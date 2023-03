Bude skládat, dokud neoslaví 100. narozeniny. John Williams může získat Oscara

Hvězdné války, Indiana Jones nebo Harry Potter. Americký skladatel John Williams složil hudbu k některým z nejznámějších hollywoodských filmů. Ve věku 91 let je už teď nejstarším, kdo byl kdy nominován na Oscara. V noci na pondělí se může stát nejstarším laureátem této ceny díky hudbě ke snímku Fabelmanovi režiséra Stevena Spielberga.

Jak píše agentura AFP, rekord momentálně drží režisér James Ivory, který sošku před šesti lety převzal za nejlepší adaptovaný scénář s filmem Dej mi své jméno. Tehdy bylo Ivorymu 89 let.

John Williams už byl na Oscara nominován 53krát, pomalu se tak blíží Waltovi Disneymu. Ten do své smrti ve věku 65 let měl šanci proměnit 59 nominací. "Vím, že je pro spoustu lidí nepředstavitelné, aby se někdo vůbec dožil takhle vysokého věku, natož aby stále pracoval," řekl televizi NBC News nedávno Williams, který minulý měsíc oslavil jedenadevadesátiny. "Přiznávám, že jsou pro mě Oscary po více než pěti desítkách let stále vzrušující. Samozřejmě mám z nominace radost, to je přirozené, že ocenění něčí práce člověku přináší uspokojení," dodal.

Sošku udělovanou americkou Akademií filmového umění a věd dosud Williams získal za hudbu k filmu Čelisti a čtvrté epizodě Hvězdných válek z roku 1977, za dětské dobrodružné sci-fi E.T. - Mimozemšťan plus válečný Schindlerův seznam. Vůbec první sošku převzal za aranžmá k filmové verzi muzikálu Šumař na střeše z roku 1971, dohromady jich tedy má pět. Pouze nominován byl naopak za Indiana Jonese, Sám doma, Harryho Pottera, Chyť mě, když to dokážeš či v poslední dekádě opět za nejnovější trilogii Star Wars.

Podle agentury AFP se v Hollywoodu zapsal velkolepou neoromantickou hudbou psanou v duchu autorů jako Richarda Wagnera, což zejména ve Williamsových začátcích představovalo kontrast oproti experimentálnějšímu typu soundtracků. Williams však zároveň navazoval na populární americké žánry z poloviny století, od jazzu po hudbu z broadwayských muzikálů. Sám se k Richardu Wagnerovi jako kdovíjak velkému vzoru nehlásí, i když jeho vliv přiznává. "Wagner tady s námi pořád žije, to nelze nevidět," přitakal před třemi roky časopisu New Yorker.

John Williams se narodil roku 1932 v newyorské čtvrti Queens coby nejstarší ze čtyř dětí. Otec byl jazzový bubeník. Po druhé světové válce se rodina přestěhovala do Los Angeles, kde Williams vystudoval kompozici a na zdejší univerzitě mimo jiné absolvoval jeden semestr jazzových studií, což obnášelo účinkování ve školním bandu.

Když v rámci povinné vojenské služby roku 1951 nastoupil do letectva, hrál na klavír i žesťové nástroje v armádní kapele. Nakonec se přestěhoval do New Yorku a začal studovat klavír na prestižní konzervatoři Juilliard. Původně s cílem stát se koncertním pianistou, při střetu s výkony špičkových klavíristů jako Van Cliburna si však Williams ujasnil, že chce raději skládat, píše agentura AFP.

Proto se odstěhoval zpět do Los Angeles, centra amerického filmového průmyslu, a začal pracovat nejprve na orchestracích a aranžmá pro filmy. Jako pianista účinkuje mimo jiné na soundtracku k filmové adaptaci broadwayského muzikálu West Side Story od Leonarda Bernsteina, kterou roku 1961 natočili Robert Wise a Jerome Robbins.

Na Oscara byl John Williams prvně nominován roku 1967 za orchestraci soundtracku k Údolí panenek, filmu s herečkou Sharon Tateovou.

Svou nejtrvalejší spolupráci s režisérem Stevenem Spielbergem zahájil Williams v roce 1974, když jej tehdy mladý filmař poprosil o hudbu ke svému celovečernímu debutu Sugarlandský expres. Následovaly Čelisti, veleúspěšný thriller o vraždícím žralokovi. Williams k němu složil výhrůžný motiv celou dobu alternující dvě noty na pozadí, který proslul stejně jako samotný film. "John Williams ty Čelisti v podstatě udělal," konstatoval Spielberg na loňském koncertu u příležitosti skladatelových devadesátin.

Na oslavě, jež se konala ve Washingtonu, jejich vztah označil za "nejúžasnější spolupráci za celou mou kariéru a jedno z nejhlubších přátelství v mém životě", řekl Spielberg. "John Williams svou filmovou hudbou udělal pro soundtracky víc než kterýkoliv skladatel v dějinách," zdůraznil.

Vídeňští filharmonikové hrají Pochod impéria z Hvězdných válek pod taktovkou Johna Williamse. | Video: Deutsche Grammophon

Právě Spielberg pak seznámil Williamse s dalším klíčovým spolupracovníkem, režisérem Georgem Lucasem, k jehož Hvězdným válkám následně skladatel tvořil hudbu několik desítek let. Podílel se na původní trilogii z přelomu 70. a 80. let, takzvaným prequelům nebo příběhům odehrávajícím se před těmi původními z přelomu tisíciletí a nakonec také na sedmé až deváté epizodě, které měly premiéru v poslední dekádě.

Také pro mnohé postavy z této vesmírné ságy Williams vymyslel zapamatovatelné leitmotivy, které dodnes znějí na koncertech filmové hudby po celém světě. "John Williams napsal soundtrack našich životů," řekl vloni deníku New York Times dirigent Gustavo Dudamel. "Když slyšíme Williamsovu hudbu, vracíme se zpět v čase, vzpomínáme, jak nám něco chutnalo, jak něco vonělo," dodal.

Kromě Hvězdných válek se Williams zapsal také hudbou ke čtveřici filmů o archeologovi Indianu Jonesovi, kterého ztvárnil Harrison Ford rovněž známý ze Star Wars. "Ford udělal z Indiana Jonese slavného akčního hrdinu, ale díky Williamsově pochodové hudbě jsme tomu dobrodružství uvěřili," poznamenal vloni Steven Spielberg. S postavou archeologa se diváci zřejmě definitivně rozloučí letos, kdy do kin po mnoha odkladech zamíří pátý díl nazvaný Indiana Jones a nástroj osudu. V něm hlavní roli opět ztvárnil Ford a soundtrack znovu napsal Williams.

Vídeňští filharmonikové pod taktovkou Johna Williamse hrají motiv z Jurského parku, dalšího Williamsova známého soundtracku. | Video: Deutsche Grammophon

Je možné, že příští rok za něj získá další nominaci na Oscara. Teď je nominován za hudbu k loňským Fabelmanovým, tedy autobiografickému příběhu, který Steven Spielberg natočil na motivy vlastního života. "Spielberg v nadsázce tvrdí, že filmy jsou jeho terapií. V intimním dramatu Fabelmanovi míří přímo k podstatě: svému dětství, dospívání na americkém předměstí a konfliktnímu soužití rodičů," napsalo o něm Aktuálně.cz.

Williams, jenž dále složil hudbu k Letním olympijským hrám 1984 v americkém Los Angeles, to původně označil za své poslední dílo pro film. Řekl, že by chtěl zbývající energii věnovat komponování koncertních děl a dirigování. Williams byl roky šéfdirigentem orchestru Boston Pops.

Jak ale dodává agentura AFP, začátkem letošního roku se Spielberg s Williamsem opět setkali v jednom diskusním panelu a vypadalo to, že skladatel si konec kariéry rozmyslel. Alespoň do chvíle, než oslaví 100 let. "Pořád mi zbývá deset let. Takže zatím nekončím. Tak jako nejde přestat dýchat, nelze přestat s hudbou," dodal John Williams.