Cenu prezidenta na karlovarském festivalu převezmou Gyllenhaalová a Eisenberg

Na zahájení 60. ročníku MFF Karlovy Vary převezmou Cenu prezidenta americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a americký divadelní i filmový herec Jesse Eisenberg. Gyllenhaalová uvede svůj nejnovější autorský počin, film Nevěsta!, který také produkovala. K Eisenbergově poctě festival uvede snímek Dvojník.
Držitelka Zlatého glóbu a dvou oscarových nominací Gyllenhaalová filmem Nevěsta! navazuje na svůj oceňovaný režijní debut Temná dcera. Na karlovarském festivalu získala v roce 2006 za výkon ve filmu Sherrybaby Křišťálový glóbus pro nejlepší herečku.
Dvakrát nominovaná na Oscara
Rodačka z New Yorku letos obdrží stejné ocenění, jaké loni na karlovarském festivalu převzal její manžel, americký herec Peter Sarsgaard. Dcera režiséra a scenáristky se jako herečka proslavila rolí v nekonvenční romanci Sekretářka z roku 2002. Za ni získala svou první nominaci na Zlatý glóbus, který později vyhrála díky minisérii Ctihodná žena. Na kontě má také nominaci na Oscara za film Crazy Heart. Před pěti lety se úspěšně představila jako režisérka a scenáristka aaptací knihy Eleny Ferranteové Temná dcera. Scénář filmu jí vynesl druhou nominaci na Oscara i cenu z benátského festivalu.
Zuckerberg v Sociální síti i Simon z Dvojníka
Všestranný herec, scenárista, režisér a producent Eisenberg se jako herec poprvé prosadil v roce 2002, kdy na sebe upozornil ve filmu Rodger Dodger. O necelých deset let později dostal nominaci na Oscara za roli Marka Zuckerberga v dramatu Sociální síť.
Druhou oscarovou nominaci mu přinesl film, který natočil jako režisér, tragikomedie o dvou amerických bratrancích na cestě za svými polskými kořeny Opravdová bolest. Za její scénář kromě pozvání na Oscary dostal i cenu BAFTA či cenu na Sundance. Známost mu přinesly i snímky jako Zombieland nebo Podfukáři či spolupráce s Woody Allenem. Eisenberg v Karlových Varech uvede hravou adaptaci novely Fjodora Michajloviče Dostojevského Dvojník, v níž si v režii Richarda Ayoadeho zahrál dvojroli.
Cena prezidenta MFF i pro Vášáryovou
Pořadatelé již dříve oznámili, že Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezme herečka Magda Vášáryová. Festival také uvede digitálně restaurovanou kopii tragikomedie Věry Chytilové Kopytem sem kopytem tam.
Festival v Karlových Varech od 3. do 11. července představí v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení 37 filmů, z toho 15 debutů. Loni festival v těchto sekcích nabídl 34 filmů. Českou kinematografii letos v hlavní soutěži zastoupí tři snímky v mezinárodní koprodukci: komediální drama Chica Checa režiséra Šimona Holého, Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce, za kterým stojí režisérka z Barmy Pchjo Pchjo Aun.
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