Ceny na Febiofestu převzali režiséři Gudmundsson s Kusturicou a herečka Breitkreizová

Na konci Febiofestu byli oceněni režiséři Gudmundur Arnar Gudmundsson za film Kamenné srdce, Emir Kusturica za přínos světové kinematografii a herečka Margarita Breitkreizová za film o lidských právech Marija, v němž ztvárnila hlavní roli.

Praha - Na závěr festivalu Febiofest v pátek dostali ceny režiséři Gudmundur Arnar Gudmundsson s Emirem Kusturicou a herečka Margarita Breitkreizová pro film Marija. Islandský režisér Gudmundsson se stal vítězem 24. ročníku Febiofestu v sekci Nová Evropa s islandsko-dánským snímkem Kamenné srdce. Emir Kusturica získal cenu Kristán za přínos světové kinematografii. Breitkreizová převzala cenu Amnesty International pro filmy s lidskoprávní tematikou za snímek Marija, v němž ztvárnila hlavní roli.

Ceremoniál doplnila projekce závěrečného snímku Mikea Millse Ženy 20. století o třech různých ženách v 70. letech minulého století v Americe.

"Rád se do České republiky vracím, je to jediná země, kde se před lety líbil můj animovaný film," uvedl Gudmundsson, jehož debut už loni získal ocenění na festivalech v Chicagu, Soluni a Varšavě. Třiatřicetičlenná laická porota v čele s režisérem Jurajem Herzem posuzující snímky přijaté do soutěže Nová Evropa se shodla, že Kamenné srdce bylo určitým způsobem v této konkurenci nejcitlivější.

Kusturica, absolvent pražské FAMU, při přebírání Kristiána poznamenal, že všechno o filmu se naučil v Praze. Ceny Kristián už letos obdrželi americký režisér Abel Ferrara, herec Jan Tříska a britský kameraman Peter Suschitzky. "Účasti na Febiofestu si vážím a jsem rád, že jsem tady mohl představit svůj nový film Na mléčné dráze. A když vidím, v jaké společnosti jsem se ocitnul, tak má pro mě cena Kristián velký význam," uvedl už dříve srbský režisér a hudebník Kusturica.

Také letos festival udělil cenu Amnesty International Febiofest Award, jejímž prostřednictvím Febiofest vyjádřil podporu vězněnému íránskému filmaři Keywanu Karimimu. Tříčlenná porota ocenila film Marija režiséra Michaela Kocha za "ztvárnění příběhu o hledání lidské důstojnosti, kterou nemůžeme mít bez lidských práv".

Febiofest dále v sekci I ty můžeš být filmařem vyhlásil za nejlepší snímek natočený na tablet nebo na mobil krátký film Můj den s kofilou Bohumila Bakaláře.

Přehlídka uvedla 500 projekcí 155 snímků z 55 zemí. Některé z nich se budou během dubna promítat v rámci ozvěn v dalších 13 městech. Loni na pražský Febiofest přišlo přes 62.000 návštěvníků - zhruba stejný počet evidují organizátoři i letos.

