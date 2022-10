Bude usilovat o Oscara. Na premiéru ukrajinského filmu v Kyjevě přišly stovky lidí

Navzdory obavám z náletu nebo přerušení proudu stovky lidí toto pondělí dorazily na kyjevskou premiéru ukrajinského filmu Klondike, jejž země vyšle do boje o americkou cenu Oscar. Jeho protagonistkou je těhotná Ukrajinka Ira. Ta odmítá opustit svoji vesnici, kterou roku 2014 ovládnou proruští separatisté, popisuje agentura Reuters.

Klondike už získal cenu na americkém festivalu nezávislé tvorby Sundance, bodoval také na německém Berlinale. Čeští diváci se s ním mohli seznámit letos v Karlových Varech. "Klondike je rodinným dramatem. Ukazuje, že v nepřehledném válečném prostředí je téměř nemožné zachovat si důstojnou možnost rozhodování o vlastním životě," glosoval ho kritik Mojmír Sedláček.

Hrdinové Irka s Tolikem žijí na východní Ukrajině poblíž ruských hranic. Je červenec 2014 a pár stále doufá, že to, co sužuje jeho dům i duše a do čeho se má brzy narodit jeho dítě, není válka. Tolik se ocitá pod tlakem ze strany přátel, aby se přidal k separatistům, Irčin bratr je naopak striktně proukrajinský.

Snímek vypráví o lidech, kteří přicházejí o právo rozhodovat o čemkoli, co se jich týká. Zobrazuje i sestřelení letu MH17 nad východní Ukrajinou z roku 2014, které podle mezinárodních vyšetřovatelů způsobili proruští separatisté. Ti se celou dobu těšili ruské logistické podpoře.

Režisérka snímku Maryna Er Gorbač říká, že chtěla ukázat, jak se obyčejní lidé snaží dál žít i za katastrofálních podmínek, jak musejí volit mezi láskou k domovu a přáním zajistit si svobodu a bezpečí. Hrdinka, matka zodpovědná za budoucí život, zůstává emočně rozpolcena mezi pasivně proruským manželem a aktivně antiseparatistickým bratrem. Zákonitosti války začíná chápat příliš pozdě.

"Celých 100 minut filmu jsem musela sledovat zprávy pro případ, že by byl vzdušný poplach. Žádný nebyl, takže jsem opravdu spokojená," řekla režisérka po premiéře v Kyjevě. "Když začne poplach, tak ti, co chtějí odejít, můžou. Ale promítání bude pokračovat," dodala a upřesnila, že v kině je i generátor pro případ výpadku proudu.

Mezi zhruba 400 lidmi v sále bylo i mnoho vojáků v uniformách, dodává agentura Reuters.

Po zhlédnutí snímku někteří zahraniční diváci už dříve kontaktovali režisérku a svěřovali se, že netušili, kterak boje na Ukrajině začaly už v roce 2014, tedy osm let předtím, než Rusko letos v únoru zahájilo plnohodnotnou invazi. Kyjev a Západ viní Rusko, že od roku 2014 podporovalo proruské separatisty na východě Ukrajiny, což Moskva popírá. "Svět se začíná zajímat o to, co se na Ukrajině děje," kvituje filmařka.

Snímek zapůsobil i na diváky v Kyjevě. "Jsem opravdu ráda, že je kvalitní ukrajinská kinematografie zastoupena na mezinárodní scéně, tím spíš, že je zastoupena ženami," řekla divačka Alina. "Vidět tyhle záběry s vědomím, že ta válka pokračuje, je opravdu bolestné," popsal své dojmy loutkoherec Vadym.