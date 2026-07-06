Časosběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové sklidil ve Varech ovace

Na festivalu v Karlových Varech měl dnes v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení premiéru časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Režisérka v něm navazuje na svůj předchozí dokument Bára B.- live. Dokument s prostým názvem Bára Basiková, který mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády, sklidil ohromný aplaus publika.
"Naprosto mě to rozsekalo, dojalo a hrozně si toho vážím," řekla se slzami v očích Basiková. "Za půl hodiny mě čeká křest cédéčka vydaného k tomuto filmu a každý den tady mám rozhovory, natáčení, focení a v úterý 7. července koncert se svojí kapelou, 10. července s Michalem Pavlíčkem. Jsem tady plně vytížená," dodala ke svému festivalovému programu.
"Chtěla bych poděkovat Báře za její otevřenost a České televizi, bez které by takový film nikdy nevznikl," sdělila režisérka Třeštíková. Basiková v úvodním slovu poděkovala celému týmu, který za vznikem dokumentu stál.
"Mít o sobě takový film, to nemá každý, nesmírně si toho vážím. Na plné sály jsem tak nějak zvyklá, ale ne s červeným kobercem v Karlových Varech," uvedla Basiková, která na festival přijela se synem Theodorem.
Dokument tvoří 20 let mnohdy osobních archivních záběrů, nechybí rozvod s druhým mužem Basikové Jaromírem Pizingerem nebo narození syna Theodora, když bylo jejím dvojčatům z prvního manželství 17 let. Ukazuje dilema úspěšné umělkyně, která považuje mateřství za nejvyšší hodnotu, ale zároveň je živitelka rodiny. Autentický snímek se věnuje nejen její kariéře, ale odhaluje zpěvaččin boj s depresemi, samotou i peripetie s láskou.
"Z filmu jsem nenechala vystřihnout vůbec nic. Nakonec ze života to taky vystřihnout nejde," konstatovala Basiková.
Třeštíková, autorka Manželských etud a dokumentů Marcela, René nebo Katka, poprvé sledovala život veřejně známé osobnosti. "Ráda bych, aby diváci snímek vnímali jako film o pracující ženě a přemýšleli o tom, jak moc je důležité pořád se snažit a nikdy se nevzdávat," podotkla filmařka.
Třiašedesátiletá Basiková zpívala v kapelách Precedens a Stromboli, vydala i několik sólových desek. Nejznámější je eponymní album z roku 1991 a o dva roky mladší Viktorie královská.
Kritika ocenila její album latinsky zpívaných textů Gregoriana. V roce 1992 získala ocenění Zpěvačka roku ve Výročních československých hudebních cenách (dnes ceny Anděl).
Podstatnou část zpěvaččiny kariéry tvoří i účinkování v muzikálech, které zahájila v roce 1994 jako Máří Magdaléna v rockové inscenaci Jesus Christ Superstar. Účinkovala také v muzikálech Rusalka, Johanka z Arku či Kleopatra. Objevila se i v baletním představení Lucrezia Borgia.
Na festivalu ve Varech Basiková a Třeštíková dokument představí na dalších třech projekcích a 8. července na besedě v Domě České televize.
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