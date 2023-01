Nejvíc nominací na ceny kritiků mají české filmy Arvéd, Banger a Il Boemo

Po čtyřech nominacích na Ceny české filmové kritiky získaly snímky Arvéd, Banger a Il Boemo. V úterý ráno to uvedlo pořádající Sdružení české filmové kritiky, které vítěze vyhlásí 4. února.

Vojtěch Mašek, držitel loňské sošky kritiků za scénář k Okupaci, natočil dobové drama Arvéd o okultistovi a udavači Jiřím Arvédu Smíchovském. Kritici ho teď nominovali za scénář, režii, film a herecký výkon Michala Kerna v titulní úloze.

Stejný počet nominací obdržel příběh mladého drogového dealera Banger od Adama Sedláka. Ten byl navržen v kategoriích nejlepší film, režie a pro herce Marsella Bendiga v roli dealerova nejlepšího kamaráda. Bendig se navíc uchází o titul objev roku.

Výpravný biografický a hudební snímek Il Boemo o skladateli Josefu Myslivečkovi se pak může stát nejlepším filmem nebo být oceněný za režii Petra Václava, herecký výkon Vojtěcha Dyka či za hudbu, na níž se podílel dirigent Václav Luks s barokním orchestrem Collegium 1704.

Nejlepší ženský výkon podle hlasujících předvedly ukrajinská herečka Vita Smačeljuková v roli matky řešící nečekaná morální dilemata v dramatu Oběť, Pavla Tomicová jako psychicky zmožená žena ze snímku A pak přišla láska a Gabriela Mikulková v úloze manželky neúnavně podporující svého muže v krizi ve filmu Slovo.

Ze 75 celovečerních titulů distribuovaných v kinech bylo 26 dokumentárních. Z nich hlasující nejvíce zaujaly Zkouška umění, Good Old Czechs a Kaprkód. Prvně uvedený vznikl pozorováním vybraných situací během přijímacích zkoušek na pražskou Akademii výtvarných umění. Good Old Czechs je střihový dokument o českých letcích RAF sestávající z archivních materiálů. A vítězný snímek letošního jihlavského festivalu Kaprkód představuje dokumentární operu o pozapomenutém skladateli Janu Kaprovi. Jak Good Old Czechs, tak Kaprkód se ucházejí také o cenu za střih v kategorii audiovizuální počin roku.

Do kategorie Mimo kino se dostaly tři různorodé seriály České televize: Devadesátky, Pět let a Podezření.

Z pětasedmdesáti děl loni promítaných v kinech, televizních projektů nebo krátkých filmů jich kritici nominovali sedmnáct. "Český film měl v roce 2022 dobrou energii, skoro by se dalo říct, že našlápl k nějakému vzestupu. Produkčně byl nebývale rozmanitý," shrnula za pořadatele kritička Jindřiška Bláhová z týdeníku Respekt.

Vítězové budou oznámeni 4. února v pražské Arše, galavečer moderují herci Tereza Dočkalová a Jiří Panzner z Divadla pod Palmovkou. Přenos odvysílá stanice ČT art.

Ceny organizuje Sdružení české filmové kritiky. Loni se dle hlasujících snímkem roku 2021 stala Okupace od Michala Nohejla. Obdržela rovněž sošky za režii a scénář, Nohejl se stal i objevem roku. V hlavní kategorii Nejlepší film toto satirické drama porazilo životopisného Zátopka a animované Moje slunce Mad od Michaely Pavlátové.