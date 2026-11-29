Na palubě lodi Enterprise tvořili jednu z nejoblíbenějších dvojic Star Treku. Ona jako doktorka Beverly Crusherová, on jako kapitán Jean-Luc Picard. Herečka Gates McFaddenová se po smrti Patricka Stewarta (†86) v rozhovoru pro Aktuálně.cz vrátila k jejich společným rokům před kamerou. Na brněnském Comic-Conu přiblížila i to, proč milionům lidí přinášel naději.
Jak se vám líbí v Brně? V Česku jste poprvé, stihla jste poznat něco z naší kultury?
Brno je nádherné město. Má krásná muzea. Jsem tu sice jen narychlo, ale prošla jsem si už první vánoční trhy a slyšela jsem také koncert skupiny Lucie.
Vážně? Ta je v Česku kultovní.
Ano! Kapela byla fantastická, hrozně jsem si ten koncert užila. Byla jsem venku a bylo to skvělé. Také katedrála je neuvěřitelně krásná. V Česku jsem poprvé a jsem moc ráda, že jsem konečně přijela.
Ve své krásné vzpomínce po nedávné smrti Patricka Stewarta jste napsala, že jeho ztvárnění Jeana-Luca Picarda dávalo lidem po celém světě naději. Proč byl podle vás pro tolik lidí důležitý nejen Picard, ale i Patrick Stewart jako člověk?
Myslím, že právě Star Trek přivedl lidi k tomu, aby se o Patricka začali zajímat. Předtím se mnoho let věnoval divadlu a Shakespearovi, ale právě Star Trek, jeho ztvárnění Picarda, scenáristé a producenti mu přinesli celosvětovou popularitu. Byla to také zásluha Genea Roddenberryho (autora Star Treku – pozn. red.), který měl vizi a dokázal pro ni získat právě takového herce. Patrick procházel životem s velkou grácií. Záleželo mu na Amnesty International a podporoval řadu charitativních organizací.
Co podle vás ale lidé, z pohledu jeho dlouholeté kolegyně na můstku Enterprise, na kapitánovi Picardovi tolik obdivovali?
Myslím, že pro většinu lidí představoval ideál dobrého lídra. Byl inteligentní, soucitný a dokázal se podívat na věci ze všech stran. Moje postava se s ním často dostávala do konfliktu, ale byly to krásné konflikty. Šlo o etiku a morálku, o zásadu neubližovat. Střetávaly se dva různé sliby a povinnosti.
Je právě ta Picardova schopnost připustit, že věci nejsou vždy černobílé, jednou z nejdůležitějších vlastností dobrého lídra?
Rozhodně. Myslím, že právě s tím mají dnes lidé problém. Musíme se naučit žít s určitou nejistotou a rozpory. Ne všechno je jednoznačné a ne všechno musí být dokonalé. Musíme ale najít způsob, jak se znovu spojit. Myslím, že právě to Picard ztělesňoval.
Když Patrick později hrál také v marvelovských filmech, vytvořil další velmi zajímavou postavu profesora Xaviera. Lidé si vás nejprve oblíbí díky tomu, jak vás vidí na obrazovce, a potom sledují i vaši další kariéru. Pro ty, kteří Patricka osobně znali, je to samozřejmě obrovská ztráta. A právě proto jsem cítila potřebu napsat svou vzpomínku.
Vy a Patrick jste spolu měli i jemnou romantickou dějovou linku. Znamenala blízkost vašich postav také bližší vztah mezi vámi v soukromí?
Když jsme začínali natáčet Novou generaci, rozhodně ano. Později ale Patrick zřejmě chtěl, aby jeho postava měla více milostných zápletek. Myslím, že když jste velká mužská filmová hvězda, očekává se od vás, že budete mít více romantických partnerek.
Jaké to tedy bylo, když jste spolu stáli před kamerou?
Měli jsme spolu skvělou chemii. A platilo to i později v seriálu Picard. Naše společné scény jsem vždycky milovala. Bylo mezi námi něco zajímavého a moc jsem si to užívala.
Myslíte, že by se dnešní světoví politici měli od Picarda něco přiučit?
Rozhodně. A nejen ze světa, ale hlavně třeba z mojí země.
Myslíte asi prezidenta Trumpa, předpokládám. I tady na Comic- Conu jste o tom opakovaně mluvila. Znělo to tak, že vás dnešní americká pověst ve světě trápí.
Když jsem byla mladá, studovala jsem ve Francii. Vím, jak moc měli Evropané Spojené státy rádi. Potom přišla válka ve Vietnamu a situace se změnila. Vím, jaké to je být Američankou v době, kdy člověk nemůže být na všechno, co jeho země dělá, hrdý. Zároveň jsem ale na svou zemi byla mnohokrát hrdá. Miluji Ameriku, ale miluji také Evropu. Myslím, že naše země v poslední době ztratila směr a svět kvůli tomu trpí. A trpíme tím i my sami.
Nerozumím tomu, proč lidé, kteří už mají tolik peněz, potřebují stále další. Kolik jich vlastně můžete utratit? Kolik miliard ještě potřebujete, když už máte všechno? Co je vůbec smyslem takového života? Opravdu nemám ráda korupci. A právě proto bylo geniální, že ve světě Star Treku už peníze neexistovaly. Lidé se mohli soustředit na něco jiného.
Tedy posun lidstva kupředu?
Přesně tak. Bylo by skvělé, kdybychom měli více umírněnosti a pracovali pro společné dobro. Nemusíme být všichni stejní. Někde může fungovat socialismus, jinde kapitalismus. Ale pořád jsme jedno lidstvo. Na to lidé zapomínají. Všechno se dnes točí kolem slov „já, já, já“. A takhle to nefunguje.
Star Trek letos slaví šedesát let. Jsou jeho hodnoty a myšlenky dnes ještě důležitější než v době, kdy seriál vznikal?
Nevím, jestli jsou důležitější, ale rozhodně jsou velmi důležité. Právě teď procházíme obdobím změn a následující dva roky budou obtížné. Bude trvat nějakou dobu, než se nám podaří znovu získat důvěru světa. Právě proto jsem také napsala svou vzpomínku na Patricka. Cítila jsem, že je potřeba něco takového říct. Bylo to krátce před volbami a chtěla jsem lidi povzbudit, aby šli hlasovat. Jeho smrt pro mě byla osobní ztrátou, protože jsme spolu dlouho pracovali. Ale zároveň je to obrovská ztráta pro celý svět Star Treku.
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