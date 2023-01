Uspěli Good Old Czechs. Ceny Trilobit získali filmaři Bojar nebo Nvotová

Hlavní cenu Trilobit udělil Český filmový a televizní svaz FITES tvůrcům dokumentu Good Old Czechs o československých pilotech RAF. Získali ji režisér Tomáš Bojar, střihač Šimon Špidla a mistr zvuku Václav Flegl za to, jak s využitím archivních materiálů přiblížili osudy Františka Fajtla a Filipa Jánského.

Snímek popisuje jejich cestu na Západ, přes Polsko do Francie a Anglie, jež se stala jejich druhým domovem. "Good Old Czechs jsou strhujícím deníkem o životě letců. Funguje jako teleport do minulosti," napsalo Aktuálně.cz o filmu snažícím se "nechat promluvit ty, kdo se tehdejších bojů účastnili, řečí, která jim bude co nejvíce vlastní".

Další sošky Trilobit získali Damián Vondrášek za webseriál o znásilnění Pět let, kostýmní výtvarník Theodor Pištěk díky celoživotnímu dílu, Tereza Nvotová za drama Světlonoc, Adam Sedlák s Bangerem, Patrik Lančarič díky dokumentu Dežo Hoffmann - fotograf Beatles, Martin Kuba za Vinland nebo Tomáš Kratochvíl s titulem Pongo Calling.

Kritickou cenu dostal volební výbor sněmovny jako "povzbuzení k odvaze uskutečňovat bez průtahů i nepopulární opatření, například dorovnat konečně veřejnoprávní poplatky vzhledem k inflaci a novelizovat zákon o audiovizi". Anticenu převzal člen volebního výboru Lubomír Brož z hnutí ANO a sklidil pochvalu za odvahu.

Pořadatelé před udílením cen v Dolních Břežanech oznámili, že kvůli nízké společenské podpoře i nízké podpoře "příslušného ministerstva", to znamená kultury, živoří.