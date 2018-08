Kde pramení zlo, jímž je zamořeno městečko Castle Rock? Odpovídá nový seriál Stephena Kinga

Na české HBO GO lze sledovat seriál Castle Rock, jehož výkonným producentem je spisovatel Stephen King. První epizody si uchovávají podmanivou mysteriózní atmosféru. Městečko zalidňují postavami, které jsou pronásledovány démony.

Do malého městečka Castle Rock, které se stalo dějištěm série ošklivých vražd, svůj román Mrtvá zóna roku 1979 situoval spisovatel Stephen King. V následujících letech se do smyšleného místa, ležícího v americkém státě Maine, prostřednictvím dalších příběhů opakovaně vracel.

Jménem Castle Rock je nyní zaštítěn také americký psychologický hororový seriál, který se koncem července objevil v nabídce streamovací stanice Hulu. Jeho prvních pět epizod lze nyní zhlédnout na české HBO GO.

V městečku Castle Rock, jehož jméno je převzaté z prvotiny Williama Goldinga Pán much, se přímo odehrává několik Kingových románů, včetně titulů Cujo, Tělo anebo Temná půle. Více než dvě desítky dalších spisovatelových děl se k němu navíc vzdáleně vztahuje, mimo jiné také povídka Rita Hayworthová a vykoupení z věznice Shawshank, podle níž v roce 1994 vznikl patrně nejpopulárnější filmový přepis spisovatelových předloh.

Právě na tuto povídku, respektive na drama režiséra Franka Darabonta, vcelku často odkazuje současný desetidílný seriál, na kterém se sám Stephen King podílí jako výkonný producent.

Castle Rock není standardní adaptací Kingovy předlohy. Tvůrci Sam Shaw a Dustin Thomason v něm proplétají osudy některých postav známých z Kingových knih - například šerif Alan Pangborn vystupuje v románech Temná půle a Nezbytné věci -, ale také témata, která jsou s Castle Rockem spojena. Podstatné přitom je, že je dávají do nových souvislostí a vkomponovávají do děje nové postavy.

Tvůrci si kladou otázku, kdy, jak a proč všechny hrůzné události v Castle Rock začaly a kde pramení strašlivé zlo, jímž je toto místo zamořeno. Zkoumají také, proč se k městečku, jehož každá píď je poskvrněná nějakým nesmazatelným hříchem, Bůh odvrátil zády.

Příběh se odehrává v roce 2018, je však prokládán četnými flashbacky. Ty se vracejí i o několik desetiletí nazpátek a přibližují tragické okamžiky, které se v Castle Rock kdysi odehrály a jež postupně osvětlují současné motivace či charakterový vývoj klíčových figur.

Ústřední dějová linka je spojena s postavou tajemného mlčenlivého mladíka s krhavýma očima (hraje ho Bill Skarsgård). Dozorci ho jednoho dne objeví uzavřeného v kleci ve staré vodní nádrži pod třicet let nevyužívaným blokem věznice Shawshank.

Seriál se dotýká téma víry a vykoupení nebo otázky, zda si státní aparát může osvojovat právo brát někomu život. | Video: HBO | 02:25

Kvůli bezejmennému vězni se do Castle Rock po letech vrací černošský advokát Henry Deaver, jehož ztvárnil André Holland známý z oscarového dramatu Moonlight. Ten zastupuje výhradně klienty odsouzené k trestu smrti a dodnes si nese mučivé trauma z dětství prožitého právě v Castle Rock.

Koncept seriálu není nikterak nový, na podobném principu byly rozvíjeny například již série Batesův motel nebo Fargo, obě inspirované filmy Alfreda Hitchcocka, respektive bratří Coenových. Na rozdíl od těchto řad však tvůrci Castle Rocku nejsou námětově limitováni pouze jedním znamenitým filmem.

Seriál Castle Rock chvílemi působí, jako by si Sam Shaw a Dustin Thomason z Kingových literárních předloh vybrali jednotlivé stránky nebo jen odstavce či věty a z nich pak začali vytvářet jakési "best of".

Tento přístup potvrzuje i herecké obsazení: v seriálu účinkují někteří herci proslavení účinkováním v adaptacích Kingových románů. Důležitou roli má Sissy Spaceková, jež zazářila roku 1976 v titulní roli šikanované teenagerky s telekinetickými schopnostmi v hororu Carrie. Již zmíněný švédský herec Bill Skarsgård, který v seriálu možná ztělesňuje inkarnaci samotného Ďábla, na sebe upozornil jako představitel predátorského klauna v loňské adaptaci románu To.

Podobně jako v atypickém vězeňském dramatu Zelená míle se tvůrci dotýkají tématu víry a vykoupení anebo palčivé otázky, zda si státní aparát může osvojovat právo brát někomu život. Nejen proto seriál nejvíce ocení Kingovi fanoušci.

Na druhou stranu zápletka nutně nepožaduje detailní znalost autorova obsáhlého díla. Při sledování ale platí nepřímá úměra - čím méně budou diváci Kingovy romány a jejich filmové či televizní adaptace znát, o to více prošvihnou drobných letmých odkazů na spisovatelův mytologický svět.

První epizody seriálu Castle Rock si uchovávají kingovsky podmanivou mysteriózní atmosféru a zalidňují městečko postavami, jež jsou pronásledovány démony. S přibývajícími částmi se však zdá, že snaha být maximálně "kingovský" autory paradoxně trochu svazuje. Pro Kingovy horory je typický motiv znepokojivě plíživé hrůzy. Ten však v případě seriálu Castle Rock příliš nefunguje, neboť Kingovi fanoušci očekávají, že se v tomto hříšném místě budou dít jen samé příšernosti. Stěží je tak zatím může něco skutečně překvapit, natožpak vyděsit.

Každopádně pro Kingův Castle Rock platí totéž, co pro Lynchovo Městečko Twin Peaks. Jediní normální a bezúhonní lidé, kteří žijí v prokletém městečku rozkládajícím se na ploše jen několika málo čtverečních kilometrů, jsou ti, kteří se v seriálu nikdy neobjeví.