.

"Po roce 1968 zmizelo určitě padesát procent mých kamarádů. Měl jsem známé v Dánsku, v Anglii. Když jsem se po velkém úsilí dostal někam za hranice, vždycky jsem se rozhodoval, jestli se budu vracet. Několikrát mně nabídli stipendium nebo práci. Vždycky jsem ale myslel na to, že by to byl problém pro mou rodinu," vysvětlil Sís v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Usadil se v New Yorku. Dnes lze na světových letištích mimo jiné najít jeho velkoformátové tapiserie, které připomínají bojovníky za svobodu Václava Havla, Nelsona Mandelu, Johna Lennona či Martina Luthera Kinga. Stanici newyorského metra na 86. ulici a Lexington Avenue zdobí jeho poetické mozaiky.

Film Sísova bratra Davida tvoří koláž archivních záznamů, rozhovorů a animovaných pasáží. Bez patosu zachycuje talentovanou osobnost až renesančního formátu. K vyprávění využívá scény natočené v New Yorku, Praze, Brně a Paříži. Další vrstvu představují restaurované ukázky z animovaných filmů Petra Síse.

Výstavu Petra Síse nazvanou O létání a jiných snech předloni v pražském Centru současného umění DOX navštívilo přes 95 tisíc dospělých a další patrně tisíce dětí ve věku do šesti let, které pořadatelé nepočítali. Pro velký zájem museli akci dvakrát prodloužit.

Příběhem provází kreslená postavička černé toulavé kočky v roli umělcova alter ega, která poprvé ožila ve slavné knize Tři zlaté klíče díky Jacqueline Kennedyové Onassisové. Někdejší americká první dáma po vraždě svého manžela pracovala jako redaktorka nakladatelství a pomohla právě Petru Sísovi.

Upoutávka z filmu Sny o toulavých kočkách, kterou tvůrci využili pro crowdfundingovou kampaň. | Video: Hithit.com

Tuto neděli Petr Sís popsal také svou vazbou na Karlovy Vary, kde žil v době, kdy jeho rodiče pobývali a natáčeli film v Indonésii. Zatímco po jejich návratu se budoucí výtvarník těšil na dárky, otec mu místo toho sdělil, že bude mít bratra, řekl. Tím byl autor nynějšího filmu David.

David Sís se jako režisér věnuje především televizní tvorbě. Je tvůrcem pořadů, přímých televizních přenosů i záznamů koncertů.

Vytvořil mnoho oceňovaných videoklipů pro české a zahraniční interprety. Některá jeho díla měla úspěch také ve světě.

Absolventský film Hat-Trick o dětském fotbalovém utkání v době nacistické okupace získal cenu na festivalu v japonském Kóbe, experimentální sci-fi příběh Maltchik ocenily přehlídky v izraelském Tel Avivu a francouzském Poitiers.

Na karlovarském festivalu se David Sís před pěti lety uvedl celovečerním filmem Lucie: Příběh jedný kapely.

Na novinku o Petru Sísovi sbíral peníze prostřednictvím crowdfundingové kampaně, místo požadovaných 180 tisíc korun nakonec vybral 334 tisíc. Kina začnou snímek promítat 4. listopadu.