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Film

Byl prvním mužským sexsymbolem ve filmu. Po jeho smrti fanynky páchaly sebevraždy

ČTK
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Rudolph Valentino, americký filmový herec italského původu, poblouznil ve 20. letech 20. století miliony žen. Byl hvězdou němého filmu a prvním mužským sexsymbolem v dějinách kinematografie. Tento charismatický krasavec zemřel v pouhých jedenatřiceti letech na následky infekce po operaci slepého střeva. V neděli 23. srpna by oslavil rovných sto let.

Rudolph Valentino v romantickém dramatu Krev a písek (1922), kde si zahrál španělského matadora.
Rudolph Valentino v romantickém dramatu Krev a písek (1922), kde si zahrál španělského matadora. Foto: Profimedia – PARAMOUNT PICTURES / Album
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Celým jménem Rodolfo Alfonso Raffaello Filiberto Guglielmi di Valentino d’Antonguella se narodil 6. května 1895 v italském městě Castellaneta do rodiny jezdeckého důstojníka. Jeho otec z něj chtěl mít vojáka, Rudolph ale ze školy utekl a odjel do Paříže, kde se plánoval živit jako tanečník. Protože se mu to příliš nedařilo, v roce 1913 odplul do New Yorku. Tam si občas zahrál v malých rolích na Broadwayi a současně vystupoval v nočních klubech, živil se i jako přístavní nakladač, umývač nádobí či poslíček. Dnes si ovšem jeho popularita nezadá ani s největšími jmény němé grotesky, jako byli Charlie Chaplin či Buster Keaton.

Herec Rudolph Valentino byl prvním představitelem typu romantického a vášnivého milovníka exotického vzhledu (latino lover) s uhrančivým pohledem tmavých očí. Jeho krátkou kariéru ukončila předčasná smrt.
Herec Rudolph Valentino byl prvním představitelem typu romantického a vášnivého milovníka exotického vzhledu (latino lover) s uhrančivým pohledem tmavých očí. Jeho krátkou kariéru ukončila předčasná smrt.Foto: Profimedia.cz

Vězněn pro bigamii, nařčen z bisexuality

S Hollywoodem Valentino koketoval už od roku 1914, začínal roličkami mužských prostitutů, podvodníků a dobrodruhů. Proslavila ho až hlavní role v úspěšné adaptaci románu Vicenta Blasca Ibáňeze Čtyři příšerní jezdci z Apokalypsy (1921). Valentino tak vystřídal japonského herce Sesuu Hajakawu na vrcholu pomyslného žebříčku hollywoodských "exotických" milovníků. Následovaly další snímky jako Šejk (1921), Krev a písek (1922) nebo Cobra (1925), které mu zajistily nesmírnou oblibu především u ženského publika.

Pro svou uhlazenou melancholickou erotiku, ale také díky svému výstřednímu životu se Valentino záhy stal mýtem a vděčným objektem novinových titulků: Dostal se do vězení pro bigamii, byl nařčen z bisexuality, měl skandální poměr s filmovou hvězdou Polou Negriovou. Zatímco ženy jej milovaly, muži ho odmítali jako "napomádovaného floutka".

Rudolph Valentino jako Ahmed a Vilma Bánky v dobrodružném dramatu Šejkův syn (1926).
Rudolph Valentino jako Ahmed a Vilma Bánky v dobrodružném dramatu Šejkův syn (1926).Foto: United Artists

Během propagačního turné k jeho poslednímu filmu Valentina autor jednoho úvodníku v listu Chicago Tribune obvinil ze zženštilosti. Herec svou mužnost bránil tím, že autora článku vyzval k boxerskému zápasu, do ringu za něj vstoupil jiný redaktor listu, kterého Valentino porazil. Krátce poté však zemřel v New Yorku, kam přijel na premiéru svého posledního snímku Šejkův syn. Stalo se tak v důsledku infekce, která se rozvinula po operaci slepého střeva.

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Osmdesát tisíc truchlících

Po zprávě o Valentinově smrti spáchala řada jeho nešťastných ctitelek sebevraždu. Na jeho pohřbu v New Yorku způsobilo 80 000 truchlících téměř nepokoje. Další pohřeb se poté uskutečnil ještě v Kalifornii.

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Krátký, ale barvitý život legendární hvězdy byl několikrát filmově zpracován. V roce 1951 vznikl biografický snímek Valentino s Anthonym Dexterem v titulní roli a v roce 1975 televizní zpracování pod titulem Valentinova legenda, v němž slavného milovníka ztělesnil italský herec Franco Nero.

Asi nejznámější je životopisný snímek Valentino z roku 1977 v režii Kena Russella. Opulentní výtvarné podání filmu vyneslo nominace na Cenu BAFTA v kategoriích nejlepší kamera, výprava a kostýmy. Russell si pro hlavní roli vybral někdejší ruskou baletní hvězdu tatarského původu Rudolfa Nurejeva, který v roce 1961 emigroval na Západ.

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