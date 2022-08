Zvyšuje sebevědomí žen. Film Terezy Nvotové získal prestižní cenu

Film režisérky Terezy Nvotové nazvaný Světlonoc ocenila porota soutěžní sekce Cineasti del presente na festivalu ve švýcarském Locarnu. Obdržel sošku Zlatý leopard pro nejlepší snímek, uvedl Jiří Vaněk z českého Státního fondu kinematografie.

Ve filmu se třicátnice Šarlota vrací do rodné vesnice hluboko ve slovenských horách. | Foto: Moloko Film

Novinka čtyřiatřicetileté v Česku žijící slovenské rodačky Nvotové, autorky hraného titulu Špína nebo dokumentu Mečiar, měla v Locarnu premiéru tento pátek. Česká kina ji začnou promítat 6. října.

"Mám strašnou radost, nečekala jsem, že příběh z malé vesnice v slovenských horách bude tak silně rezonovat s mezinárodním publikem," reagovala Nvotová po slavnostním ceremoniálu. "Problémy, které musí řešit naše hrdinky, mu zjevně nejsou zas tak cizí," dodala.

Světlonoc je magické drama s prvky mystery a hororu. Pojednává o vzpouře ženy proti hluboce zakořeněné kolektivní tradici, která ji démonizuje a zostuzuje. "Světlonocí bych chtěla pomoci budovat ženské sebevědomí a svobodu," říká Nvotová. Při natáčení nerada dělá kompromisy. "Mám maximální odpovědnost za výsledek a snažím se udělat nejlepší film, jaký umím. Když se mi podaří diváka strhnout tak, že zapomene sám na sebe a žije hodinu a půl ve světě filmu, tak jsem vyhrála," doplňuje.

Film vypráví o Šarlotě, která se vrací do rodné vesnice hluboko ve slovenských horách. Před lety odtud za nejasných okolností utekla, teď se snaží rozklíčovat své pohnuté dětství. Její návrat však v místních vzbuzuje podezření, neboť celou dobu měli za to, že dívka zemřela. Bojí se, aby rodačka neprobudila čarodějnici, jež dle legend straší v lesích. Začnou se objevovat pověry a vesničané hrdinku obviňují z čarodějnictví a vraždy.

Světlonoc se podle tvůrců snaží bořit mýty a konvence týkající se ženství, upozorňuje na genderové a rasové stereotypy nebo zkoumá strach z jinakosti.

"Naše společnost odmítá ty, kteří se příliš odlišují, a pro své problémy hledá jednoduchá vysvětlení a konkrétního viníka. Věříme v pověry, které se mění na moderní konspirace, a odmítáme si přiznat, že za mnohá neštěstí si můžeme sami," shrnuje režisérka, která scénář napsala s Barborou Námerovou. Světlonoc otevírá také otázku hodnoty osobní svobody.

1:32 Film Světlonoc začnou česká kina promítat 6. října. | Video: Moloko Film

Nvotová film natočila ve slovenských horách, účinkují v něm Natália Germáni, Eva Moresová nebo zpěvačka Iva Bittová. Světlonoc je druhý celovečerní hraný snímek Nvotové, která debutovala titulem Špína na festivalu v Rotterdamu roku 2017. Drama o znásilnění a vzpouře ženy proti násilníkovi se později stalo snímkem roku na Cenách české filmové kritiky.

Festival v Locarnu snímek zařadil do soutěžní sekce Concorso Cineasti del presente, která se zaměřuje na první a druhé filmy nadějných tvůrců.

Loni tuto sekci ovládl a Zlatého leoparda získal italský režisér z pražské FAMU Francesco Montagner s filmem Bratrství. Letos se Montagner na přehlídku vrátil s krátkým filmem Asterión, zařazeným do jiné sekce pro formálně inovativní a experimentální díla. Česko-slovenský snímek přemítá nad vztahem života a smrti nebo lidskou fascinací ovládnout býky.

Celovečerní dokumentární film Návštěvníci režisérky Veroniky Liškové pak festival zařadil do nezávislé sekce Semaine de la Critique. Autorčino druhé dílo sleduje mladou antropoložku Zdenku, která se přestěhovala s rodinou na Špicberky. Zkoumá tam dopady globalizovaného světa na místní. Poté, co se Zdenka zamiluje do svého nového domova, zjistí, že v Arktidě mizí víc než jen ledovce a permafrost. Film vznikl v české, norské a slovenské koprodukci.