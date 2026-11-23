Herečku Annu Dvořákovou mohli diváci letos vidět v romantické komedii Dokonalý den nebo v seriálu Kamarádi. Nyní je v kinech rodinná fantasy Máma a Táta jsou Boží, kde ztvárňuje pubertální Simonu, do jejíchž rodičů se převtělí slovanští bohové. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o natáčení filmu, ale také o duševním zdraví či tlaku slavného hereckého jména.
Kromě filmového, seriálového a divadelního herectví se čtyřiadvacetiletá Anna věnuje také sociálním sítím. Na TikToku, kde sdílí např. vtipná videa s postavami ze slavných filmových sérií, jako je Harry Potter nebo superhrdinské ságy, ji sleduje více než milion lidí.
„Dělala jsem úspěšnou sérii videí, ve které postavy z Marvelu reagovaly na různé situace. Pak po mně ale sledující chtěli videa tak často, až mě to začalo vysilovat. Nechci tvořit na úkor psychického zdraví,“ říká mimo jiné v rozhovoru.
Před časem jste se nechala slyšet, že byste si ráda zahrála ve filmu, ve kterém se kouzlí. Je film Máma a Táta jsou Boží takovým splněným hereckým přáním?
Zčásti ano. Ráda bych byla ten, kdo umí čarovat. Natáčení bylo krásné, hodně kouzel se dělo i přímo na place. Například když jsme s mým mladším filmovým bratrem Péťou scházeli ze schodů, padaly kolem nás obrazy, foukalo a blýskalo se.
Když zmiňujete Péťu, který se ve filmu touží stát kouzelníkem a jehož sestru Simonu ztvárňujete, jaká s ním byla spolupráce?
S Kubou jsme se strašně skámošili, a to už na čtených zkouškách. Trochu jsem záviděla Jirkovi Chadrabovi a Aničce Vyčítalové, kteří hráli druhou sourozeneckou dvojici z dávných časů. Jirka se o Aničku moc hezky staral. My s Kubou jsme se víc kočkovali, když ale bylo potřeba, vždycky jsme se podrželi. Máme dokonce i speciální pozdrav.
Občas jsem Kubovi říkala: „Vidíš, jak se Jirka chová hezky? Proč mi třeba taky nepřineseš vodu?“ A on na to odpověděl nějakou vtipnou a trefnou poznámkou. Svého filmového bráchu bych ale za nic nevyměnila, všechno bylo v legraci a s parádní nadsázkou.
Na rozdíl od jiných postav ta vaše nenosí dobové ani kouzelnické kostýmy. Nebylo vám to líto?
Kostýmy mých hereckých kolegů byly super, ale na druhou stranu jsem si říkala, že mi to ani tolik nevadí, protože jsem se do svého kostýmu oblíkala rychleji. Mít cool fantasy kostým by bylo fajn, ale i tak jsem strávila hodně času v maskérně. Simona se oblíkala stylově, dokonce mi pak kostymérky nechaly bundu, kterou jsem při natáčení nosila.
Simona, alespoň ze začátku, ztvárňuje archetyp namyšlené holky. Čerpala jste v roli i z nějakého reálného předobrazu?
Inspirace se ze života bere asi nejlíp, ale při hraní jsem nemyslela na konkrétního člověka. Zato jsem měla nakoukaný seriál Mean Girls, na který jsem se dívala, když jsem byla malá. Ze seriálových postav a z některých lidí, které jsem v životě potkala, jsem umíchala lektvar, z něhož pak vznikla Simona.
Zároveň jsem to nechtěla úplně přehánět. Simona není zlá, proto jsem nemohla dopustit, aby ji divák nenáviděl. Péťu má opravdu ráda, jenom je teenager, a tak jí je trapné to přiznat. Dělá si z něj legraci a říká: „Ježišmarjá, seš trapnej!“, ale jakmile třeba spadne, je hned u něj, aby ho mohla chytit. Simona ve filmu vlastně projde takovou krásnou proměnou a nakonec se začne starat o ostatní.
Pro filmového Péťu je velmi důležitý amulet, který plní přání. Co byste si přála vy, kdyby se vám takový amulet dostal do ruky?
Měla bych z něj hrozný respekt. Tisíckrát jsem přemýšlela nad tím, co bych dělala s takovou magickou věcí… Asi bych ji nechala tam, kde je. Kdybych amulet ale použít musela, snažila bych se pravidla obejít a vyslovit víc než jen jedno přání. Samozřejmě bych chtěla, abychom já i všichni mí blízcí byli zdraví. A pak bych si přála mít nějakou magickou schopnost.
Jakou?
Na to mám jasnou odpověď. Teleportaci! Šetří to čas i peníze, hned se dostanete tam, kam potřebujete. Je v tom něco trochu iracionálního, co se nedá úplně vysvětlit. Já jsem tak trochu „ezo“ a na tyhle věci věřím, ale mám k nim úctu. Věřím ve vesmír, v různé energie i v minulé životy.
Z vašich filmových rodičů se na čas stanou slovanští bohové, já jsem ale slyšela o tom, že jste dlouho věřila, že váš skutečný tatínek, herec Jiří Dvořák, je čert, a pokud by lusknul, poslal by vás do pekla. Kdy jste si uvědomila, že to tak není?
Asi až kolem šesté třídy. Když je člověk dítě, občas se mu stane, že ho najednou udeří takové sebeuvědomění. Mně se to přihodilo, když jsem se ve škole bavila se spolužáky, kteří mluvili o tom, že bude zase v televizi „ta pohádka“. Došlo mi, že pokud je to pohádka, pak to znamená, že v ní hrají herci, kteří mají kostýmy, že to není skutečnost.
Táta to používal, když jsem udělala něco, co se mu nelíbilo. Začal hrozit a ptát se, jestli má lusknout. Potom, co jsem si uvědomila, že není skutečný čert, jsem přišla domů, schválně jsem něco provedla a řekla mu, ať luskne. Pak už to vzdal.
Mít doma známé herce, nejen tatínka, ale i maminku Barboru Munzarovou, dědečka Luďka Munzara a babičku Janu Hlaváčovou, musí být pro mladou herečku velká výhoda. Dostala jste ale od nich někdy i nevyžádané rady?
Rady dostávám jenom tehdy, když si o ně řeknu. Je to veliké privilegium. Většinou chodím za mamkou, je to výborná herečka, rozumíme si až na spirituální úrovni, jsme na sebe napojené. Dokonce se chystám na její herecký workshop, ale neřekla jsem jí o tom. Pro herce je práce s textem hrozně důležitá, obzvlášť v divadle. V tom cítím, že se musím zdokonalit, před kamerou se cítím líp než na jevišti.
Cítíte se víc jako filmová než divadelní herečka?
Ano, ale jsem ráda, že už začínám i s divadlem. Působím v divadelním spolku Frída, hrajeme v Ypsilonce. Dobře se mi tam otrkává, dostávám hezkou odezvu od diváků. Říká se, že divadlo je základ, že divadelní herec bude dobrý i ve filmu, ale naopak je to složitější. V divadle je navíc intenzivnější kontakt s publikem, energie se vrací hned.
Pokud navážu na předchozí otázku, radíte v něčem i vy svým rodičům?
Nejvíc pomáhám mému nevlastnímu tátovi Martinovi (herec Martin Trnavský – pozn. red.). Naučil se pracovat s různými střihacími programy, stříhá si videa a má z toho hroznou radost.
Snažila jsem se mu vysvětlit, jak fungují algoritmy. Například to, že pokud je jedno video virálnější, neznamená to, že se to stane i u každého dalšího. Používá taky trochu boomerský (zastaralý – pozn. red.) střih, využívá spoustu vychytávek. Říkala jsem mu, že lidi mají radši jednoduchost… Ale už se zlepšuje (smích).
Být dcerou a vnučkou slavných rodičů a prarodičů má i svá negativa. V rozhovorech jste mluvila o tom, jaký to mělo dopad na vaše psychické zdraví, bojovala jste s panickými atakami i úzkostmi. Jak jste se s tím naučila pracovat?
Má to více rovin, víc vrstev. Jako malá jsem to tolik nevnímala, mít slavné rodiče je ale velký tlak. Automaticky se ode mě jako od dítěte známých rodičů něco čekalo. Lidi mě srovnávali. Je to podobné, jako když se mladá holka srovnává s ostatními na sociálních sítích. Já jsem to měla jinak. Řešila jsem to, co každá holka, ale i to, že nesmím udělat ostudu, musím být vycepovaná.
Byl to tlak jmen, měla jsem pocit, že když udělám něco špatně, strhávám tím celý náš rod. Proto jsem byla strašně zodpovědné dítě. Zpětně mě to mrzí, mohla jsem si víc zablbnout. Byla jsem v konstantní křeči. Nemohli za to moji rodiče ani prarodiče, ale ten tlak. S mamkou jsem si o tom mohla povídat, protože ona taky zažila, jaké to je, vyrůstat se slavnými rodiči.
Okolí se ke mně nechovalo hnusně, spíš naopak. O to to někdy bylo horší, proto jsem se musela naučit prokouknout, kdo se mnou opravdu chce být kamarád a koho jenom rodiče navedli, protože třeba chtějí lístky do divadla. Tohle jiné děti mého věku nemusely řešit. Na druhou stranu jsem ale byla šťastná, protože jsem mohla trávit dětství v divadlech a potkat lidi, které člověk jen tak nepotká.
Vy jste navíc patronkou iniciativy To chce odvahu, která se věnuje duševnímu zdraví…
Oslovila mě Petra Vykydalová, která pracovala v Kanceláři prezidenta republiky. Když mi přišel dopis od prezidenta, nejdřív jsem se lekla, že mám asi nějaký průšvih. Pak jsem si uvědomila, že jsem mu pomáhala při kampani u prezidentských voleb, s tátou jsme pro něj natočili video.
Petra si na mě vzpomněla, když četla rozhovor, ve kterém jsem o svém psychickém zdraví mluvila. Čekala jsem, že dostanu nějakou nálepku. Ji to ale zasáhlo a požádala mě, abych se stala jedním z patronů tohohle krásného projektu. Po naší kampani se zvedla procenta volajících na linky pomoci. Jsem ráda, že to mělo smysl.
Napadá mě, že s tím souvisí označení generace Z jako sněhových vloček. Setkáváte se s tím?
Když mi to někdo řekne, tak si z toho udělám srandu. Naopak si myslím, že každá sněhová vločka je jiná a unikátní. Jsme první generací, která se dokáže vyjádřit sama za sebe, nejde nám tolik o to, abychom zapadli do kolektivu. Občas tajeme, ale v emocích jsme autentičtí. Já se to pořád učím, chodím na terapii. Generace Z mi ale připadá hustá. Od mladších se ještě víc učím říct, že se mi něco nelíbí, netolerovat to. Nemyslím tím ale drzost.
Jsme poslední generace, která vyrůstala bez mobilu, můj první telefon byla tlačítková Nokia, hrála jsem si venku. Teď je všechno rychlejší, náš mozek přijímá miliardu vjemů. Proto chápu, že nám starší generace někdy nerozumí. Vracím se ale k tomu, že si umíme říct o pomoc, protože to opravdu chce odvahu.
Souvisí to i se sociálními sítěmi, na kterých jste velmi úspěšná. Jak přemýšlíte nad tím, abyste jako tvůrkyně chránila svoji psychiku před jejich dopadem?
Cítím se free a bezprostředně, když tvořím svoje věci, ale potřebuju na ně mít energii. Dělala jsem úspěšnou sérii videí, ve které postavy z Marvelu reagovaly na různé situace. Pak po mně ale sledující chtěli videa tak často, až mě to přestávalo bavit a začalo mě to vysilovat. Nechci tvořit na úkor svého psychického zdraví.
Myslím, že jsem noční můra všech influencerů, kteří se snaží být konzistentní a prorazit. Na sítě něco dám, jen když se na to cítím. Potom mi třeba ubývají sledující, toho si všímám, ale nechci něco tlačit jenom proto, abych jich měla víc. Je to můj kreativní prostor, ve kterém si můžu dělat, co chci.
Zároveň je to velká zodpovědnost vůči těm, kteří vás sledují.
Ano, proto apeluju na všechny tvůrce, na kolegy influencery, aby si uvědomili, jak velká zodpovědnost to je. I já někdy potkávám lidi na autogramiádách, kteří ke mně vzhlíží. Snažím se na to myslet, proto si například hodně vybírám, s kým navážu spolupráci.
Na druhou stranu sociální sítě otevírají spoustu pracovních příležitostí. Slyšela jsem, že byste si ráda zahrála v nějaké zahraniční produkci. Co by to tak mělo být?
Strašně ráda bych ve filmu mluvila anglicky. To se mi teď trochu splní, protože budeme dělat krátký film s kamarády. Je ale mým velkým snem – a možná jsem naivní – zahrát si v marvelovce nebo v nějakém akčním filmu. Tyhle magické světy mám ráda.
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
ŽIVĚ Ukrajinské drony zasáhly ruskou rafinerii. V Novošachtinsku vypukl rozsáhlý požár
V petrochemickém závodu v Novošachtinsku v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska vypukl po tříhodinovém náletu ukrajinských dronů rozsáhlý požár. Podle očitých svědků hoří jedna ze skladovacích nádrží. Jasná záře na obloze je vidět desítky kilometrů daleko, napsal v pondělí ruský server Kuzbass-segodnja.
Rozuzlení nekonečné ságy: hvězda jde za Dobešem. Obří trejd čítá deset položek
Útočník Dylan Larkin byl v NHL po pětiměsíčním sporu s vedením Detroitu vyměněn do Montrealu. Red Wings za něj získali centra Kirbyho Dacha, brankáře Samuela Montembeaulta a několik výběrů v draftu.
Hraběnka s hokejkou? Nebojácná šlechtična v brance udivila i slavné reprezentanty
V Telči ten příběh zná skoro každý. Hokej se tu hrál od 20. let minulého století. Jeho nadšenou propagátorkou byla hraběnka Marie Markéta Podstatzká zvaná „Minky“. Hokejisty podporovala penězi i výstrojí, sama s nimi hrála a podle pamětníků se postavila do branky.
Tři góly ze čtyř zápasů. Česká naděje se v NHL konečně rozstřílela
Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a přihrávkou k výhře hokejistů Buffala 6:2 na ledě Tampy Bay. Filip Chytil skóroval při prohře Vancouveru 3:6 s Chicagem. U jedné branky poražených asistoval Filip Hronek.