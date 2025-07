Ceny prezidenta karlovarského festivalu předají místo Bartošky ředitelé Mucha a Och

Ceny prezidenta MFF Karlovy Vary předají letos na festivalu jeho ředitelé Kryštof Mucha a Karel Och. Jestli cena zůstane i nadále zachována, se teprve rozhodne. Festival si připomene zesnulého prezidenta Jiřího Bartošku i výstavou nebo projekcí dvou filmů, včetně toho zahajovacího, řekli ve středu zástupci festivalu na tiskové konferenci v Karlových Varech.

"My jsme otázku ceny prezidenta také probírali i s Markem Ebenem a dalšími lidmi z festivalu. Musíme si to všechno říct. Já jsem to jako problém neviděl, stejně jako je v golfu například Presidents Cup a nevíme, proč se to tak jmenuje. Nám to přišlo hezké, protože prezidentem je stále Jiří Bartoška, i když in memoriam. Ale jsou různé názory. My se snažíme nedělat věci na sílu a poslouchat různé názory," řekl Mucha.

Už ve čtvrtek by měla v lázeňském centru začít výstava fotografií, na kterých festivaloví fotografové zachytili Bartošku na festivalu. Na 30 panelech by mělo být zhruba 60 fotografií.

Filmově připomene festival Bartošku už v úvodu, kdy zahajovacím filmem bude film Jakuba Juráska Musíme to zarámovat. Dokument ve formě rozhovoru s legendou českého filmu byl natočen v roce 2021, v době covidové pandemie a přináší vzpomínky Bartošky od jeho školních let až po nedávnou současnost. Kromě toho se na festivalu bude promítat i film Teorie tygra.

Jiří Bartoška zemřel 8. května ve věku 78 let. V čele karlovarského filmového festivalu byl přes 30 let společně s uměleckou ředitelkou Evou Zaoralovou. Za tu dobu si vychovali své nástupce, uměleckého ředitele Karla Ocha, výkonného ředitele Kryštofa Muchu a šéfa produkce Petra Lintimera. Tento tým vede festival v posledních letech, kdy se Bartoška stal prezidentem a tváří festivalu.