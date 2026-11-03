Co možná nevíte o Janu Třískovi. Na DAMU ho vzali jen tak tak, záhada kolem StB

Pro jedny zůstal Romeem, pro jiné se stal především učitelem Igorem Hnízdem. Mezi oběma rolemi leží zákaz divadla, emigrace a budování kariéry v cizí zemi. Jan Tříska, který by 4. listopadu oslavil devadesátiny, zažil úspěch v několika podobách. Nikdy ho ale neměl zaručený natrvalo.
Když Igor Hnízdo vstoupí v Obecné škole do třídy, po chvíli si ji podmaní. Uniforma, hlas i způsob, jakým zachází s rákoskou a vlastní minulostí, reprezentují autoritu, které žáci ochotně uvěří. Jan Tříska dal té postavě přesvědčivost i dost prostoru k pochybnostem. Hnízdova přitažlivost funguje i poté, co jeho vyprávění začne být podezřelé. Pro mnoho diváků se právě přísný kantor stal Třískovou určující rolí. Film Jana Svěráka z roku 1991 přitom zachytil herce, který už měl za sebou velkou českou divadelní kariéru i léta práce v zahraničí.
Sám Tříska později zmiňoval, že jeho sebejistota s každou rolí klesá. Nepamatoval si, že by kdy zapomněl text. Přesto byl pokaždé přesvědčen, že tentokrát selže. Jeho tréma rostla spolu se zkušenostmi. U herce s tak suverénním vystupováním je to možná překvapivá zpráva. Suverenita byla tím, co viděli diváci. Strach patřil k práci, která jí předcházela.
Mladý a neklidný
K přijímací komisi na DAMU se údajně obrátil s otázkou „Co byste rádi?“ Po recitaci oznámil: „Jsem zcela váš, na shledanou,“ uklonil se a odešel. Herečka Vlasta Fabianová přesvědčila kolegy, aby drzého uchazeče přijali. Později ho doporučila také Otomaru Krejčovi do Národního divadla, kam nastoupil po absolutoriu v roce 1959.
Tříska chtěl původně tančit. K herectví ho přivedla recitace a povzbuzení Karla Högera, který seděl v porotě gymnaziální soutěže. Tříska na ni přišel s proutkem ulomeným cestou na Kampě a přednášel ze Zpěvů staré Číny. Verše se učil i doma z otcových knih. Při rodinných návštěvách dostával od matky pokyn, aby zarecitoval Seiferta. Pozdější představitel prudkých, neklidných mužů tedy začínal u pozorné práce s textem.
Krejča mu svěřil roli Trepleva v Rackovi a Romea po boku Julie Marie Tomášové. Chválu doprovázely výhrady k přepjatosti a sebestřednosti. V roce 1964 si Tříska získal další odpůrce rozhovorem pro Divadelní noviny. Napadl v něm herce, kteří pracují, jen když se jim chce. O Národním divadle řekl, že jeho soubor seskupil čas. Chtěl jednou hrát s lidmi, které spojí společný názor.
Jeho přání se mu splnilo v Krejčově Divadle za branou. S Josefem Topolem, Karlem Krausem či Marií Tomášovou tam vznikalo divadlo, jehož profil pomáhal Tříska utvářet. Hrál Tuzenbacha ve Třech sestrách, Vénu v Kočce na kolejích nebo Oidipa. Patřil k souboru, s nímž mohl své nároky uskutečňovat, nejen vyslovovat v rozhovorech.
Přerušená kariéra
V srpnu 1968 vysílal Tříska s Václavem Havlem z libereckého rozhlasu proti okupaci. Normalizaci zprvu pokládal za něco, co přejde. V roce 1972 však úřady zavřely Divadlo za branou. Možnosti práce se zužovaly. Tříska později popisoval systém střídajících se zákazů a povolení, jehož pravidlům se nedalo porozumět. K této době patří také záznam v registru StB, kde je veden jako agent s krycím jménem Toman. Tříska spolupráci odmítal a tvrdil, že se ho tajná policie snažila získat neúspěšně.
V roce 1977 odešel s manželkou Karlou Chadimovou a dvěma dcerami z Československa. Přes Kanadu se rodina dostala do Spojených států, od roku 1982 žil Tříska v Los Angeles.
Pro herce znamená emigrace zvláštní druh ztráty. Zkušenost a dovednosti mu zůstávají, ale mizí prostředí, které je umí rozeznat. Režiséři znají jeho předchozí práci jen omezeně, publikum s ním nesdílí paměť starších inscenací. V novém jazyce musí znovu hledat i prostředky, které měl v mateřštině dávno osvojené.
Když se ho novinářka Veronika Bednářová později ptala, jak snášel čekání na roli v Americe, odpověděl, že to měl z Prahy perfektně nacvičené. V jeho odpovědi se tak ozývala připomínka, že existenční nejistotu nezažil až za oceánem. Přivezl si ji ze země, kde už byl slavný.
Americkou kariéru nelze poměřovat jen velikostí rolí v Hollywoodu. Hrál u Petera Brooka ve Višňovém sadu, Kalibana v Bouři, Havlovo Largo desolato. V losangeleské inscenaci Tamara absolvoval podle vlastních vzpomínek 460 představení.
V jeho životopise tak vedle sebe stojí dvě odlišné zkušenosti – rychlý vzestup mladého herce hrajícího ve vlastním jazyce a postupné získávání místa v cizím prostředí. Druhá část přirozeně neměla tak souvislou pozornost českého publika. Patří však k jeho profesnímu příběhu stejně jako slavné pražské začátky.
Návrat do ztracené země
České publikum ho po návratu do vlasti poznalo jako Hnízda, později jako horala Gorčíka v Želarech nebo Markýze ve Švankmajerově filmu Šílení. Třískovo herectví potřebovalo režiséra, který pro jeho prudkost a výraznost najde využití. Civilnost sotva mohla být jeho hlavní předností. Uměl ovládnout prostor. Ve Švankmajerově světě se cítil jako doma.
Sám se považoval především za divadelního herce. Za Leara na Letních shakespearovských slavnostech získal v roce 2002 Cenu Alfréda Radoka. Kalibana hrál nejdřív anglicky a později česky. Právě o těchto postavách říkal, že v něm zůstaly zaseknuté jako sekera ve špalku. Filmové role podle něj takové trvání neměly.
Na jaře 2017 nicméně ještě mluvil o přípravách Mádlova filmu Na střeše. Měli spolu procházet scénář řádku po řádce. Z nové hlavní role měl radost. Dva dny před plánovaným začátkem natáčení spadl z Karlova mostu; 25. září 2017 zemřel na následky zranění. Policie při prověřování nezjistila trestný čin.
Jeho konec přišel zcela nečekaně, takže v posledních rozhovorech nezůstával u bilance. Těšil se na další práci i texty. Herec, který se bál, že zapomene, chtěl být totiž vždy připravený včas.
Newslettery
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Rusko pokračuje v masivních úderech na energetiku, Ukrajinci zasáhli další rafinerii
Ruské síly v noci na úterý podnikly rozsáhlé údery na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Dněpropetrovské, Charkovské a Vinnycké oblasti. V úterý ráno to na síti Telegram oznámilo ruské ministerstvo obrany. Gubernátor ruské Jaroslavské oblasti Michail Jevrajev mezitím informoval o ukrajinském úderu na rafinerii v Jaroslavli, při kterém utrpěli zranění dva zaměstnanci.
Že prohrál Lehečka tři finále v řadě? Lojda popsal, proč je Čech i tak na dobré cestě
„Na Jirkovi Lehečkovi bylo vidět, jak ho prohra v Basileji mrzí. Po letošních finálových bitvách s Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem tohle byl určitě papírově hratelnější soupeř a zjevně si to moc dobře uvědomoval. Asi to bude mít chvíli v hlavě,“ píše v tenisovém komentáři bývalý hráč Dušan Lojda.
Stávka začala, Česká televize i rozhlas omezily živé vysílání i zpravodajství
V úterý po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize a Českého rozhlasu proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Moderátoři uvádí zprávy na ČT24 oblečení v černém, čtou je z papíru a za nimi je zhasnutý zpravodajský sál. Každou hodinu začínají prohlášením o stávce. Po zprávách následují pořady z archivu televize. Upravené je také vysílání ČRo Radiožurnál.
USA podnikly údery na Írán, píše The Wall Street Journal
Spojené státy v pondělní podnikly údery na íránský ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. V noci na úterý o tom s odvoláním na nejmenované americké činitele informoval list The Wall Street Journal (WSJ).
ŽIVĚ Ruské letecké pumy zasáhly školu a kryt, přes dvacet lidí zemřelo
Ruské letecké pumy v pondělí v obci Komyšuvacha v Záporožské oblasti zabily nejméně 24 lidí a další zranily. Informovaly o tom ukrajinské úřady. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského ruská invazní armáda zaútočila na školu používanou k rozdávání humanitární pomoci a na kryt. Šéf oblastní správy Mychajlo Semikin uvedl, že dalších 27 lidí se pohřešuje.