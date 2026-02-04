„Bylo to děsivé i vzrušující.“ Křehká McAdamsová v thrilleru SOS bojuje o přežití

Co se stane, když herečka známá z romantických filmů skončí v situaci, kde neplatí žádná pravidla a neexistuje žádná záchranná síť? Thriller SOS (Send Help), který právě běží v kinech, ukazuje Rachel McAdamsovou v překvapivě drsné, fyzické a transformační roli.
Nový film režiséra Sama Raimiho (Spider-Man, Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství) kombinuje survival thriller, psychologické drama a černý humor. Na opuštěném ostrově po havárii soukromého letadla zůstávají dva přeživší – Linda a Bradley, kolegové z korporátního prostředí, jejichž vztah byl ještě donedávna definovaný mocí, ambicemi a nevyřčenými křivdami. V prostředí, kde přestávají platit společenské role, se však tato hierarchie rychle rozpadá.
McAdamsová v novém světle
Půvabnou Rachel McAdamsovou si publikum dlouhodobě spojuje s empatickými, citově otevřenými hrdinkami, které ztvárnila například ve filmu Zápisník jedné lásky nebo Lásky čas. Právě tento obraz se v SOS stává vědomým kontrapunktem. Linda není klasickou obětí ani jednoznačnou hrdinkou – je postavou, která prochází výraznou proměnou a nutí diváka neustále přehodnocovat, jak ji vnímá.
„Linda je neuvěřitelně vděčná postava. Bylo skvělé zahrát si tak výrazný oblouk a sledovat, jak prochází tak zásadní proměnou. Je to pravděpodobně nejvíc transformační role, jakou jsem kdy během hodiny a půl hrála. Byly to nové, jedinečné a vzrušující výzvy,“ říká McAdamsová a dodává: „Je to jeden z nejvíc experimentálních filmů, jaké jsem kdy natočila. Bylo to děsivé, ale zároveň strašně vzrušující. Tu cestu jsem si zamilovala.“
Autenticita bez pardonu
Film vznikal převážně v reálných exteriérech v Austrálii a Thajsku a kladl důraz na maximální autenticitu ztroskotání na opuštěném ostrově. Horko, vlhkost, únava i fyzické vyčerpání nebyly jen kulisou, ale aktivní součástí natáčení. Tvůrci se záměrně vyhýbali filmovým zkratkám a komfortu ateliérů.
„Nikdy jsem při natáčení nebyla takhle špinavá – mezi repelentem, opalovacím krémem, praktickými věcmi a pak hlínou, pískem a krví,“ popisuje McAdamsová zkušenost z natáčení.
Právě fyzická zátěž podle tvůrců pomohla podpořit proměnu postavy, která se odehrává nejen v ději, ale i přímo na těle herečky. Režisér Sam Raimi od začátku zdůrazňoval, že film nemá fungovat jako efektní atrakce, ale jako fyzicky uvěřitelný zážitek. Klíčovou roli proto sehrála spolupráce se skutečnou survival expertkou Ky Furneauxovou, která dohlížela na všechny techniky přežití.
„Věnovali jsme velkou pozornost detailům. Protože je ten příběh tak trochu ‚šílený‘, potřebovali jsme se opravdu ukotvit v lokaci a v tom, co je v takové situaci skutečně možné,“ vysvětluje Raimi. „Všechno vycházelo z realistických technik přežití v divočině. Ky nám ukazovala, jak postupovat, pokud byste skutečně uvízli na opuštěném ostrově – od získávání vody přes lov a rybaření až po stavbu přístřešku, výrobu provazu z kořenů nebo rozdělání ohně.“
McAdamsová její přítomnost na place označila za zásadní: „Ky je ta nejdrsnější žena, jakou jsem kdy potkala. Ví o přežití úplně všechno a pro natáčení byla nepostradatelná – každý den jsme na ni měli milion otázek a ona vždycky přišla s odpovědí, která okamžitě dávala smysl.“
Dylan O’Brien v arogantním kabátku
Druhou klíčovou postavu příběhu – samolibého nadřízeného Bradleyho – ztvárnil Dylan O’Brien, známý především ze seriálu Vlčí mládě nebo snímků jako Labyrint či Láska a příšery. Bradleyho manažerské schopnosti se na ostrově rychle ukazují jako bezcenné a mocenské role se postupně obracejí. O’Brien už při čtení scénáře označil příběh za chůzi po laně, při níž se sympatie diváků neustále přelévají mezi Bradleym a Lindou.
„Na začátku filmu Bradley působí jako naprosté monstrum,“ říká O’Brien. „Bylo důležité se plně ponořit do jeho odpudivého chování, ale zároveň ho postupně otočit. Bradley si k Lindě nachází nový respekt a postupně se s ní začíná cítit komfortněji.“
SOS není klasickým dobrodružným thrillerem ani přímočarým příběhem o přežití, ale filmem o proměně, moci a hranicích empatie – a také o tom, co se stane, když zmizí společenské role.
Pomsta Lipavskému Macinkovi nevyšla. Cestu do USA překazila vyšší moc
Špatné počasí způsobilo, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se musel ve středu kvůli zrušenému letu vrátit z mise do USA. Na pozvání tamního ministra zahraničí Marca Rubia se měl zúčastnit konference o vzácných minerálech, která má za cíl snížit závislost na Číně. Přišel i o návštěvu konzervativních think-tanků a také o symbolický šťouchanec do svého předchůdce Jana Lipavského (ODS).
ŽIVĚ217 útoků na ukrajinskou energetiku, jednání Ruska s Ukrajinou pokračují
Rusko a Ukrajina zahájily ve středu Abú Zabí druhé kolo přímých rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy s cílem ukončit válku. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.
ŽIVĚ„Turek ministrem nikdy nebude.“ Prezident očekává od Babiše nové jméno
Babiš chce aféru kolem SMS zpráv Petra Macinky zklidnit, řekl po jednání Bezpečnostní rady státu. S prezidentem bude jednat o zahraniční politice bilaterálně. Koordinační schůzky ústavních činitelů na Hradě se podle něj neosvědčily. Prezident Filipa Turka ministrem nikdy nejmenuje, otázka je uzavřena, řekl Babiš k požadavku Motoristů na nominaci poslance ministrem.
Česká senzace v Abú Zabí. Bejlek poslala domů Ostapenkovu, stačily jí dva sety
Dvacetiletá tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Abú Zabí 24. hráčku světa Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 6:4, 6:3 a postoupila do čtvrtfinále.