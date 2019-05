Začal festival v Cannes. Největší pozornost se upíná k Jarmuschovi a Tarantinovi

V úterý večer na francouzské Riviéře začal slavný filmový festival Cannes, který letos spoléhá na velkou hollywoodskou osobnost. Svůj nový snímek nazvaný Tenkrát v Hollywoodu představí americký režisér Quentin Tarantino.

Autor slavného Pulp Fiction: Historky z podsvětí z poloviny 90. let minulého století se do Cannes vrací po letech. Jeho snímek organizátoři do programu zařadili na poslední chvíli, Quentin Tarantino prý strávil několik měsíců ve střižně, aby účast stihl.

Svou novinku režisér označuje za poctu hollywoodské továrně na sny. Vedle známých herců Brada Pitta, Leonarda DiCapria a Margot Robbieové do něj obsadil i méně populární tváře. Právě účast hvězd ale může pomoct k tomu, aby se dění z červeného koberce v Cannes dostalo do světového zpravodajství.

"Tarantino je jedním z největších režisérů své generace," říká ředitel festivalu Thierry Fremaux. "Jeho účast má nesmírný dopad i uměleckou hodnotu a pro letošní ročník je klíčová."

Tarantino ale není jedinou hvězdou. Svůj nový film Mrtví neumírají, do nějž obsadil herce Billa Murrayho a Tildu Swintonovou nebo zpěváky Iggyho Popa, Toma Waitse a Selenu Gomezovou, do Cannes přiváží renomovaný režisér Jim Jarmusch.

Přijedou Malick, Almodóvar i Elton John

Festival v Cannes se poslední roky snaží udržet pozici v čím dál rychleji se vyvíjejícím filmovém průmyslu. Ten ovlivnil nástup internetových streamovacích služeb jako Netflix i rostoucí kvalita konkurenční přehlídky v Benátkách, jež se koná vždy na podzim.

Cannes zůstává nadále pyšné na to, že uvádí méně komerční filmy a upozorňuje na nové talenty, zároveň ale potřebuje účast hollywoodských hvězd, aby si udrželo prestiž.

"Letos do toho pořadatelé opravdu šlápli," míní Scott Roxborough, kritik časopisu Hollywood Reporter. "Při zahájení diváci uvidí novinku Jima Jarmusche, legendy nezávislého filmu, a hned poté se začnou těšit na Tarantinův čerstvě dokončený snímek. Cannes účast těchto dvou osobností letos pomůže," dodává Roxborough.

Podle něj bude ke sledovaným titulům letošní přehlídky patřit také Rocketman, životopisný snímek o zpěváku Eltonu Johnovi, kterého ztvárnil devětadvacetiletý Taron Egerton. Film bude v Cannes uveden tento čtvrtek mimo soutěž, Elton John ho doprovodí svým vystoupením.

První záběry posledního ze série filmů o Rambovi do Cannes přiveze Sylvester Stallone. K dalším účastníkům letošního ročníku patří britský režisér Ken Loach, Američan Terrence Malick nebo španělský filmař Pedro Almodóvar.

Jejich novinky budou o hlavní sošku, takzvanou Zlatou palmu, soutěžit s díly několika debutantů. Svůj první film nazvaný Les Misérables, odehrávající se na pařížských předměstích, představí devětatřicetiletý Francouz jménem Ladj Ly. O sedm let starší Rakušanka Jessica Hausnerová uvede svůj první anglickojazyčný snímek Little Joe o rostlině, která začne žít po svém.

Trailer z filmu Tenkrát v Hollywoodu režiséra Quentina Tarantina

Společnost Sony zveřejnila první trailer z Tenkrát v Hollywoodu. | Video: Falcon | 01:36

Netflix a ženská účast

Stejně jako vloni budou v Cannes letos chybět filmy, které vyprodukovala videotéka Netflix. Ta se naopak těší přízni konkurenční přehlídky v Benátkách, kde vloni uvedla film Roma režiséra Alfonse Cuaróna. Později získal několik cen Oscar.

Přesto se také letos v Cannes bude mluvit o vztahu vůči Netflixu. Organizátoři festivalu do pravidel soutěže zařadili podmínku, že filmy musejí být nejprve uvedeny v kinech a následující tři roky nesmí být nikde streamovány. To je překážka pro Netflix, jehož obchodní model stojí na poskytování filmů všem předplatitelům okamžitě.

Cannes se rovněž snaží vyhovět kritikům, podle nichž neposkytuje dost příležitostí ženám. Letošní porotu vede mexický režisér Alejandro González Iñárritu, vedle něj ale poprvé v historii zasedají vyváženě čtyři muži a čtyři ženy.

Hlavní soutěž už tak vyvážená není, z 21 filmů ženy natočily jen čtyři. To je podle Scotta Roxborougha z časopisu Hollywood Reporter méně než u jiných festivalů. Ředitel canneské přehlídky Fremaux však i účast čtyř režisérek považuje za "krok správným směrem". K tomu se festival zavázal vloni, když organizátoři připojili podpis pod petici žádající rovnoprávnější zastoupení žen ve filmovém průmyslu.

Jak připomíná agentura AP, stalo se tak poté, co na červeném koberci v Cannes protestovalo 82 žen. "Nikdo neříkal, že podpisem tohoto dokumentu okamžitě nastane rovnost," reaguje ředitel Thierry Fremaux. "Režisérek ale ve světě přibývá, stejně jako na filmových školách," dodává.

Na co se budou prodávat práva

Součástí canneského festivalu je také přidružený trh Marché du Film. Letos se zde budou prodávat práva třeba na nový dokumentární film o Michaelu Schumacherovi, slavném závodníkovi formule 1. Letos oslavil padesátiny, na veřejnosti se ale neukázal od chvíle, kdy před několika lety po nehodě při lyžování ve francouzských Alpách upadl do kómatu.

Prodejci na Marché du Film budou nabízet také práva na dokumentární snímek o kapele Led Zeppelin, v němž mají účinkovat všichni žijící členové sestavy včetně kytaristy Jimmyho Page, zpěváka Roberta Planta i klávesisty a baskytaristy Johna Paula Jonese.

Letošní ročník festivalu v Cannes se už dopředu nevyhnul kontroverzím. Pořadatelé chtějí udělit čestnou cenu francouzskému herci Alainu Delonovi, který proslul v 60. a 70. letech minulého století. To však kritizují aktivisti v čele s Melissou Silversteinovou, zakladatelkou skupiny nazvané Ženy a Hollywood, podle níž se Delon v minulosti nelibě vyjadřoval o ženách a homosexuálech.

Organizátoři prý výtkám rozumí a dodávají, že Delon "není dokonalý", přesto nehodlají ustoupit. "Nedáváme mu Nobelovu cenu míru," reaguje ředitel festivalu Thierry Fremaux. "Chceme mu udělit čestnou Zlatou palmu za jeho hereckou kariéru. Každý má právo vyjádřit svůj názor. Já s ním osobně nesouhlasím. Ale ani já nejsem dokonalý," dodává Fremaux.

Česká účast

K Česku se letos v Cannes bude vztahovat několik snímků v nesoutěžních sekcích. Má se jednat o finsko-lotyšský film Psi nenosí kalhoty s Ester Geisleovou, která kvůli natáčení prošla kurzem potápění bez dýchacího přístroje. Hudbu k filmu složil klávesista a komponista Michal Nejtek, na produkci se podílel Vratislav Šlajer.

Produkční a distribuční firma Artcam Films, vedená francouzsko-českým režisérem Artemiem Benkim, na festival veze dokument Sólo o klavíristovi Martínovi.

V sekci Cinéfondation pak bude k vidění studentská sociální etuda Sto dvacet osm tisíc studenta pražské FAMU Ondřeje Erbana. Sekce Classics určená restaurovaným filmům a historii uvede portrét Forman vs. Forman režisérů Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny a také snímek Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky z roku 1965.