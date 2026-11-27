Slavná Francouzka Brigitte Bardotová patřila v 50. a 60. letech minulého století k nejslavnějším herečkám na světě. Do širšího povědomí diváků se dostala díky snímku ...a Bůh stvořil ženu, který měl premiéru před 70 lety, 28. listopadu 1956. Film, díky kterému se stala mezinárodním sex-symbolem, natočila pod režisérským vedením svého tehdejšího manžela Rogera Vadima.
"Bude z tebe neuskutečnitelný sen ženatých mužů," říkal jí Vadim před natáčením. A nemýlil se. Hlavní role mužů, kteří se ucházejí o přízeň mladičké dívky Juliette v podání Bardotové, si ve filmu zahráli Jean-Louis Trintignant, Curd Jürgens a Christian Marquand. V 50. letech vzbudil velký rozruch kvůli otevřenému zobrazení sexuality a ženské nezávislosti. V některých zemích čelil cenzuře a protestům, ale celosvětově zaznamenal mimořádný komerční úspěch (tržby kolem 33 milionů dolarů) a pomohl prosadit evropský film na americkém trhu. "Od časů Sochy svobody žádná Francouzka neozářila tak intenzivně Ameriku," napsal o Bardotové tehdy časopis Life.
Následovala řada dalších snímků s Bardotovou, z nichž ale jen pár vybočovalo z průměru. Úspěšné byly filmy Babetta jde do války (1959) nebo Pravda (1960). V polovině 60. let jí role ve filmu Viva Maria! vynesla nominaci na cenu pro nejlepší zahraniční herečku, kterou udělovala Britská filmová a televizní akademie. Poslední film s Brigitte Bardotovou v hlavní roli přišel do kin v roce 1973. To jí bylo teprve 39 let. I přes poměrně brzké ukončení kariéry, k němuž se herečka rozhodla dobrovolně, čítá její filmografie na čtyři desítky titulů.
Smysl života posléze našla v boji za práva zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na jatkách. Bardotová, která zemřela loni v prosinci ve věku 91 let, ale byla známá i blízkostí k extrémní pravici.
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